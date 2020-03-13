СМИ: Первый случай коронавируса в КНР выявили в ноябре 2019 года

Первый случай коронавируса был выявлен у 55-летнего жителя китайской провинции Хубэй 17 ноября 2019 года, а не в декабре, как сообщают власти КНР. Об этом пишет газета The South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на правительственные документы. По информации издания, к 15 декабря общее число зараженных достигло 27 человек.





К 20 декабря в Китае было 60 заболевших новым коронавирусом, а к 1 января — уже 381, сообщает издание. Некоторые из случаев, вероятно, были зафиксированы задним числом, пишет газета.





Однако китайские власти сообщали, что выявили на прошлый год по меньшей мере 266 инфицированных. Осведомители среди медиков рассказывали: китайские врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием, только в конце декабря, пишет газета.





Китайский доктор Ли Вэньлян 30 декабря сообщил в соцсети WeChat о новой болезни, симптомы которой похожи на атипичную пневмонию. Правоохранители сначала обвиняли его в распространении слухов. 6 февраля врач умер от коронавируса.





Ранее 13 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предположил , что коронавирус нового типа мог зародиться в США и его привезли в Китай уже позже. По его мнению, об этом может свидетельствовать смерть американских военных от коронавируса, о которой рассказал глава Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. Дипломат призвал Вашингтон раскрыть информацию о погибших.



