Карантин 2.0: чем заняться в онлайне, чтобы скоротать дни домашнего заточения

Когда туалетная бумага и гречка уже куплены, пора подумать и о развлечениях. Пока еще открыты рестораны, бары, фитнес-центры и прочие заведения, время можно провести и там — правда, это ударит по карману. Но что делать тем, кто уже самоизолировался? На помощь, как всегда, приходит интернет со всевозможными игровыми и видеосервисами. Из-за эпидемии коронавируса некоторые из них уже отменили платные подписки.
Самоизоляция пока остается уделом тех, кто находится на карантине в формате больничного без доступа во внешний мир. Переведенным на удаленную работу скучать вряд ли придется: выполнение профессиональных обязанностей все равно «съедает» большую часть дня. А вот тем, кто уже под подозрением или просто не работает, остается смотреть сериалы и ходить виртуальной войной на соседние королевства. Как показал прошедший уик-энд, этим вынужденные затворники и занимались.
Один из главных игровых сервисов — Steam — на фоне эпидемии поставил новый рекорд: одновременно 20,3 миллиона пользователей онлайн. Причем на платформе наметилась забавная тенденция: подскочили цены на смайлики с туалетной бумагой. Отдельные игры тоже показали резкий скачок популярности. В их числе, например, CS:GO, где количество одновременно играющих пользователей достигло миллиона.
Однако индустрия онлайн-развлечений отреагировала не только большими изменениями в статистических данных, но и придумала приятные плюшки для тех, кто заперт в четырех стенах.
Premier — бесплатно для всех
С 15 марта онлайн-кинотеатр Premier решил открыть бесплатный доступ к своему контенту не только тем, кто оказался на карантине, но и вообще всем желающим вне зависимости от страны проживания.
Пользователям будут доступны не только сериалы, но и реалити-шоу, комедийные проекты, фильмы — как художественные, так и документальные. Бонусом к этому набору идут онлайн-трансляции телеканалов НТВ и «Матч! Страна». Хоть со спортивными трансляциями сейчас и сложно из-за бесконечной вереницы отмен, судя по программе телеканала, развлечь себя можно будет российским волейболом, гандболом и единоборствами.
В пресс-службе такую акцию назвали «хорошим и полезным подарком», а получить его можно будет после регистрации на сайте и обновления приложения до последней версии.
Okko и ivi — особые условия для карантинных
Онлайн-видеосервисы Okko и ivi придумали другую концепцию моральной поддержки «затворников». Платформы решили в первую очередь поддержать тех, кто успел съездить в страны, которые, по словам Александра Лукашенко, «полыхают от коронавируса».
С 16 марта в Okko таким путешественникам будет бесплатно доступен двухнедельный пакет подписок «Оптимум». Важное условие — необходимо предоставить подтверждение того, что пользователь сидит дома вынужденно. Чтобы получить «карантинную» подписку, нужно написать в чат-бот Okkobro в Telegram или отправить слово okkobro в личные сообщения официальной группы Okko в соцсети «ВКонтакте».
Предложение доступно каждому пользователю только один раз, но зато открывает доступ к тысячам единиц контента — от фильмов и сериалов до концертов. Кстати, тот, кто еще не успел оценить оскароносных «Паразитов», сможет это сделать с помощью видеоресурса.
С Okko работает и другая штука, причем для всех. Нужна будет только подписка Combo от Mail.Ru Group. В пресс-службе компании Daily Storm рассказали, что с 16 марта по 30 апреля подписку можно получить всего за 99 рублей — вместо 199.
Что касается платформы ivi, то тут самоизолированные могут получить месячную подписку всего за один рубль.
Steam — скидки, много скидок
Тот, кто посмотрел уже все самые популярные фильмы, сериалы и даже корейские дорамы, может переключиться на компьютерные игры. Тем более что в Steam сейчас полно выгодных предложений со скидками до 80%.
Например, популярную Borderlands 3, которая через три часа после выхода 13 марта собрала сразу 40 тысяч игроков одновременно, можно купить за полцены — 999 рублей. А на дорогущее платиновое издание Civilization VI скидка и вовсе 71%, игра обойдется в 1779 рублей вместо 6071.
Хорошо будет и тем, кто скучает по спорту и грустит из-за паузы в Национальной баскетбольной ассоциации, — ведь NBA 2k20 теперь отдают всего за 659 рублей, а не за 1999.
А любителей мобильных игр и по совместительству владельцев iPhone порадует сервис Apple Arcade. Не то чтобы тут специально снижали цену из-за коронавируса, но первый месяц сейчас доступен без оплаты, дальнейшая подписка стоит 199 рублей. В России пользование Apple Arcade стоит чуть ли не вполовину дешевле, чем в США. Там подписчики платят пять долларов в месяц.
GeekBrains — учиться и еще раз учиться
Сидя дома, можно не только отдыхать и развлекаться, но и повышать уровень своих знаний и навыков. На время карантина образовательный портал GeekBrains открывает доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.
В пресс-службе рассказали, что каждый пользователь, находящийся на карантине или в добровольной самоизоляции, может выбрать три курса из перечня, среди которых программы обучения основам баз данных, алгоритмам и структурам на C, продакт-менеджменту, целеполаганию в дизайне, продвижению во «ВКонтакте» и другие.
Чтобы получить к ним доступ, нужно зарегистрироваться на портале и активировать доступ до 31 марта: для этого необходимо заполнить анкету, указать выбранные курсы и оставить адрес почты, на которую пользователь зарегистрирован.
...и напоследок — сходите в онлайн-бар
Как ни странно, в России уже запустили первый онлайн-бар для тех, кто не может выйти из дома. Название говорящее — Stay the fuck home bar. Впрочем, он не только для россиян: создатели отмечают, что в интернет-баре нет границ. Выпить и пообщаться по видеосвязи можно с такими же затворниками хоть из Италии, хоть из Германии. И никакой коронавирус не страшен.
В виртуальном баре есть несколько помещений, которые, как и в обычном заведении, могут оказаться переполненными. Но переживать не стоит. Создатели отмечают, что при всех плюсах онлайн-посиделок не нужно забывать о реальном общении с близкими. А еще они предупреждают, что, даже выпивая виртуально, нужно вести себя ответственно, ведь в онлайн-баре нет бармена, который больше не нальет или «выкинет вас из заведения».