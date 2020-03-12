В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Четыре из них — в Москве, один в Калининграде и еще один — в Краснодарском крае. Все эти люди недавно приехали из-за границы. Общее число заболевших в стране составляет 34 человек.





В Роспотребнадзоре сообщили, что все шесть человек, которые посещали «страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции», госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Сейчас власти во всех трех регионах устанавливают, с кем контактировали заболевшие.





В столичном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили РБК, что трое из четверых зараженных вернулись в Россию из Италии. Они прилетели 1 марта рейсом Бергамо — Москва и были выявлены при отработке контактов еще двух человек, у которых ранее обнаружили коронавирус.





Общее число случаев заражения инфекцией в России составляет 34 человека. Среди них: 31 россиянин; два гражданина Китая; один итальянец. На текущий момент были выписаны два гражданина Китая и россиянин — врачи признали их здоровыми. Также выписаны граждане России, которых ранее эвакуировали с лайнера Diamond Princess из Японии.





10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице всех массовых мероприятий, число участников которых превышает пять тысяч человек. Запрет действует до 10 апреля. По словам Собянина, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.





12 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил системы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отменены все мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Эти меры также связаны с профилактикой распространения COVID-19.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.