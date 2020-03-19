Виртуальное. Реальное. Высшее

Пандемия коронавируса заметно изменила привычную жизнь. Уже смели с полок магазинов гречку, рис и туалетную бумагу, будто от вируса страдает кишечник, людей переводят на удаленную работу, массовые мероприятия запрещают... Эпидемия когда-нибудь закончится, но пока она отправила по домам не только офисных сотрудников, чиновников, депутатов и членов партии «Единая Россия», а и студентов со школьниками. Их перевели на дистанционное обучение. О том, как вузы работают на удаленке, — в материале Daily Storm.
Глава Министерства науки и высшего образования Виктор Фальков 17 марта собрал ситуационный центр, который в режиме реального времени координирует и консультирует представителей сотен российских вузов, которым пришлось уйти в онлайн.
Штаб под непосредственным руководством министра (по слухам, Фальков работает и в выходные) занимается проработкой максимально безболезненного перехода вузов на дистанционное обучение. В ситуационном центре Daily Storm пояснили, что универсального сценария для перехода в онлайн нет. «Условно, продвинутые «Вышка», ДВФУ, ИТМО и другие могут с лету перейти на онлайн-работу. Другим помогаем активно», — рассказал собеседник Daily Storm.
Сейчас российские университеты работают в команде и стараются выручать друг друга: делятся опытом и дают доступ к своим уникальным онлайн-материалам. Часть учебного процесса в вузах сейчас проходит в формате вебинаров, то есть преподаватель читает лекции дистанционно, но живьем, может коммуницировать со студентами, давать задания и отвечать на вопросы в режиме реального времени.
Часть лекций студенты слушают самостоятельно — им предоставляют доступ к массовым открытым онлайн-курсам (MOOC). Исключением стали дисциплины, в которых необходимо лабораторное оборудование. Такие занятия перенесены на другие семестры. Студенты выпускных курсов смогут освоить практические дисциплины в малых группах в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Практику планируют отсрочить, пока что по плану на две недели — месяц. Что-то, скорее всего, будет перенесено на следующий семестр. Здесь готового решения у Минобрнауки пока нет, и это логично. Никто точно не знает, когда стихнет пандемия нового коронавируса.
Передовиками перехода в онлайн стали НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) и ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет). На базе «Вышки» уже довольно давно работает национальная платформа «Открытое образование». Руководитель проекта Евгения Кулик отмечает, что ее команда разместила на сайте ВШЭ рекомендации для преподавателей, потому что не все они хорошо понимают, как обучать студентов через интернет.
Ректор Дальневосточного университета Никита Анисимов отметил, что у них из-за географического расположения больше опыта в дистанционном обучении, — преподаватели и студенты понимают, что нужно делать и ничего особо нового, по его словам, для них нет.
«Мы связались с коллегами, в том числе из Китайского университета в Гонконге. Они подготовили хорошие методические материалы, их активно используем. С точки зрения атмосферы необходимо спокойствие, понятность и открытость. На сайте функционирует специальная страница с ответами на абсолютно все задаваемые вопросы», — рассказал Анисимов.
Для коммуникации со студентами вузы активно используют соцсети. Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров рассказал, что старосты заводят во «ВКонтакте» группы, в которых студенты начинают общаться с преподавателями. Он добавил, что для проведения вебинаров преподавателям требуется отдельное программное обеспечение и компания Mail.ru Group подготовила специальный обучающий ролик.
Минобрнауки, кстати, сейчас ведет переговоры с Mail.ru и «Яндексом» о возможности бесплатного доступа вузов ко всем необходимым сервисам, сообщили Daily Storm в ситуационном центре.
Преподавателям, которые скоро переведут студентов на онлайн-курсы MOOC (то есть на уже готовые и записанные материалы) расслабиться все равно не удастся. Им придется заполнять «освободившиеся» от педагогической нагрузки часы методической, организационной и научной деятельностью. О проделанной работе преподавателям, видимо, нужно будет отчитываться.
Научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов заметил, что перевод обучения в онлайн вузами уже отрабатывался. Поэтому сейчас у университетов получилось подстроиться под ситуацию и не сорвать учебный процесс. «Сейчас есть возможность обновить форматы работы и укрепить цифровую экосистему вузов. Вирус уйдет, а сетевое взаимодействие останется», — подчеркивает эксперт.
Кроме того, он отметил, что вузам не нужно бояться брать инициативу на себя, потому что «Рособрнадзор не будет карать», ведь главное — результат.
В то же время некоторые студенты пожаловались, что их вузы оказались не готовы к переходу на дистанционное обучение. Сайты ряда заведений не выдержали нагрузок, поэтому иногда обучающиеся не могут загрузить туда свои домашние задания. В Минобрнауки пообещали помочь разобраться с этой проблемой.
Ректоры вузов уверяют, что дистанционное образование по качеству не уступает традиционному. Насколько это действительно так — покажет время, но важно отметить, что онлайн-обучение, к тому же с большим количеством топовых учебных материалов, — точно лучше, чем самостоятельное штудирование учебников. К тому же решение Минобрнауки предотвратит риск заражения преподавателей и студентов еще не изученным вирусом.