Все региональные парламенты России поддержали поправки к Конституции

Парламенты всех регионов России поддержали закон об поправках к Конституции РФ. 13 марта рассматривали изменения парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тувы и Адыгеи. Граница, которая позволяла направить поправки в Конституционный суд РФ для проверки, была пройдена 12 марта — когда за инициативу проголосовали 57 субъектов, то есть две трети регионов России.





«В Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ от всех 85 региональных парламентов, все отзывы положительные», — приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» слова сенатора и сопредседателя рабочей группы по поправкам к Конституции Андрея Клишаса.





Последними голосовали по изменениям в парламенте Адыгеи. 45 из 47 депутатов поддержали поправки, двое воздержались, сообщает ТАСС. Перед этим рассмотрели изменения в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Туве, где депутаты также поддержали инициативу.





Теперь Совет Федерации должен собраться, чтобы утвердить решения регионов. Также поправки будут направлены на оценку в Конституционный суд России — у судей будет семь дней, чтобы рассмотреть изменения.





Если инициативу признают конституционной, то 22 апреля должно состояться всероссийское голосование, на котором граждане РФ смогут заявить, поддерживают они или нет изменения. При этом голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, а день голосования будет объявлен нерабочим.





После этого ЦИК получит пять дней на обработку результатов и еще три дня — на их публикацию. Глава государства должен будет издать указ об официальном опубликовании Конституции, где будет отмечено, когда поправки официально вступят в силу. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если россияне не поддержат инициативу, то изменения не вступят в силу.





12 марта была пройдена необходимая для рассмотрения поправок граница — две трети региональных парламентов поддержали поправки к Конституции. Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект о поправках к Конституции 11 марта.





20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 26 февраля рабочая группа по подготовке поправок предложила президенту России провести всенародное голосование по внесению изменений в Основной закон 22 апреля. Путин согласился с инициативой членов рабочей группы.