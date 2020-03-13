МИД Китая предположил зарождение коронавируса в США

«Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В каком госпитали их содержат? Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!» — написал Лицзянь в Twitter.





Такой комментарий он оставил к видео, на котором Редфилд сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус. Лицзянь не уточнил, каким образом вирус мог попасть в Ухань, минуя другие провинции КНР.





По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на 12 марта в стране зарегистрировано 80 797 подтвержденных случаев заболевания: за сутки в КНР коронавирус выявили у четырех человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, составляет 134 679.





По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлено 53 882 случая заражения. Всего носители инфекции обнаружены в 127 странах. Число оправившихся от болезни во всем мире, по данным SCMP, превысило 69,14 тысячи человек. Умерли после заражения коронавирусом 4973 человека.