«Не хотите поговорить о Конституции?»

Всенародное голосование по утверждению поправок к Конституции все ближе. Пока что руководство страны дату референдума переносить не планирует — закон о поправках утвержден парламентом, одобрен Конституционным судом и ждет только одобрения жителей России. Чем ближе 22 апреля, тем серьезнее в агитацию включаются активисты. Лояльные президенту политические силы и общественные объединения уже поехали в регионы и ведут разъяснительные работы на местах. Противники поправок пока что оппонируют в основном в интернете и требуют переноса голосования на сентябрь из-за угрозы коронавируса. О том, как лоялисты и оппозиционеры борются за Конституцию, — в материале Daily Storm.

О необходимости проголосовать за поправки нам говорят в эфире государственных каналов и на электронных страницах государственных СМИ, но этого далеко не всегда достаточно. В эпоху постправды люди не очень верят журналистам, поэтому волонтеры пошли в народ сами. Так, «Молодежка ОНФ» отправилась сразу в восемь регионов (собираются объехать 34 населенных пункта), чтобы проводить разъяснительную работу и агитировать голосовать за поправки.

Пресс-секретарь «Молодежки» Ольга Лопатинская-Власова рассказала Daily Storm, что люди из организации сейчас работают в Красноярском и Забайкальском крае, а также в Якутии, Дагестане, Башкортостане, Бурятии, в Иркутской и Оренбургской областях. Активисты ездят по отдаленным деревням и селам и рассказывают про поправки.