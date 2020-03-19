Виртуальное. Реальное. Высшее

Сейчас российские университеты работают в команде и стараются выручать друг друга: делятся опытом и дают доступ к своим уникальным онлайн-материалам. Часть учебного процесса в вузах сейчас проходит в формате вебинаров, то есть преподаватель читает лекции дистанционно, но живьем, может коммуницировать со студентами, давать задания и отвечать на вопросы в режиме реального времени.





Часть лекций студенты слушают самостоятельно — им предоставляют доступ к массовым открытым онлайн-курсам (MOOC). Исключением стали дисциплины, в которых необходимо лабораторное оборудование. Такие занятия перенесены на другие семестры. Студенты выпускных курсов смогут освоить практические дисциплины в малых группах в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Практику планируют отсрочить, пока что по плану на две недели — месяц. Что-то, скорее всего, будет перенесено на следующий семестр. Здесь готового решения у Минобрнауки пока нет, и это логично. Никто точно не знает, когда стихнет пандемия нового коронавируса.

Передовиками перехода в онлайн стали НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) и ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет). На базе «Вышки» уже довольно давно работает национальная платформа «Открытое образование». Руководитель проекта Евгения Кулик отмечает, что ее команда разместила на сайте ВШЭ рекомендации для преподавателей, потому что не все они хорошо понимают, как обучать студентов через интернет.





Ректор Дальневосточного университета Никита Анисимов отметил, что у них из-за географического расположения больше опыта в дистанционном обучении, — преподаватели и студенты понимают, что нужно делать и ничего особо нового, по его словам, для них нет.





«Мы связались с коллегами, в том числе из Китайского университета в Гонконге. Они подготовили хорошие методические материалы, их активно используем. С точки зрения атмосферы необходимо спокойствие, понятность и открытость. На сайте функционирует специальная страница с ответами на абсолютно все задаваемые вопросы», — рассказал Анисимов.