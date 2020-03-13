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Группа Little Big представила свою песню для Евровидения
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Группа Little Big представила свою песню для Евровидения

Трек должен показать полное звучание коллектива, заявил его солист Илья Прусикин

Группа Little Big раскрыла песню, с которой поедет представлять Россию на Евровидении-2020. Трек называется Uno, текст написан на английском языке с фрагментами на испанском. Вместе с песней также опубликован клип, призванный вызвать в памяти стиль «диско» и эстетику 70-х годов прошлого века. По словам солиста группы Ильи Прусикина, трек не был написан специально под Евровидение и должен в полной мере показать творческий потенциал коллектива.


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«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе. <...> Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», — ранее рассказывал Прусикин о песне.


Также солист подчеркнул, что в песне будет совмещен «старый» и «новый» стили группы. Прусикин в эфире радио NRJ отметил, что на подготовку трека к промокампании перед Евровидением и съемки клипа ушло всего 10 дней.


В клипе к песне исполнители одеты в стиле 1970-х годов — брюки-клеш и свободные рубахи. Прически также призваны отсылать к этому периоду истории — «зализанные» волосы у мужчин и пышные гривы у женщин. Выбивается из общего фона полный юноша, наряженный в комбинезон и танцующий не вместе с остальными.


О том, что рейв-коллектив Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», пресс-служба Первого канала сообщила 2 марта. Солист группы Илья Прусикин заявил, что для коллектива это огромная ответственность, и пообещал, что группа сделает все для победы в музыкальном конкурсе.


Коллектив был основан Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Популярность Little Big начала расти после того, как они выступили на разогреве у своих музыкально-эстетических единомышленников Die Antwoord из Кейптауна. Российская группа высмеивает в своих клипах западные стереотипы о жителях России, нередко в очень провокационном ключе. Их композиция Skibidi набрала 23 миллиона просмотров на YouTube за неделю. На текущий момент видео посмотрели более 350 миллионов пользователей.


#клип #россия #little big #евровидение
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