Горбачев призвал мировых лидеров отказаться от «авантюристской» политики

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал мировых лидеров не допустить войны между великими державами и отказаться от «авантюристской» политики, которая приводит страны на грань между миром и конфликтом. Экс-глава Советского Союза призвал народы мира сплотиться в борьбе с коронавирусом. Он также выразил сожаление, что лидер США Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон отказались приехать в Москву на 75-летие Победы.





«Прошло всего два месяца с начала 2020 года, а мир уже дважды оказывался на грани столкновения с участием великих держав. Это были самые настоящие военные действия — в Иране, Ираке, Сирии. Затем участники вроде бы одумались, отошли от грани… Что это? Это старая политика «балансирования на грани войны». Опасная, авантюристская политика», — говорится в обращении Горбачева, опубликованном «Новой газетой».





По мнению экс-главы СССР, главным словом политики в 2020 году должно быть не «война», а «одуматься». «Если следствие политики — война, то долой такую политику! Остановиться! Остановка любых действий, которые приближают катастрофу, — вот что ответственные политики должны предложить народам», — подчеркнул он.





Разразившаяся пандемия коронавируса должна показывать всем жителям Земли, как хрупок глобальный мир, считает Горбачев. Он призвал противопоставить распространению болезни «разум, солидарность, совместные действия».





Первый президент СССР отметил, что в нескольких случаях лидеры великих держав проигнорировали шансы укрепить мир на Земле. «Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы. Отвергли шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны», — привел он примеры.





С начала 2020 года произошло два столкновения интересов нескольких стран, которые могли привести к крупным военным конфликтам — инцидент с уничтожением иранского генерала Касема Сулеймани силами США, а также операция «Весенний щит» Турции на севере сирийской провинции Идлиб, в ходе которой войска Анкары столкнулись с армией правительства Сирии. Оба случая были разрешены дипломатическим путем.