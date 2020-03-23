А вы знали, кто был нулевым пациентом? Хроника коронавируса в РФ

При тестировании на коронавирус во Франции результат оказывается положительным в 30% случаев, а в России этот показатель меньше процента. Больше всего инфицированных в РФ прилетели не из огромных итальянских хабов в Риме и Милане, а из Женевы. А «нулевой пациент» вовсе не Давид Беров из РФС, а двое китайцев, которые заболели и выздоровели за месяц до истории с Давидом.





Нулевой пациент в РФ





Вопрос о том, кого считать нулевым пациентом для нашей страны, не самый простой. Есть несколько вариантов: просто первых больных COVID-19 на территории России, первых заразившихся россиян (не важно, в какой точке мира), или первого россиянина на территории России.

Если придерживаться первой трактовки, то счет заболевшим коронавирусом в РФ открыли двое граждан Китая. Это произошло 31 января 2020 года, на следующий день после того, как ВОЗ признала вспышку коронавируса «чрезвычайной ситуаций в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение». Первого инфицированного COVID-19 китайца обнаружили в Тюменской области, другого — в Забайкальском крае.





Спустя 10 дней их уже выписали из больницы, и, судя по официальным сообщениям, они никому не успели передать вирус. Пациентом из Тюменской области была китайская студентка, вернувшаяся в Россию после каникул. Она прилетела в Тюмень через Новосибирск, и уже на земле обратилась за медицинской помощью. Ее отправили в больницу, где и выявили COVID-19. О втором китайском пациенте глава Забайкалья говорил следующее: «Он возвращался домой, к семье, только-только въехал на территорию России из Китая, и сразу же попал в поле зрения медиков. Врачи провели дополнительное обследование, выявили коронавирус и поместили больного в отдельный бокс…

К этому моменту в мире насчитывалось уже более 81 тысячи заболевших в 23 странах мира.



