В Госдуме призвали не верить фейкам о смерти от коронавируса в Коммунарке

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») в беседе с Daily Storm осудил распространение в СМИ информации, указывающей, что причиной смерти приехавшего из Италии 75-летнего мужчины в Коммунарке стал коронавирус. Морозов заявил, что в отношении информации, связанной с коронавирусом, люди должны более собранными и нести двойную ответственность. В Мосгорздраве ранее заявили, что заболевший скончался от кровоизлияния в надпочечники.





«Я категорически против любых фейк-новостей и сам базируюсь на той информации, которую получаю по официальным каналам. Всех, кто считает возможным не только пользоваться недобросовестной информацией, но и создавать ее, я не могу характеризовать нормальными словами», — подчеркнул глава комитета.





«Ситуация с любой инфекцией всегда требует собранности и ответственности людей. С коронавирусом — вдвойне. Надеюсь, что все общество продемонстрирует свою зрелость и неприятие подобных вещей», — отметил Морозов.





Ранее в СМИ появилось сообщение, что в медцентре в Коммунарке, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус нового типа, умер 75-летний мужчина, который в феврале приехал из Италии. Отмечалось, что, несмотря на плохое самочувствие, он продолжал ходить на работу до 10 марта. Позже мужчина был госпитализирован и умер в больнице.





В Департаменте здравоохранения Москвы (Мосгорздраве) заявили, что 75-летний мужчина, который умер в Коммунарке, не болел коронавирусом. Причина смерти — кровоизлияние в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита. В ведомстве подчеркнули, что в легких пациента не было обнаружено никаких патологических изменений.





10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице всех массовых мероприятий, число участников которых превышает пять тысяч человек. Запрет действует до 10 апреля. По словам Собянина, эти меры связаны с профилактикой распространения коронавируса нового типа.





12 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил системы ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отменены все мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Эти меры также связаны с профилактикой распространения COVID-19.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 796 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у 18 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 126 367 человек.