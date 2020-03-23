А вы знали, кто был нулевым пациентом? Хроника коронавируса в РФ

При тестировании на коронавирус во Франции результат оказывается положительным в 30% случаев, а в России этот показатель меньше процента. Больше всего инфицированных в РФ прилетели не из огромных итальянских хабов в Риме и Милане, а из Женевы. А «нулевой пациент» вовсе не Давид Беров из РФС, а двое китайцев, которые заболели и выздоровели за месяц до истории с Давидом.
Нулевой пациент в РФ
Вопрос о том, кого считать нулевым пациентом для нашей страны, не самый простой. Есть несколько вариантов: просто первых больных COVID-19 на территории России, первых заразившихся россиян (не важно, в какой точке мира), или первого россиянина на территории России.
Если придерживаться первой трактовки, то счет заболевшим коронавирусом в РФ открыли двое граждан Китая. Это произошло 31 января 2020 года, на следующий день после того, как ВОЗ признала вспышку коронавируса «чрезвычайной ситуаций в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение». Первого инфицированного COVID-19 китайца обнаружили в Тюменской области, другого — в Забайкальском крае.
Спустя 10 дней их уже выписали из больницы, и, судя по официальным сообщениям, они никому не успели передать вирус. Пациентом из Тюменской области была китайская студентка, вернувшаяся в Россию после каникул. Она прилетела в Тюмень через Новосибирск, и уже на земле обратилась за медицинской помощью. Ее отправили в больницу, где и выявили COVID-19. О втором китайском пациенте глава Забайкалья говорил следующее: «Он возвращался домой, к семье, только-только въехал на территорию России из Китая, и сразу же попал в поле зрения медиков. Врачи провели дополнительное обследование, выявили коронавирус и поместили больного в отдельный бокс…
К этому моменту в мире насчитывалось уже более 81 тысячи заболевших в 23 странах мира.
15 февраля посольство России в Японии официально объявило, что появился первый случай заражения среди граждан РФ. Им оказался пассажир Diamond Princess, который попал под карантинные меры у берегов Японии из-за вспышки коронавируса на борту. В итоге инфекцию выявили у 696 из 3700 пассажиров корабля. Всех инфицированных пассажиров лайнера Diamond Princess распределят по местным больницам, а позже перевезут в страны проживания. К середине марта из 696 человек скончается лишь семь человек. Больных туристов вернули в Россию, изолировали и вылечили.
Первый россиянин — носитель COVID-19 на территории РФ появился в конце февраля (диагноз подтвержден в начале марта). Сотрудник РФС Давид Беров прилетел из Милана вместе с коронавирусом. Диагностирование шло по уже привычной схеме: вернулся из точки очага вируса, плохо себя почувствовал, пожаловался, попал в больницу.
По словам самого Давида, диагноз долго не удавалось окончательно подтвердить: «Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались».
Динамика распространения и противодействия
Число пациентов из России, у которых удавалось обнаружить COVID-19, начало планомерно расти именно после этого случая. 2 марта стало фактической точкой отсчета окончательного проникновения вируса. К этому моменту за пределами Китая выявлено лишь 1160 случая (в России — 2). Вторым пациентом оказался транзитный пассажир, летевший через Москву из Ирана в Пекин.
3 марта COVID-19 диагностировали еще у двоих россиян, 6-го появилось информация уже о шести носителях вируса (пять из них в Москве, а один в Нижнем Новгороде), а к 9 марта общее число инфицированных в России составило 20 человек. В этот день ВОЗ констатировала, что ежедневный прирост больных составляет пять тысяч человек, и поставила вопрос о признании вспышки COVID-19 пандемией.
9 марта еще сохранялась надежда, что удастся максимально отсрочить проникновение вируса в РФ, так как все заболевшие были вернувшимися из Европы туристами. В основном из Италии — Милана, Вероны, Бергамо. Оперативный штаб по противодействию распространения вируса начал информировать не только о количестве зараженных, но и о рейсах, которыми они прилетели, чтобы максимально эффективно изолировать тех, кто контактировал с больными.
Но спустя буквально двое суток оперштаб выпустил заявление о том, что в столице появилось шесть новых заболевших, и инфекция начала распространяться по городу: из шести лишь четверо прибыли из Италии, а двое подхватили инфекцию уже в России.
Однако данных, свидетельствующих о массовом распространении, пока не было. 12 марта COVID-19 обнаружили еще у шести человек (четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодаре). Все, кроме одного, — завозные случаи, в подавляющем большинстве из Италии. Но если 12 марта было всего шесть новых случаев, то на следующий день — уже 11.
До 13 марта все случаи появления вируса за пределами столицы были единичными, то в этот день тенденция сломалась: на пять москвичей пришлось шесть жителей регионов — Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Пермского края. 14 марта в список субъектов РФ, где есть люди с подтвержденным диагнозом, пополнили Кемеровская и Калининградская области.
Так вирус окончательно превратился из московской проблемы в общероссийскую. В остальном мире к этому времени количество зараженных превысило 137 тысяч человек, а количество жертв — пять тысяч. Авиасообщение с основными очагами распространения инфекции Россия временно прекратила.
