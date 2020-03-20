«Не хотите поговорить о Конституции?»

Всенародное голосование по утверждению поправок к Конституции все ближе. Пока что руководство страны дату референдума переносить не планирует — закон о поправках утвержден парламентом, одобрен Конституционным судом и ждет только одобрения жителей России. Чем ближе 22 апреля, тем серьезнее в агитацию включаются активисты. Лояльные президенту политические силы и общественные объединения уже поехали в регионы и ведут разъяснительные работы на местах. Противники поправок пока что оппонируют в основном в интернете и требуют переноса голосования на сентябрь из-за угрозы коронавируса. О том, как лоялисты и оппозиционеры борются за Конституцию, — в материале Daily Storm.
О необходимости проголосовать за поправки нам говорят в эфире государственных каналов и на электронных страницах государственных СМИ, но этого далеко не всегда достаточно. В эпоху постправды люди не очень верят журналистам, поэтому волонтеры пошли в народ сами. Так, «Молодежка ОНФ» отправилась сразу в восемь регионов (собираются объехать 34 населенных пункта), чтобы проводить разъяснительную работу и агитировать голосовать за поправки.
Пресс-секретарь «Молодежки» Ольга Лопатинская-Власова рассказала Daily Storm, что люди из организации сейчас работают в Красноярском и Забайкальском крае, а также в Якутии, Дагестане, Башкортостане, Бурятии, в Иркутской и Оренбургской областях. Активисты ездят по отдаленным деревням и селам и рассказывают про поправки.
«В условиях распространения коронавируса мы стараемся собирать людей маленькими группами. Иногда просто идем по дворам, магазинам и рассказываем людям о сути поправок», — сообщила Лопатинская-Власова.
Требование не собираться более чем по 50 человек активисты, по словам представителя «Молодежки», соблюдают.
Иногда встречи приходится проводить в довольно экстремальных условиях. Так, например, в селе Вознесенское встречались без света, потому что электричества, связи и интернета в Вознесенском нет в принципе.
По словам Лопатинской-Власовой, люди с большим интересом слушают об изменениях, которые предложил президент. Мнения есть разные, но в основном заданный курс люди поддерживают.
«У каждого есть свои приоритетные поправки, за которые они готовы голосовать», — утверждает пресс-секретарь.
Так, в Иркутской области люди считают важным закрепить поправку о сохранении суверенитета и закреплении понятия «семья».
«Тут семьи большие. Они очень против того, чтобы был родитель 1 и родитель 2, они хотят, чтобы были мама и папа, чтобы то понимание семьи и института брака, которое сейчас есть в нашей стране, — оно сохранилось. Ну а пенсионеры радуются индексации пенсий», — поясняет Лопатинская-Власова.
Представитель молодых фронтовиков отметила, что перед тем как десантироваться в регионы, волонтеры сами серьезно изучили поправки: «прочли множество статей с разными точками зрения». В то же время в ОНФ отрицают, что у них есть какая-то типовая заготовка «про рассказ о поправке», — «для каждого это личная история и каждый рассказывает через личное восприятие этих поправок».
Руководитель «Молодежки» и член исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич не сомневается в том, что 22 апреля люди придут на участки и утвердят поправки. Встречи с жителями глубинки, в которых он сам принимает участие, утвердили его во мнении, что курс Путина народ одобряет.
«Население России выступает за сохранение того самого кода российского государства, на что и направлены изменения в главном законе страны», — заявил Кастюкевич Daily Storm.
По информации Daily Storm, государственные органы, государственные и муниципальные служащие, государственные средства массовой информации и даже избирательные комиссии тоже развернули массированную агитацию — правда, не за саму необходимость прийти на выборы, а именно за принятие поправок. Используют они в том числе и бюджетные ресурсы.
У противников поправок ресурсов заметно меньше, но тем не менее настроены они тоже решительно. Так, в партии «Яблоко» Daily Storm заявили, что партия не признает саму процедуру узаконивания поправок, но будет активно выступать за то, чтобы люди пришли на участки и проголосовали против. К концу марта либералы планируют начать агитацию за голосование против поправок в регионах.
Зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров допустил аналогию с 2011 годом, когда недовольные «Единой Россией» люди, даже те, кто обычно игнорируют выборы, пришли на участки и проголосовали за кого угодно, кроме единороссов.
«Сейчас большому количеству людей очевидно, за что голосование: за вечное правление Путина, — уверен Гончаров. — И, конечно, надо идти голосовать. Порога явки нет, но нас должны заметить».
Он добавил, что партия будет выступать за перенос голосования, потому что жизни людей важнее немедленного узаконивания поправок.
Руководитель незарегистрированной партии «Открытая Россия» Андрей Пивоваров сказал Daily Storm, что на время эпидемии движение сворачивает офлайн-активность и сосредотачивается на агитации в интернете.
«Мы будем готовить рассылки, ролики, разъяснения — почему нужно голосовать против поправок, — рассказывает Пивоваров. — Мы рассчитываем, что люди, которые сейчас находятся в самоизоляции, тоже станут нашими союзниками и помогут вести просветительскую деятельность».
В плане дня голосования ОР вторит «Яблоку». Пивоваров считает, что общенародное голосование нужно переносить на сентябрь, потому что эпидемия коронавируса, во-первых, угрожает жизням людей, а во-вторых, скомкала агитационную кампанию и поставила сторонников и противников поправок в неравные условия.
Организаторы кампании против поправок «НЕТ!» из-за угрозы заражения вынуждены были не проводить 22 марта митинги в Москве и Санкт-Петербурге и тоже потребовали от президента Путина перенести голосование.
Либеральная интеллигенция вообще настроена в отношении поправок очень ультимативно. Более 100 известных российских правозащитников, юристов и политиков в связи с внесением изменений в российский Основной закон подготовили письмо в Совет Европы с призывом о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции РФ и процедуры их принятия. Сейчас открытое письмо на Change.org подписали почти 150 тысяч человек.
Но есть и те, кто считает, что голосование вообще нужно игнорировать. Алексей Навальный, например, заявил, что голосование нужно бойкотировать, а «если вас заставляют идти на участок, то голосовать против». Единственной тактикой, по его словам, может быть непризнание и самого голосования, и его результата. Интересно, что такого же мнения придерживается незарегистрированная национал-большевистская партия «Другая Россия», хотя идеологически они являются оппонентами популярного блогера.
В то же время глава ЦИК Элла Памфилова уверена, что процесс принятия поправок к Конституции «уже легитимен», а Путина нужно уважать за желание «услышать мнение народа». Россиянам предстоит проголосовать за все изменения пакетом — в бюллетене есть только два варианта голосования: «да» и «нет». Выбрать только те поправки, которые вам по душе, и проигнорировать остальные — нельзя.