Сооснователь «Яблока» покинул партию в связи с голосованием по Конституции

Один из основателей партии «Яблоко» Владимир Лукин вышел из нее после голосования по поправкам к Конституции РФ на заседании Совфеда. Это решение он принял в тот же день. По данным «Коммерсанта», Лукин подал заявление о выходе еще до заседания сенаторов. При этом сам политик и его бывшие соратники по партии сообщили, что он проголосовал «за» изменения, поскольку такую позицию выбрали власти Тверской области, которых он представлял в Совфеде.





«В заявлении он написал, что это связано с его [готовящимся] голосованием по поправкам к Конституции, которое противоречит официальной позиции партии», — приводит «Коммерсантъ» слова пресс-секретаря «Яблока» Игоря Яковлева.





Также в партии представили изданию протокол исполкома от 11 марта — согласно бумаге, в период с 11:00 до 11:30 мск четыре члена исполкома, включая председателя партии Николая Рыбакова, рассмотрели заявление Лукина и признали его «выбывшим» из партии. Поправки к Конституции сенаторы приняли в тот же день, но уже около 15:30 мск.





Руководитель фракции «Яблока» в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что «Яблоко» «категорически против» внесения поправок. Он отметил, что в Тверской области, чьим представителем в Совфеде является Лукин, поддерживают предложенные изменения Конституции и скорее всего поручили ему транслировать решение в Совфеде. «Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из «Яблока», — приводит РБК слова Вишневского.