Еще одна тема, которая в последнее время не обходит россиян стороной, — ухудшение ситуации в мировой экономике. А именно — падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса, как при мировом кризисе 2007-2008 годов. Которое, в свою очередь, может повлечь за собой падение курса национальных валют. Агентство Bloomberg прогнозирует — падение российского рубля может составить 30% — до 97 рублей за доллар. Но когда именно это произойдет, никто не знает или же не хочет говорить. И пока все не поддались массовой панике и не побежали в банки скупать валюты, мы в редакции Daily Storm решили разобраться — стоит ли менять рубли на доллары. Спойлер — пока не стоит.





Начнем с того, что с того момента, как мир захлестнула паника из-за эпидемии коронавируса, доллар подскочил аж на 18% по отношению к рублю. Сейчас курс доллара достиг 75 рублей за доллар.





И всему виной — крах договоренностей ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, который привел к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики. Нефть вернулась на уровень начала 2016 года. Хотя тогда было хуже: баррель Brent опускался ниже 30 долларов впервые с 2004 года.





Специалисты не могут дать точных ответов, когда цены на нефть «выздоровеют». Возможно, это затянется на несколько месяцев.





Российское правительство на экономическую ситуацию в мире смотрит довольно оптимистично — уже был подготовлен план действий на случай серьезного ухудшения ситуации в экономике. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов и добавил, что не нужно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это достаточно спокойно.





«Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме, смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний — полностью смотрим, как себя игроки ведут», — подчеркнул он.





Экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич в разговоре с Daily Storm успокаивает — россиянам не надо бежать впереди паровоза.





«Сейчас не надо ничего бежать и менять. В данный момент ЦБ и Минфин фактически устанавливают курс. У них достаточно резервов, чтобы на каком-то уровне поддерживать курс в течение определенного времени. Они выбрали диапазон 72-75 рублей за доллар и пока поддерживают. Дальше будет видна общая ситуация в мировой экономике», — поясняет свою позицию он, отмечая, что на российском рынке не прослеживается такая паника, как на мировом.





«Хотя, безусловно, у нас автоматически работает это — акции падают, денег становится меньше, когда в панике все выходят в кэш. Но роль финансового рынка у нас не такая, как в Америке, Европе или Японии. В России я вижу только проблему с курсом, который напрямую связан с динамикой цен на нефть, и с наличием резервов. Резервы именно на этот случай копились, чтобы как раз прожить момент вала. Через некоторое время будет видно, насколько дорого будет поддерживать диапазон 72-75 рублей и какие ресурсы придется задействовать Центробанку и Минфину», — рассуждает Бунич.





Эксперт уверен, что если наши власти заметят, что стало «дорого» поддерживать курс в определенном диапазоне, то планка будет опущена.





«Вообще могут скоро позакрывать весь мир — и весь мир будет дома сидеть. Это финансовый психоз в развитых странах, где как раз центр финансового кризиса», — говорит специалист. Также Бунич отмечает: те, кто сетует, что курс вырос, должны понимать — резервы могут исчерпаться раньше. И если так будет, то доллар может вырасти до 1000 рублей за доллар. Поэтому плавная адаптация в границах 75-85 рублей вполне приемлема для российской экономики.





Справедливости ради напомним, что 20 января 2016 года началось с резкого обвала рубля. В первые минуты торгов доллар на Московской бирже взлетел с 78,62 до 79,41 рубля. В 12:00 мск курс американской валюты был равен 79,93 рубля (плюс 1,30 рубля по сравнению с закрытием сессии 19 января), а затем превысил 80 рублей. К 14:00 мск доллар подорожал до 80,13 рубля. В последний раз он достигал этой отметки 16 декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов. Тот день назвали черным вторником по аналогии с черным понедельником 17 августа 1998 года, когда Россия объявила дефолт. В 2016-м же наступила черная среда — и доллар снова дороже 80 рублей. Потом спустя небольшое время курс снова стабилизировался.





Успокаивает россиян и профессор Высшей школы экономики Лев Якобсон. В разговоре с Daily Storm он отметил, что поддаваться панике при всех обстоятельствах не стоит.





«Люди действуют эмоционально и без расчета, а это означает, что чем больше людей так действует, тем более не соответствующие объективному положению вещей ситуации на рынке (да и не только) возникают. Такое было в 2008-м и 2014 году. Происходили серьезные потрясения, ситуация ухудшалась, но люди, которые пытались быть впереди паровоза, под этот паровоз попадали. Лучше выждать. Это не значит, что не будет потерь. Но в условиях паники тот, кто поддается панике, теряет больше, пытаясь сохранить все. В такой ситуации не удастся сохранить все», — говорит Якобсон.





Экономист отмечает, что пока непонятно, какую позицию занял Центробанк.





«Мы знаем, что он в какой-то мере начал поддерживать курс. В какой мере, какие на этот счет приняты решения и будут ли они пересматриваться — у меня нет ответа на этот вопрос. Подозреваю, что в конечном счете ЦБ будет ориентироваться по развитию ситуации», — продолжает Якобсон.





Российский бюджет защищен от низких цен на нефть в отличие от периода 2014-2016 годов, пишет РБК. По бюджетному правилу на обеспечение текущих расходов федерального бюджета направляются базовые нефтегазовые доходы (от нефти ценой до 42,4 доллара). В 2019 году базовые нефтегазовые доходы обеспечили около 25% суммарных доходов бюджета, следует из данных Минфина. Даже если цена нефти будет такой, как сейчас (около 33 долларов по Urals), подстройка валютного курса частично скомпенсирует потерю нефтегазовых доходов в рублевом выражении. Минфин заявил, что ослабление национальной валюты на один рубль к доллару относительно прогнозного уровня в бюджете (65,7 рубля) при прочих равных условиях (включая неизменную цену нефти) приводит к увеличению базовых нефтегазовых доходов на 70 миллиардов рублей.