Группа Little Big представила свою песню для Евровидения

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе. <...> Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», — ранее рассказывал Прусикин о песне.





Также солист подчеркнул, что в песне будет совмещен «старый» и «новый» стили группы. Прусикин в эфире радио NRJ отметил, что на подготовку трека к промокампании перед Евровидением и съемки клипа ушло всего 10 дней.





В клипе к песне исполнители одеты в стиле 1970-х годов — брюки-клеш и свободные рубахи. Прически также призваны отсылать к этому периоду истории — «зализанные» волосы у мужчин и пышные гривы у женщин. Выбивается из общего фона полный юноша, наряженный в комбинезон и танцующий не вместе с остальными.





О том, что рейв-коллектив Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», пресс-служба Первого канала сообщила 2 марта. Солист группы Илья Прусикин заявил, что для коллектива это огромная ответственность, и пообещал, что группа сделает все для победы в музыкальном конкурсе.





Коллектив был основан Прусикиным в 2013 году в Санкт-Петербурге. Популярность Little Big начала расти после того, как они выступили на разогреве у своих музыкально-эстетических единомышленников Die Antwoord из Кейптауна. Российская группа высмеивает в своих клипах западные стереотипы о жителях России, нередко в очень провокационном ключе. Их композиция Skibidi набрала 23 миллиона просмотров на YouTube за неделю. На текущий момент видео посмотрели более 350 миллионов пользователей.