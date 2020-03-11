По мотивам хоррор-фильмов: как надолго изолироваться от коронавируса, не остаться голодным и по возможности не сойти с ума

Мы в редакции Daily Storm так любим писать про коронавирус, что и фильмы для домашнего просмотра выбираем теперь соответствующие. Вот, например, «Вирус» (Viral) 2016 года: «Сестры Эмма и Стейси переезжают с отцом в новый город. Там начинается эпидемия таинственного китайского вируса, который превращает людей в монстров. Объявлен карантин, но девочки нарушают его правила».





Китайский вирус — есть, эпидемия — есть, карантин — сюда тоже галочку, злостные нарушители — актуально. Вопросы только по монстрам, но, допустим, сюда подойдут те, кто задирает цены на медицинские маски и опустошает полки в магазинах. Ну все, теперь полный комплект. Смотрим.





Киношные инфицированные хоть и выглядят жутковато, но страху нагоняют не больше, чем мировые СМИ в своих сообщениях о COVID-19. Однако одну тему для размышлений сюжет все-таки подкидывает.





Почти все, кто вернулся из путешествий по Европе в Москву, ломают голову над тем, как им прожить те две недели домашнего или, того хуже, больничного карантина. А что если это будет не просто карантин, а долгосрочная самоизоляция? Прямо как в кино. Что если придется запереться дома, скажем, на целый месяц, чтобы переждать критический период? Условия те же: выходить из квартиры нельзя.