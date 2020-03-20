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В каком виде транспорта больше всего шансов подхватить коронавирус
Опаснее всего пригородные поезда и переполненные автобусы Коллаж: © Daily Storm
Общество

В каком виде транспорта больше всего шансов подхватить коронавирус

Опаснее всего пригородные поезда и переполненные автобусы

Коллаж: © Daily Storm

Коронавирус медленно, но верно проникает на территорию России. Правительство вводит ограничительные меры, однако общественный транспорт до сих пор работает без изменений. Daily Storm совместно с доцентом кафедры теории вероятностей и прикладной математики МТУСИ Еленой Скородумовой выяснил, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего. Мы вычислили среднюю вероятность оказаться в зоне поражения, рассмотрев шесть типов московского транспорта.


Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта сообщил в своем блоге о введении в городе дополнительных ограничений. В том числе запрета на проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно в зданиях, строениях и сооружениях. В новых поправках к указу мэра Москвы также говорится о временной отмене продажи билетов водителями в салонах транспортных средств. Эта мера должна снизить риски заражения людей, управляющих общественным транспортом. Стоит отметить, что общественный транспорт является одним из самых опасных мест с точки зрения возможности инфицирования коронавирусом. На данный момент в Москве не введено никаких ограничений на допустимое число пассажиров в транспортных средствах.


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В начале марта китайские эпидемиологи опубликовали исследование о коронавирусе, основанное на локальном случае вспышки заболевания 22 января в провинции Хунань. Согласно результатам исследования, вирус может перемещаться на расстояние до 4,5 метра. Эпидемиологи проанализировали случай распространения коронавируса в автобусе, в котором ехал инфицированный пассажир. В полностью закрытом салоне он сел во втором ряду сзади. 


На момент поездки пассажир уже чувствовал у себя симптомы болезни, но это происходило до официального объявления национальной эпидемии. Инфицированный китаец не носил маску, ровно как и большинство других пассажиров. В итоге он заразил семерых людей в разных частях салона, в том числе пару, сидевшую в шести рядах от него (4,5 метра). Инфицированный пассажир на протяжении всей поездки не вставал с кресла и никак не взаимодействовал с другими людьми.


После того как разносчик болезни вышел из автобуса, он пересел в микроавтобус. В итоге он заразил еще двух пассажиров этого транспортного средства. Один из пострадавших также сидел на расстоянии 4,5 метра от инфицированного китайца.


Фото: © South China Morning Post
Фото: © South China Morning Post

Вводные данные


Основываясь на китайском исследовании, мы проверили различные виды общественного транспорта Москвы и области на предмет опасности заражения коронавирусом — выяснили, где переносчик вируса способен причинить максимальный ущерб окружающим.


Для этого консультант Daily Storm, доцент кафедры теории вероятностей и прикладной математики МТУСИ Елена Скородумова построила математическую модель.


Мы использовали эту модель на шести видах общественного транспорта — маршрутке, автобусе, трамвае, электричке, МЦК и метро. И рассматривали два периода: час пик, когда заполнены и сидячие, и стоячие места, и период затишья — когда народу меньше и стоящих пассажиров нет.


В произвольное место в транспорте (салоне автобуса, вагоне метро и т.д.) мы «запустили» одного инфицированного человека без маски. Он может оказаться и в начале салона, и в конце, как было в случае с китайским пассажиром — носителем инфекции, и посередине.


С помощью выстроенной модели Елена Скородумова подсчитала, в каком виде транспорта наибольшее количество людей с наибольшей долей вероятности окажется в зоне поражения — в радиусе 4,5 метра от зараженного.


Расчет


Маршрутное такси


Маршрутка в случае наличия в ней зараженного пассажира превращается в зону заражения полностью. Все пассажиры с вероятностью 1 (максимальной) находятся в опасности. Если вирус будет распространяться с той же эффективностью, что и в китайском автобусе, то около четверти пассажиров в зоне поражения станут носителями COVID-19.


Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Автобус


Автобусы по схеме распространения вируса очень похожи на маршрутки. Пассажиров в них передвигается относительно немного, но почти все они попадают в зону риска. Вероятность оказаться на опасном расстоянии от носителя — 69,75%. Вероятность того, что хотя бы один человек окажется в опасной зоне, почти максимальна. В час затишья в автобусе находятся 44 человека. В среднем число людей, которые могут находиться в опасной зоне, — 31, при этом с вероятностью, близкой к единице, можно утверждать, что в опасной зоне окажутся не менее 25 человек. В час пик количество людей — 88. Среднее число пассажиров в зоне заражения — 62. Как и в маршрутке, реальные шансы заразиться есть у каждого четвертого человека, оставшегося в этой зоне. Эта вероятность точно так же работает и с другими видами транспорта, поэтому постоянно напоминать вам о ней не будем. 


Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Трамвай


Трамвай — один из самых безопасных видов транспорта из-за не слишком плотной компоновки: места много, а людей мало. Тем не менее вероятность, что хотя бы один человек окажется в зоне заражения и в случае относительно свободного трамвая, и в случае забитого, — около 1 с высокой степенью точности. В час затишья, когда в салоне находятся 56 человек, среднее их количество в зоне заражения — 18. В час пик с 155 пассажирами в трамвае 49 из них могут оказаться инфицированными одним переносчиком.


Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Пригородный электропоезд


Электричка — один из самых опасных с точки зрения карантина видов транспорта: рядом с носителем вируса в вагоне пригородного поезда окажется много потенциальных жертв в любое время суток. В час затишья в электричке 116 человек, в час пик — 260. Среднее число пассажиров, находящихся в зоне заражения в электричке в относительно разгруженные часы, — 42, в забитой — 95.


Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Электропоезд «Ласточка» (МЦК)


«Ласточки», которые курсируют по МЦК, по модели распространения напоминают немного смягченный вариант пригородной электрички. В час затишья в «Ласточке» находятся 69 человек, в то время как в час пик — 300. Среднее число людей, находящихся в зоне заражения в электропоезде во время затишья, — 23, в забитом — 102. 


Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Метро


Главное преимущество вагонов метро (в значительной степени это относится и к «Ласточкам» с электричками) — их длина и, соответственно, высокий шанс оказаться вне зоны поражения. Но если инфицированный COVID-19 человек окажется в подземке в пиковый период — большого числа новых пациентов не избежать. В относительно свободном вагоне метро находятся 60 человек, в час пик — 344. Среднее число людей в опасной зоне в вагоне метро во время затишья — 18, в забитом — 102.


Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Справка


Алгоритм вычисления среднего числа пассажиров, находящихся в опасной зоне. Рассмотрим на примере автобуса ЛИАЗ.


Сначала рассмотрим час затишья. В автобусе 44 человека. Вероятность, что хотя бы один человек окажется в зоне, рассчитаем по интегральной формуле Муавра-Лапласа. Получим 1 с точностью до 10 в степени (-23). Далее начинаем наращивать количество людей и рассчитываем вероятности (далее таблица, в которой первый столбец - больше какого числа людей, второй - вероятность):


20 – 0.0001;

25 – 0,9693;

30 – 0,5871;

35 – 0,0793;

40 – почти 0.


После этого мы применили схему Бернулли (np - q < m < np + p). Наиболее вероятное число людей в зоне очага - 31.


#общественный транспорт #коронавирус
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