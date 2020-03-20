В каком виде транспорта больше всего шансов подхватить коронавирус





В начале марта китайские эпидемиологи опубликовали исследование о коронавирусе, основанное на локальном случае вспышки заболевания 22 января в провинции Хунань. Согласно результатам исследования, вирус может перемещаться на расстояние до 4,5 метра. Эпидемиологи проанализировали случай распространения коронавируса в автобусе, в котором ехал инфицированный пассажир. В полностью закрытом салоне он сел во втором ряду сзади.





На момент поездки пассажир уже чувствовал у себя симптомы болезни, но это происходило до официального объявления национальной эпидемии. Инфицированный китаец не носил маску, ровно как и большинство других пассажиров. В итоге он заразил семерых людей в разных частях салона, в том числе пару, сидевшую в шести рядах от него (4,5 метра). Инфицированный пассажир на протяжении всей поездки не вставал с кресла и никак не взаимодействовал с другими людьми.





После того как разносчик болезни вышел из автобуса, он пересел в микроавтобус. В итоге он заразил еще двух пассажиров этого транспортного средства. Один из пострадавших также сидел на расстоянии 4,5 метра от инфицированного китайца.