Заедаем карантин: гречка-гурме и тушенка а-ля рус

В магазинах начали раскупать продукты. Первом делом те, которые имеют наибольший срок хранения: крупы и консервы. Необходимость надолго остаться дома из-за коронавируса уже не кажется какой-то фантастической. Судя по опустевшим полкам магазинов, заедать изоляцию россияне планируют тушенкой с различными гарнирами. Но даже из простых продуктов можно приготовить изысканные, «ресторанные» блюда. Какие именно, Daily Storm рассказали шеф-повара Москвы.
Примерно так выглядит базовый список товаров, которыми советует запастись ВОЗ на время карантина:
— гарниры: макароны, крупа, фасоль, картошка (если хранить в прохладе);
— мясо: консервы, копченое мясо и рыба, пельмени;
— овощи: замороженные смеси;
— на десерт: шоколад, сухое печенье.
Как видно, в перечне ничего лишнего, но этим-то он и интересен. Накормить семью можно не только отварными макарошками, считают кулинары. Григорий Малышев, шеф-повар ресторана Leman, поделился с Daily Storm парой своих рецептов. Однако прежде мы поставили условие: блюда должны быть приготовлены из указанных продуктов, а любые добавки — иметь длительный срок годности.
Итак, на закуску подойдут все возможные паштеты, например всем известный форшмак.
Нам понадобится:
— сельдь копченая;
— майонез;
— сухари либо белый хлеб;
— картофель.
Картофель запекаем до готовности, очищаем от кожуры и натираем на терке. Сельдь мелко нарезаем и добавляем к картофелю. Панировочные сухари высыпаем в майонез (в оригинале была сметана, но с позволения Григория мы заменили ее майонезом, чтобы больше соответствовать условию задания), перемешиваем все это и добавляем к рыбе с картошкой.
Затем все ингредиенты смешиваем в блендере, либо толчем вилкой или в ступе до состояния фарша. Сдабриваем специями и приправами. Паштет подавать на запеченных сухарях или подсушенных гренках.
С закуской закончили. На первое можно удивить гостей таежной ухой.
Нам понадобится:
— сушеная рыба;
— рис или пшено;
— замороженная овощная смесь;
— специи;
— сухая зелень.
«Рыба вымачивается, затем разваривается до мягкого состояния. Пшено или рис, предварительно замочив, варим до готовности и добавляем к кипящий рыбе. Туда же добавляем готовую нарезку овощей, чеснок, зелень и варим до готовности всех продуктов. Получится по-настоящему необычное блюдо», — делится шеф-повар.
Премиум
Мы немного облегчили задачу поварам и добавили в список другие продукты, которые также имеют приличный срок годности. Новый перечень мы назвали «премиальным»:
— гарниры: замороженные брокколи, цветная капуста, грибы, различные макаронные изделия;
— замороженные морепродукты;
— овощи: консервированные оливки, маслины, горошек, кукуруза, помидоры, огурцы, перец.
«Следующее, что можно приготовить, — салат из сухих круп и консервированных продуктов, известных с детства. Рецепт очень простой», — продолжает Григорий.
Нам понадобится:
— отварная фасоль,
— маринованный огурец,
— пастрами,
— картофель,
— замороженная морковь.
Овощи отвариваем, нарезаем кубиком, смешиваем, добавляем растительное или оливковое масло. Выкладываем на тарелку и кладем сверху тонко нарезанные пастрами. Готово.
К заданию присоединяется шеф-повар ресторана «Кафе Пушкинъ» Андрей Махов. Его рецепт — союз ингредиентов из первого и второго списков:
«Это блюдо можно готовить из гречки, перловки или полбы. Сначала надо отварить крупу самым обычным способом до состояния рассыпчатой каши. Важный ингредиент — грибы. Они могут быть сушеные или замороженные, если говорить о домашних запасах из леса или свежих из магазина. Грибы предварительно надо отварить, чтобы получился грибной бульон.
На сковороде обжарить репчатый лук, нарезанный на мелкие кубики. Чем больше лука, тем вкуснее будет блюдо. Когда лук подрумянится, в сковороду добавить нарезанные отварные грибы и жарить вместе пять-шесть минут.
А дальше смотрим, что имеется в холодильнике, и также добавляем на сковороду. Идеально подойдут: консервированные болгарский перец, помидоры, кукуруза, маслины или оливки, зеленый горошек. И в конце обязательно рубленый чеснок.
Когда все поджарится, добавьте отварную крупу (гречка, перловка, полба), перемешайте и влейте немного грибного бульона, чтобы все хорошо пропарилось, а крупа напиталась ароматами других продуктов и грибов. Этот процесс (добавление бульона) повторите еще пару раз. Когда жидкость почти (это важно!) впитается, добавьте при необходимости соль, перец и немного сухой зелени. Все готово!»
Вкусненькое
Отдельного внимания заслуживают десерты и напитки.
Десерты. ВОЗ советует: даже в изоляции не стоит отказывать себе в маленьких радостях, например в шоколаде или печенье. Сюда же можно добавить консервированные персики, ананасы, манго, инжир. Подойдут и сухофрукты. При правильном хранении (в сухом месте при температуре от -10 до +10 градусов) они будут съедобны от полугода до года.
Напитки. Помимо употребления бутилированной воды (или кипяченой) можно сварить кисель или развести какао. Порошки и того и другого спокойно лежат до полугода.
И пару слов о хранении початых бутылок с алкоголем (возможно, советы окажутся полезными не только на случай пандемии).
Если вы не собираетесь выпивать открытый виски в первую же карантинную неделю, перелейте его в меньшую бутылку или графин. Горлышко нужно закрыть герметичной крышкой, а бутылку поставить в сухое прохладное место, но только не в холодильник, иначе уйдут весь вкус и аромат. В меньшей таре напиток можно хранить аж целый год, тогда как в «родном» сосуде — не дольше трех месяцев.
Чтобы продлить жизнь открытому вину, бутылку лучше закрыть вакуумной помпой. Она выкачивает воздух из бутылки, продлевая срок хранения напитка. Быстрее всего выдыхаются белые и молодые красные вина, им достаточно всего суток. Дольше всех — десертные вина. За счет высокого содержания сахара они могут простоять неделю.
В принципе, для алкоголя справедливо одно общее правило: чем меньше контакт с воздухом, тем медленнее он портится и окисляется. Именно поэтому из полупустой бутылки напиток советуют переливать в емкость поменьше.
Но вот с шампанским такой прием не сработает. Его придется выпить сразу.