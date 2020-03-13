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Сооснователь «Яблока» покинул партию в связи с голосованием по Конституции
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Сооснователь «Яблока» покинул партию в связи с голосованием по Конституции

Владимир Лукин проголосовал «за» изменения Основного закона

Один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин вышел из нее после голосования по поправкам к Конституции РФ на заседании Совфеда. Это решение он принял в тот же день. По данным «Коммерсанта», Лукин подал заявление о выходе еще до заседания сенаторов. При этом сам политик и его бывшие соратники по партии сообщили, что он проголосовал «за» изменения, поскольку такую позицию выбрали власти Тверской области, которых он представлял в Совфеде.


«В заявлении он написал, что это связано с его [готовящимся] голосованием по поправкам к Конституции, которое противоречит официальной позиции партии», — приводит «Коммерсантъ» слова пресс-секретаря «Яблока» Игоря Яковлева.


Также в партии представили изданию протокол исполкома от 11 марта — согласно бумаге, в период с 11:00 до 11:30 мск четыре члена исполкома, включая председателя партии Николая Рыбакова, рассмотрели заявление Лукина и признали его «выбывшим» из партии. Поправки к Конституции сенаторы приняли в тот же день, но уже около 15:30 мск.


Руководитель фракции «Яблока» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что «Яблоко» «категорически против» внесения поправок. Он отметил, что в Тверской области, чьим представителем в Совфеде является Лукин, поддерживают предложенные изменения Конституции и скорее всего поручили ему транслировать решение в Совфеде. «Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из «Яблока», — приводит РБК слова Вишневского.


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Об этом же заявил сам Лукин в обращении, опубликованном нижегородским отделением «Яблока». Он подчеркнул, что его личные взгляды не имеют отношения к «правовой процедуре». Сенатор отметил, что позиция партии противоположна тому, что он вынужден сделать, и в связи с этим заявил о готовности выйти из партии.


12 марта две трети региональных парламентов поддержали поправки к Конституции. Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект о поправках к Конституции 11 марта.


20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила президенту России провести всенародное голосование по внесению изменений в Основной закон 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы.


#лукин #россия #яблоко #конституция #политика
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