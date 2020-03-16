Заедаем карантин: гречка-гурме и тушенка а-ля рус

В магазинах начали раскупать продукты. Первом делом те, которые имеют наибольший срок хранения: крупы и консервы. Необходимость надолго остаться дома из-за коронавируса уже не кажется какой-то фантастической. Судя по опустевшим полкам магазинов, заедать изоляцию россияне планируют тушенкой с различными гарнирами. Но даже из простых продуктов можно приготовить изысканные, «ресторанные» блюда. Какие именно, Daily Storm рассказали шеф-повара Москвы.





Примерно так выглядит базовый список товаров, которыми советует запастись ВОЗ на время карантина:





— гарниры: макароны, крупа, фасоль, картошка (если хранить в прохладе);

— мясо: консервы, копченое мясо и рыба, пельмени;

— овощи: замороженные смеси;

— на десерт: шоколад, сухое печенье.





Как видно, в перечне ничего лишнего, но этим-то он и интересен. Накормить семью можно не только отварными макарошками, считают кулинары. Григорий Малышев, шеф-повар ресторана Leman, поделился с Daily Storm парой своих рецептов. Однако прежде мы поставили условие: блюда должны быть приготовлены из указанных продуктов, а любые добавки — иметь длительный срок годности.





Итак, на закуску подойдут все возможные паштеты, например всем известный форшмак.





Нам понадобится:





— сельдь копченая;

— майонез;

— сухари либо белый хлеб;

— картофель.