У торговых сетей нет «плана Б» на случай чрезвычайной ситуации с коронавирусом

Крупные торговые сети начали делать запасы некоторых продуктов, например, консервов, круп и «химии», спрос на которые увеличился в марте после проникновения коронавируса в Россию. Проблем с нехваткой товаров не будет, заверили Daily Storm в X5 Retail Group и «Ашане». Однако четкого плана работы в случае чрезвычайной ситуации у руководства большинства сетей нет — менеджеры пока думают как выстроить работу предприятия, если угроза заболевания коронавирусом возрастет настолько, что придется вводить особые меры. Например, закрывать магазины.





Daily Storm получил комментарий в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В нее входят «Ашан», X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Лента», Metro Cash & Carry.





«К такому [развитию событий] сети готовятся, такие планы разрабатывают, но какого-то формализованного документа, который до буквы описал бы такое возможное происшествие, — его, естественно нет, — сказал директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. — Все это разрабатывается в режиме текущего времени, и сказать, что руководители сети могут сейчас взять большую толстую книжку, где все расписано, как делать, пока нельзя».





Санитарные требования и рекомендации Роспотребнадзора торговыми сетями выполняются в полном объеме, руководители магазинов следят за самочувствием своих подчиненных. «Есть требования санитарных норм и правил, касающиеся сохранения чистоты в зале, — продолжил Власенко. — Всеобъемлющего документа, описывавшего бы все возможные ЧС, разумеется, нет нигде в природе. Ни в России, ни за границей. Потому что одно дело — ларек с газетами, а другое — громадный торговый центр».





Руководители некоторых крупных розничных сетей, как продуктовых, так и торгующих другими товарами, уже начали обсуждать возможность закрытия магазинов в случае ЧС. Онлайн-торговлю приостанавливать не планируется. В целом отношение к распространению коронавируса у менеджеров в сфере торговли оставляет обнадеживающее ощущение.





Представитель АКОРТ подчеркнул, что если в крупных городах усилят меры против коронавируса, торговые сети не остановят работу полностью, приобрести продукты и товары первой необходимости можно будет всегда. Власти прекрасно понимают, что без еды не обойтись. «При карантине для торговых сетей введут какой-то приоритетный режим. Это будет касаться и работы персонала, снабжения его средствами защиты, и режима доставки продуктов в магазины. Поэтому в случае карантина ничего для обычных потребителей не изменится. Торговые точки будут работать в любом случае!» — сказал собеседник Daily Storm.





В Ассоциации компаний розничной торговли ранее сообщили, что торговым сетям предписали до 16 марта представить в Минпромторг данные о запасах социально значимых товаров. Всплеск спроса пока не является ажиотажным, заявили крупные ретейлеры, заверив, что у них достаточно продукции на складах. Если же на полке в каком-то магазине нет товара, то завтра она пополняется новой поставкой со склада, пояснил Daily Storm представитель X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).





Пресс-служба X5 Retail Group также рассказала, что сейчас заметно выросло число заказов в онлайн-супермаркете Перекресток.ру, который везет товар с дарксторов, а также в экспресс-доставке: «Наши мощности работают в полную силу, мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров».





В пресс-службе сети «Лента» заявили, что не наблюдают «взрывного спроса» на какие-либо товары. «Есть увеличение спроса на товары с длительным сроком хранения, моющие средства, средства гигиены, но значения находятся в пределах нормы. У нас достаточно запасов, чтобы обеспечивать магазины продукцией, и мы увеличиваем их на случай повышенного спроса», — сказали в «Ленте».





В «Ашане» пояснили, что в последние несколько дней наблюдают рост спроса на товары длительного хранения, и призвали клиентов «рационально подходить к совершению покупок»: «По сравнению с предыдущей неделей продажи мясных консервов и гречневой крупы выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов — в 1,5, продажи туалетной бумаги выросли на 40%. Но, несмотря на это, магазины справляются с нагрузкой. Полки заполнены товаром. Заказы продукции наибольшего спроса увеличены, поэтому дефицита в магазинах сети нет и не ожидается. Отгрузки товара происходят в обычном режиме».





Минпромторг ранее обратился к россиянам с призывом не сметать с полок магазинов все подряд, заверив, что продовольственные магазины любых форматов «никто не планирует закрывать» на фоне ситуации с распространением коронавируса. В министерстве также напомнили жителям РФ, что «у любого товара есть срок годности, та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно». Поэтому, как отметили в Минпромторге, продуктов хватит всем.





Ситуация, когда полки с продуктами быстро становятся пустыми, первой затронула страны Европы. В частности, после объявления властями Италии карантина 9 марта из магазинов пропали нескоропортящиеся продукты, туалетная бумага и дезинфицирующие средства. На входе в торговые точки образовывались огромные очереди, а соцсети пестрили снимками с пустотой в залах. В последние дни схожая картина наблюдается в Испании, Австрии, Финляндии, Франции и других государствах Старого Света.





По итогам соцопроса за 13-14 марта 58% россиян заявили, что угроза заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Только около 9% граждан начали закупать впрок продукты питания и предметы личной гигиены, остальные не делают запасов и говорят, что не боятся дефицита в магазинах.





В России по состоянию на вечер 16 марта зарегистрированы 93 случая коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве. Выздоровели четыре человека.