Жена премьера Канады заразилась коронавирусом

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо 12 марта обнаружили коронавирус COVID-19. Супруги будут находиться на карантине 14 дней. Софи Грегуар-Трюдо рассказала, что «испытывает неприятные симптомы вируса», у премьера еще нет признаков заболевания.
«Я испытываю неприятные симптомы вируса, но скоро я снова встану на ноги. Находиться в карантине дома — ничто по сравнению с тем, через что могут пройти другие канадские семьи, если заразятся [коронавирусом]», — цитирует заявление Софи Грегуар-Трюдо канадская телесеть Global News.
В сообщении офиса канадского премьера говорится, что Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо, у нее слабо выражены симптомы коронавируса, она «принимает все рекомендуемые меры предосторожности». В отношении тех, кто контактировал с супругой премьера, медики применят меры, «которые посчитают необходимыми», также отметили в офисе.
«По совету врачей его [Джастина Трюдо] пока не будут проверять [на коронавирус], потому что у него нет симптомов заболевания. Врачи говорят, что для тех, кто недавно с ним общался, нет угрозы», — цитирует заявление офиса премьер-министра Канады Global News. Джастин Трюдо продолжит выполнять свои обязанности, находясь на карантине, — ожидается, что 13 марта он выступит с обращением к гражданам страны.
13 марта также стало известно, что коронавирусом заразился министр внутренних дел Австралии Питер Даттон. Он написал в своем Twitter, что этим утром проснулся с повышенной температурой и болью в горле. «Я немедленно связался с департаментом здравоохранения Квинсленда. В обед меня проинформировали, что тест дал положительный результат [на коронавирус]», — поделился министр.
По состоянию на 13 марта в Китае зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению страны. Всего в мире за истекшие сутки выявили 2478 новых случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 128 343 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса. От нового заболевания погибли 4720 человек, выздоровели — 68 324 человека.