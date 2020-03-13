Суд в США освободил пытавшуюся покончить с собой информатора WikiLeaks

Федеральный суд Восточного округа штата Вирджинии в США постановил освободить из-под стражи информатора организации WikiLeaks Челси Мэннинг. Об этом говорится в документах суда. Показания Мэннинг по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа больше не нужны, пояснила судья. Накануне информатор организации пыталась покончить с собой, после этого ее госпитализировали из следственного изолятора в городе Александрия в Вирджинии.





«Суд считает, что показания госпожи Мэннинг больше не понадобятся жюри присяжных, поэтому ее содержание в изоляторе больше не несет цели», — цитирует решение судьи The Guardian. Суд обязал Челси Мэннинг заплатить штраф в 256 тысяч долларов за неисполнение судебного распоряжения.





Адвокаты информатора WikiLeaks после ее попытки покончить с собой 11 марта заявили, что «действия [Мэннинг] показывают, как сильны ее убеждения и какой серьезный вред ей наносит «гражданское» заключение, которому ее подвергли». Она не предаст свои принципы даже под угрозой жизни и отказывается участвовать в процессе, на который вызвана в качестве свидетеля, сообщили защитники. Мэннинг ранее заявляла, что не даст присяжным свидетельские показания по делу Ассанжа и отказывается сотрудничать со следствием.





В 2013 году Челси Мэннинг назначили 35 лет лишения свободы за передачу WikiLeaks более 700 тысяч секретных военных и дипломатических документов и видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке. В 2017 году ее помиловал занимавший в том время пост президента США Барак Обама. До ареста Челси Мэннинг была известна как мужчина по имени Брэдли Мэннинг, военнослужащий США. Во время заключения Брэдли Мэннинг сменил пол на женский.





Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация, взятая из анонимных источников. Он прославился после материалов, разоблачающих незаконные действия Соединенных Штатов во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных жителей, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.





В апреле 2019 года британская полиция задержала Ассанжа в Лондоне. До этого журналист шесть лет скрывался на территории посольства Эквадора, но покинул его, после того как власти страны лишили его права на убежище. США добиваются его экстрадиции и обвиняют в публикации секретных документов и сговоре с Челси Мэннинг, за что ему может грозить до 175 лет тюрьмы.