Биржи США закрылись крупнейшим за последние 33 года обвалом

Основные американские индексы Dow Jones, S&P и NASDAQ за 12 марта показали крупнейшее дневное падение с «черного понедельника» 19 октября 1987 года. Причиной обвала котировок эксперты называют опасения на фоне распространения коронавируса. Также это означает, что на биржах США закончился самый длинный в истории «бычий цикл», то есть постоянное повышение котировок.





По данным Нью-Йоркской фондовой биржи, торги 12 марта завершились со следующими показателями: американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2352,60 пункта (9,99%), индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (9,51%), а показатель электронной биржи NASDAQ уменьшился на 750,25 пункта (9,43%).





Одновременно с этим на 40% поднялся индекс волатильности (VIX) Чикагской фондовой биржи (CBOE), также известный как «индекс страха» или «индекс опасений». Как отмечает агентство Bloomberg, еще 11 марта VIX достиг самого высокого показателя со времен экономического кризиса 2008 года — в 2008 году он достигал 80,86 единицы, 12 марта 2020 он составил 75,47 единицы.





Основной причиной обвала эксперты считают опасения на фоне распространения коронавируса. «Коронавирус вызывает страх, люди не знают, чего ожидать. Как будто надвигается цунами. Мы знаем, что в любой момент последует удар, но никто не знает, какими будут последствия», — приводит телеканал CNBC слова аналитика швейцарского банка UBS Кейти Энтвистл.





В результате обвала на американских рынках прервался «бычий цикл», продолжавшийся 11 лет. Непрерывный рост фондовых рынков начался 9 марта 2009 года и длился 4022 дня.





Ранее аналитик Джесси Коломбо, который предсказал экономический кризис 2008 года, заявил о приближении мира к очередному обвалу рынков. По его мнению, в экономике сформировались финансовые «пузыри», которые должны вскоре лопнуть. К таким рынкам он ранее относил недвижимость в Европе, акции США и кредиты Китая. Коломбо подчеркнул, что новый кризис будет сильнее предыдущего, поскольку в мире значительно больше долгов, чем 12 лет назад.