Несмотря на изменившуюся географию, массовая регистрация распространения «незавозных случаев» начнется лишь 15 марта, а с 16-го числа количество завозных и внутренних заболеваний начинает постепенно сравниваться. К 20 марта цифра по инфицированным достигла двух сотен человек, а охваченными заразой оказались практически все регионы России. Передача вируса происходила в большинстве своем внутри страны, окончательно отодвинув проблему завоза.
Скорость тестирования
Одна из основных задач в борьбе с пандемией — налаживание массового тестирования на COVID-19. Но пока общепризнанного алгоритма проверки на коронавирус не существует. Единственное, что сделала ВОЗ — написала временное руководство.
Согласно этому документу, тесты должны проводиться по определенной методологии (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)) и в лабораториях с уровнем биологической безопасности 2 (BSL-2). Если все перевести на простой язык, то для получения достоверных результатов необходима: микроцентрифуга, мешалка, специальный детекторный модуль и анализы пациента. Остальные требования оставлены на откуп местным службам здравоохранения.
Схема проведения анализов одинаковая для всех стран: сначала берут мазок, потом его отправляют в специальную лабораторию, а потом приходят результаты. Скорость прихода результатов везде разная.
В США этот процесс занимает от 24 до 48 часов. Проводить тесты в Штатах (как и в ЕС) имеет право любая лаборатория, соответствующая данным нормам.
В России ситуация иная. Для проведения теста необходимо соответствующее разрешение, которое имеется лишь у ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» и у 15 крупнейших лабораторий страны. Такое небольшое количество точек тестирования связано с тем, что по требованию Роспотребнадзора, проводить анализы могут лишь лаборатории с уровнем безопасности, аналогичным BSL-3, что выше требований ВОЗа.
Точная процедура проведения анализа не раскрывается, хотя, по информации ТАСС, тест делают за шесть-восемь часов. Главврач больницы в Коммунарке (туда сейчас свозят всех больных коронавирусом) в интервью RT сказал, что тест проводят три раза, и очень часто положительным является лишь третий.
Кроме лабораторных тестов существуют и экспресс-тесты, которые появятся в России уже в апреле. Подобные тесты уже есть в КНР и Европе, однако в России они еще не сертифицированы.
«Будет проводиться массовое тестирование в больницах, аэропортах, на вокзалах, в школах и офисах», — заявил Андрей Гурьев, сопредседатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. На данный момент о способе работы и точности практически нет информации. Предположительно этот тест разработала лаборатория «Вектор».
«Средняя температура» по тестированию
Но есть и иное исследование. 20 марта наши коллеги из OurWorldDate подсчитали количество положительных тестов среди общего числа проверенных граждан. Выяснилось, что «средняя температура по палате» — один к восьми (хотя в каждой стране свои показатели). То есть, в среднем, лишь один из восьми тестов дает положительный результат.
Так, в Италии из 206 868 тестов — 41 035 положительных, а в США из 103 945 — 14 250. Во Франции и Испании «температура» оказалась еще выше: из 36 тысяч тестов — 11 тысяч положительных в Пятой республике и 17 тысяч из 30 тысяч на Пиренеях.
Россия же немного выбивается из общей статистики. По официальной информации на 21 марта, проведено 143 тысячи тестов, из них положительных лишь 253. Даже если предположить, что в эти 143 тысячи включено троекратное тестирование каждого пациента, то получится, что на примерно 47 тысяч больных только 253 случая. А это немного отличается от общемировой статистики.
Есть несколько возможных причин. Первую все так же в интервью RT озвучил главврач больницы в Коммунарке. Отвечая на вопрос журналиста о точности теста, он признал, что «мы пока еще не можем точно сказать, что этот тест супер-супер-точный». Поэтому есть вероятность, что результаты могут быть не всегда верными.
Вторую привели журналисты РБК, опубликовавшие статистику, согласно которой в Москве за январь число заболевших пневмонией выросло на 37%. Так, в январе 2019 года в столице было 5058 случаев, а ровно через год — уже 6921, что на 37% выше.
Причины этого явления РБК попытался объяснить заведующий кафедры инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам: «Коронавирус часто вызывает осложнения в виде пневмонии. Но самое главное: коронавирусная пневмония почти не отличима от гриппозной, у них абсолютно одинаковы клиника и патогенез — механизм развития болезни. Проверить, о какой именно пневмонии идет речь, возможно только с помощью лабораторной диагностики», — сообщил эксперт РБК.
Больница в Коммунарке
В связи с тем, что COVID-19 довольно заразен, изолировать приходится не только больных, но и тех, кто с ними контактировал. Поэтому московские власти решили отдать для этих целей целую больницу.
В Новой Москве в поселке Коммунарка открылся инфекционный центр. В один корпус помещают пациентов с подозрением на вирус, а в другой — контактировавших с ними. Врачи постоянно находятся в защитных костюмах, и на 20 марта нет ни одного заболевшего врача.
В Коммунарку направляют всех людей, прибывших из-за границы с симптомами ОРВИ. До этого больных помещали в Инфекционную клиническую больницу №1. Кроме того, московские власти решили взять на вооружение китайский опыт и оперативно построить отдельную инфекционную больницу.
В деревне Голохвастово, что у южной границы Новой Москвы, выделили 43 га на этот проект. Планируется соорудить четыре корпуса: лечебный, реанимационный, служебный и коммунальный. «Больница будет рассчитана на 500 мест, половина из которых — реанимационные койки», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.