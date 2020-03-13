В Казахстане зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

В Казахстане подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава республики Елжан Биртанов. По его словам, казахстанцы прибыли из Германии и сейчас госпитализированы в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил об отмене всех публичных мероприятий, в том числе военного парада, посвященного 75-летию Победы и конференции Всемирной торговой организации (ВТО).





«Сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение положительного результата у двух наших граждан. Граждане Казахстана прибыли из Германии, у них выявлены положительные анализы на коронавирусную инфекцию», — констатировал Биртанов.





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