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Горбачев призвал мировых лидеров отказаться от «авантюристской» политики
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Горбачев призвал мировых лидеров отказаться от «авантюристской» политики

Мир должен сплотиться против пандемии коронавируса, заявил первый президент СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал мировых лидеров не допустить войны между великими державами и отказаться от «авантюристской» политики, которая приводит страны на грань между миром и конфликтом. Экс-глава Советского Союза призвал народы мира сплотиться в борьбе с коронавирусом. Он также выразил сожаление, что лидер США Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон отказались приехать в Москву на 75-летие Победы.


«Прошло всего два месяца с начала 2020 года, а мир уже дважды оказывался на грани столкновения с участием великих держав. Это были самые настоящие военные действия — в Иране, Ираке, Сирии. Затем участники вроде бы одумались, отошли от грани… Что это? Это старая политика «балансирования на грани войны». Опасная, авантюристская политика», — говорится в обращении Горбачева, опубликованном «Новой газетой».


По мнению экс-главы СССР, главным словом политики в 2020 году должно быть не «война», а «одуматься». «Если следствие политики — война, то долой такую политику! Остановиться! Остановка любых действий, которые приближают катастрофу, — вот что ответственные политики должны предложить народам», — подчеркнул он.


Разразившаяся пандемия коронавируса должна показывать всем жителям Земли, как хрупок глобальный мир, считает Горбачев. Он призвал противопоставить распространению болезни «разум, солидарность, совместные действия».


Первый президент СССР отметил, что в нескольких случаях лидеры великих держав проигнорировали шансы укрепить мир на Земле. «Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы. Отвергли шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны», — привел он примеры.


С начала 2020 года произошло два столкновения интересов нескольких стран, которые могли привести к крупным военным конфликтам — инцидент с уничтожением иранского генерала Касема Сулеймани силами США, а также операция «Весенний щит» Турции на севере сирийской провинции Идлиб, в ходе которой войска Анкары столкнулись с армией правительства Сирии. Оба случая были разрешены дипломатическим путем.


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#горбачев #война #коронавирус
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