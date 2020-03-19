«И за сколько мне теперь продавать цезарь?!» Как коронавирус ударил по кафе и ресторанам Москвы

Рестораны, кафе и бары столицы еще продолжают работать, но уже несут первые убытки. Заведения теряют клиентов, а поставщики бессовестно взвинтили цены на продукты. Понятное дело — импорт (рублю и без карантина сейчас приходится несладко), но отечественные подрядчики спекулируют чисто за компанию, уверены владельцы точек общепита. Мало того, обычные перчатки для готовки теперь приходится покупать в 80 раз дороже. Чего ждать рядовому посетителю и есть ли у заведений план на случай тотального карантина?





«На этой неделе посещаемость фуд-кортов снизилась на 20-30%. На дно пока никто не ушел, но выручка упала у кого-то на 5%, у кого-то на 30%», — рассказал в беседе с Daily Storm директор Даниловского рынка Андрей Загребелько. Площадки на рынке арендуют как заведения общепита, так и продавцы сельхозпродукции.





Посещаемость снизилась, зато вырос спрос на доставку, добавляет Загребелько, примерно на 30-40%.





Продажа продуктов питания — отдельная история. Спрос, по словам управляющего, безумный. Сметается все, в основном мясо, птица, рыба и так называемый борщ-набор: картошка, морковка, лук, чеснок. Чуть реже стали покупать экзотику. А вот цены на продукты стремительно растут.





«Из-за того, что «закрыли» Белоруссию, поставщики задрали цену на говядину. Раньше килограмм туши стоил 315 рублей, теперь стал под 400. Гречки как не было — так и нет, она вообще вместо наркотика стала», — отметил Загребелько.





В целом дорожает все, что привязано к доллару, уточняет собеседник. Например, рыба — ее на рынок поставляют из Шри-Ланки и с Азорских островов. А вот рыба российского улова стала дороже всего на 10-15 рублей.





«Поставщики пытаются поднимать цены, но наши арендаторы стараются не завышать в ответ. То есть если поставщик поднял на 10 рублей, арендатор тоже поднимет на 10, не на 30», — успокаивает директор площадки.





По его мнению, поставщикам рано или поздно придется ответить за спекуляцию: после спада ажиотажа вокруг коронавируса партнерские отношения могут быть пересмотрены. «Как только все устаканится, я сделаю серьезные выводы и внесу поставщиков, которые задирали цены, в черный список, чтобы подпортить жизнь этим нечестным лицам. Наживаться на людях в такой ситуации — непорядочно», — предупредил Загребелько.





Также бизнесмен не исключил, что возможно будет снижать стоимость аренды, дабы сохранить на рынке и покупателя, и арендатора.





Цезарь без лавров





Неоправданный рост цен на сырье возмутил и другого собеседника Daily Storm, занятого в ресторанном бизнесе. По просьбе источника мы не раскрываем его имени.





«Если раньше мы закупали листья салата ромэн по 300 рублей за килограмм, то вчера вечером они стоили 850 рублей, а сегодня утром заказывали уже по 1200! Простые листья для салата цезарь! И за сколько ж продавать тогда этот цезарь?! — негодует ресторатор. — Поставку мяса вообще приостановили, даже обычного рибая нет. Креветки, кольца кальмара подорожали. Спагетти вдруг стали дефицитом. Клюква, простая замороженная, из которой мы варим морс, выросла в цене вдвое».





Увеличить расходы пришлось и на средства гигиены. Согласно новым правилам, персоналу теперь положено носить медицинские маски. По словам собеседника, на днях он заказал 500 масок на 50 тысяч рублей, то есть по цене 100 рублей за штуку. Обычные виниловые перчатки, пачку из 100 штук, ресторатор приобрел за 8000 рублей, хотя раньше мог отдать за нее всего 100 рублей. Антисептик пятилитровый для чистки пола и туалета стоит 3000 — вместо прежних 260 рублей.





«Помимо этого, нужно платить зарплату рабочим. У меня в коллективе есть беременная девушка, есть мать четверых детей. Повара и уборщицы, которые уехали в отпуск, неизвестно когда вернутся из-за закрытия границы, — описал ситуацию собеседник. — А собственник помещения даже не подумывает о том, чтобы снизить нам цену».





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Непростая ситуация из-за коронавируса — и с питейными заведениями.





Пока обычных покупателей охватывает истерия по запасанию продуктами, руководство крафт-бара 69 Pints поставило все закупки на «стоп». «В связи с неопределенностью мы, наоборот, стараемся распродать весь резерв, перебрасываем продукты с заведения на заведение. Иначе, если бар придется закрыть, мы просто останемся с испорченным товаром», — объяснил стратегию владелец бара Андрей Демченко.





Пока что заведение не испытывает сильного оттока клиентов. Посетители продолжают приходить и в будни, и в выходные. Однако понемногу бар уже продумывает, что будет делать в случае критического сценария. Основные расходы, как правило, идут на арендную плату. Однако если власти введут чрезвычайную ситуацию, эти траты удастся нивелировать.





«Если государство официально закроет все бары и рестораны, это можно будет использовать как форс-мажорное обстоятельство, оно прописано в нашем договоре. Тогда с арендодателями можно будет нормально разговаривать и рассчитывать на снижение арендной стоимости или временный «отпуск». Две-три недели простоя для нас будут не критичны», — прикинул владелец 69 Pints.





Однако у шеф-повара ресторана «Леман» Григория Малышева более печальные прогнозы: «Ресторану достаточно не работать два-три дня, чтобы все стало плохо. Индивидуальный предприниматель — небогатый предприниматель».





Зато в остальном у владельца «Лемана» все налажено: в вечернее время число клиентов держится на прежнем уровне, а поставщики обещают доставить провизию в срок и в полном объеме.