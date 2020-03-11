По мотивам хоррор-фильмов: как надолго изолироваться от коронавируса, не остаться голодным и по возможности не сойти с ума

Мы в редакции Daily Storm так любим писать про коронавирус, что и фильмы для домашнего просмотра выбираем теперь соответствующие. Вот, например, «Вирус» (Viral) 2016 года: «Сестры Эмма и Стейси переезжают с отцом в новый город. Там начинается эпидемия таинственного китайского вируса, который превращает людей в монстров. Объявлен карантин, но девочки нарушают его правила».
Китайский вирус — есть, эпидемия — есть, карантин — сюда тоже галочку, злостные нарушители — актуально. Вопросы только по монстрам, но, допустим, сюда подойдут те, кто задирает цены на медицинские маски и опустошает полки в магазинах. Ну все, теперь полный комплект. Смотрим.
Киношные инфицированные хоть и выглядят жутковато, но страху нагоняют не больше, чем мировые СМИ в своих сообщениях о COVID-19. Однако одну тему для размышлений сюжет все-таки подкидывает.
Почти все, кто вернулся из путешествий по Европе в Москву, ломают голову над тем, как им прожить те две недели домашнего или, того хуже, больничного карантина. А что если это будет не просто карантин, а долгосрочная самоизоляция? Прямо как в кино. Что если придется запереться дома, скажем, на целый месяц, чтобы переждать критический период? Условия те же: выходить из квартиры нельзя.
Реально ли к этому подготовиться? Сколько потребуется ресурсов? А сколько это стоит? Спойлер: выйдет весьма экономно.
Если вам повезло, такие же паникеры не кинулись массово опустошать полки супермаркетов и есть из чего выбрать, то лучше не бросаться на все сразу, а действительно брать только самое необходимое. Мы, никогда не бывшие на карантине, придумали свой список важного и посчитали, во сколько это может обойтись.
Вода. Конечно, всегда можно вскипятить сколько угодно в чайнике или кастрюльке, но иметь запас питьевой бутилированной воды всегда хорошо. Медицинские организации считают, что четыре литра в день на человека — оптимально. Это 120 литров на месяц для одного. Не забываем про экономию пространства, поэтому лучше покупать сразу пятилитровые канистры — их понадобится 24. При средней стоимости примерно в 75 рублей получаем цифру в 1800 рублей. Идем дальше.
Макароны, крупы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует покупать только то, что можно долго хранить: крупы, макароны, фасоль. Понятно, что каждый день есть, например, гречку не обязательно при наличии других опций, но все равно исходим из расчета на 30 дней — чтобы наверняка. Одна порция чего бы то ни было — это примерно 200 грамм, значит, на месяц потребуется шесть килограмм такой провизии. С учетом столичных цен, рис и гречка в среднем обойдутся в 70 рублей за килограмм. Итого 420 рублей за каждую позицию. Макароны обычно расфасованы в пакеты по 450 грамм, одна упаковка в среднем стоит порядка 50 рублей. В конечном итоге за шесть килограмм выходит примерно 600 рублей. Не забудем и про фасоль. Варить ее придется гораздо дольше, чем гречку или макароны, но хранится она так же долго и поможет разнообразить скудное меню в условиях изоляции. За полкило фасоли в супермаркетах просят примерно 105 рублей — целых 1260 рублей за шесть килограмм.
Итого 2700 рублей за такой не слишком разнообразный, но практичный набор.
Консервы. Во все времена на черный день запасались в первую очередь тушенкой, подойдет она и на случай коронавируса. Ее можно добавить хоть в гречку, хоть в макароны. Учитывая, что свинина подойдет не всем, как минимум по религиозным убеждениям, будем рассматривать тушенку из говядины, которая в среднем в магазинах стоит примерно 140 рублей за баночку в 338 грамм. 30 банок тушенки одному человеку вряд ли нужно, поэтому урежем их количество наполовину. За 15 штук придется заплатить 2100 рублей. Свинина, кстати, дешевле.
Замороженные продукты. Все скоропортящееся отчасти можно заменить теми продуктами, которые подверглись глубокой заморозке. Среди них выделим овощные смеси и пельмени как компромиссные варианты, которые можно очень долго хранить в морозилке и быстро приготовить при необходимости. Пачка стандартной овощной смеси — 400 грамм. Стоит она порядка 80 рублей. При порции в 200 грамм понадобится 15 упаковок, это будет стоить 1200 рублей. Вариантов с главной холостяцкой едой — пельменями — великое множество, но пусть это будет стандартная пачка в 500 грамм стоимостью в 150 рублей. Мужская часть редакции Daily Storm сказала, что полпачки пельменей на один раз — норма. А если их есть каждый день, то их понадобится 15, что потребует вложений в виде 2250 рублей.
В итоге замороженные продукты обойдутся в 3450 рублей.
Маленькие радости. Даже в изоляции ВОЗ призывает не отказывать себе в маленьких радостях, например, шоколаде. К тому же у него тоже вполне приличный срок хранения. Допустим, что мы набрали 30 плиток по 60 рублей. За лакомство отдаем 1800 рублей.
Туалетная бумага. Все помнят, как еще недавно в Австралии местные скупали туалетную бумагу в безумных количествах. Сложно предсказать, сколько такой бумажной продукции может пригодиться конкретному человеку, но давайте закупим 10 упаковок по четыре рулона по средней стоимости в 70 рублей. Итого 700 рублей за бумагу.
Подводя итог нашему исследованию, получаем относительно небольшую сумму (по меркам Москвы, конечно), которая может вырасти в зависимости от количества членов семьи и наличия или отсутствия детей — 12 550 рублей.
Ах да. В изоляции можно не только есть и пить, но и всячески развлекать себя. Так что к общей сумме можно смело добавлять свои подписки на Steam, Netflix, Amediateka и прочие сервисы.
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Daily Storm искренне надеется, что никому не придется уходить в долгую изоляцию и делать из своего дома склад с продуктами. Потому что коронавирус уйдет, а тушенку вы будете доедать еще очень долго.