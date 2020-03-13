Жена премьера Канады заразилась коронавирусом

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо 12 марта обнаружили коронавирус COVID-19. Супруги будут находиться на карантине 14 дней. Софи Грегуар-Трюдо рассказала, что «испытывает неприятные симптомы вируса», у премьера еще нет признаков заболевания.





«Я испытываю неприятные симптомы вируса, но скоро я снова встану на ноги. Находиться в карантине дома — ничто по сравнению с тем, через что могут пройти другие канадские семьи, если заразятся [коронавирусом]», — цитирует заявление Софи Грегуар-Трюдо канадская телесеть Global News.





В сообщении офиса канадского премьера говорится, что Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо, у нее слабо выражены симптомы коронавируса, она «принимает все рекомендуемые меры предосторожности». В отношении тех, кто контактировал с супругой премьера, медики применят меры, «которые посчитают необходимыми», также отметили в офисе.





«По совету врачей его [Джастина Трюдо] пока не будут проверять [на коронавирус], потому что у него нет симптомов заболевания. Врачи говорят, что для тех, кто недавно с ним общался, нет угрозы», — цитирует заявление офиса премьер-министра Канады Global News. Джастин Трюдо продолжит выполнять свои обязанности, находясь на карантине, — ожидается, что 13 марта он выступит с обращением к гражданам страны.





13 марта также стало известно, что коронавирусом заразился министр внутренних дел Австралии Питер Даттон. Он написал в своем Twitter, что этим утром проснулся с повышенной температурой и болью в горле. «Я немедленно связался с департаментом здравоохранения Квинсленда. В обед меня проинформировали, что тест дал положительный результат [на коронавирус]», — поделился министр.