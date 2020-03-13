Путина расстроили завышенные зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

«Я уже там на этот счет с ними разговаривал. Ответ какой? Там же [главы корпораций] нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше. <...> Но меня самого это, честно говоря, задевает и коробит», — заявил Путин.





Президент признал, что государственные корпорации также не могут изменить ситуацию. «Плохо бьется [с этим]. <...> Но тогда они должны получать меньше своих подчиненных. Так где-то бывает? Или мы будем исключением? В мире такого нет», — объяснил он.





По мнению Путина, процент влияния госкорпораций на экономику РФ в данный момент приемлем. «У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием. <...> Вопрос в том, как они работают. Если реально они работают грамотно, с доходом, приносят доход государству, то тогда встает вопрос о том, это что, самоцель, что ли, приватизация, или нет?» — сказал он.





Глава государства отметил, что компании с госучастием являются самыми крупными налогоплательщиками в государственные бюджеты всех уровней. Среди них он назвал «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Татнефть» и Сбербанк.





Изменением к лучшему президент назвал уменьшение влияния бизнеса на политику государства по сравнению с 90-ми годами прошлого века. «Я и тех всех [бизнесменов 90-х] знал, и этих знаю. <...> Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются», — подчеркнул он.





По мнению главы государства, допускать бизнес к управлению страной нельзя. Он подчеркнул, что действующие сейчас компании не проводят решения «изнутри», а просто объясняют свою позицию властям, доказывая свою точку зрения.





Ранее президент выразил мнение, что с точки зрения россиян, малые предприниматели и торговцы — «жулики». По его словам, в нулевых годах этого века предприниматели в России работали по схеме «купил подешевле — продал подороже». Глава государства добавил, что в последнее десятилетие малый бизнес начал развиваться в других сферах деятельности, не связанных с торговлей.