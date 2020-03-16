Карантин 2.0: чем заняться в онлайне, чтобы скоротать дни домашнего заточения

Когда туалетная бумага и гречка уже куплены, пора подумать и о развлечениях. Пока еще открыты рестораны, бары, фитнес-центры и прочие заведения, время можно провести и там — правда, это ударит по карману. Но что делать тем, кто уже самоизолировался? На помощь, как всегда, приходит интернет со всевозможными игровыми и видеосервисами. Из-за эпидемии коронавируса некоторые из них уже отменили платные подписки.





Самоизоляция пока остается уделом тех, кто находится на карантине в формате больничного без доступа во внешний мир. Переведенным на удаленную работу скучать вряд ли придется: выполнение профессиональных обязанностей все равно «съедает» большую часть дня. А вот тем, кто уже под подозрением или просто не работает, остается смотреть сериалы и ходить виртуальной войной на соседние королевства. Как показал прошедший уик-энд, этим вынужденные затворники и занимались.





Один из главных игровых сервисов — Steam — на фоне эпидемии поставил новый рекорд: одновременно 20,3 миллиона пользователей онлайн. Причем на платформе наметилась забавная тенденция: подскочили цены на смайлики с туалетной бумагой. Отдельные игры тоже показали резкий скачок популярности. В их числе, например, CS:GO, где количество одновременно играющих пользователей достигло миллиона.





Однако индустрия онлайн-развлечений отреагировала не только большими изменениями в статистических данных, но и придумала приятные плюшки для тех, кто заперт в четырех стенах.





Premier — бесплатно для всех





С 15 марта онлайн-кинотеатр Premier решил открыть бесплатный доступ к своему контенту не только тем, кто оказался на карантине, но и вообще всем желающим вне зависимости от страны проживания.





Пользователям будут доступны не только сериалы, но и реалити-шоу, комедийные проекты, фильмы — как художественные, так и документальные. Бонусом к этому набору идут онлайн-трансляции телеканалов НТВ и «Матч! Страна». Хоть со спортивными трансляциями сейчас и сложно из-за бесконечной вереницы отмен, судя по программе телеканала, развлечь себя можно будет российским волейболом, гандболом и единоборствами.





В пресс-службе такую акцию назвали «хорошим и полезным подарком», а получить его можно будет после регистрации на сайте и обновления приложения до последней версии.