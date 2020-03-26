80% — дома на диване, 20% — на улице. Как москвичи живут при закрытых фитнес-клубах

На календаре 25 марта — четыре дня как фитнес-центры временно приостановили свою работу. А власти Москвы прикрыли последние возможности собираться толпам где бы то ни было. Но столичные спортсмены не отчаиваются и выходят заниматься на улицу, тем более что московская погода сменила свой серый унылый гнев на солнце. Мы в Daily Storm тоже переживаем за любительский спорт и готовность нации к лету, которое все равно наступит — вопреки всяким коронавирусам. Поэтому мы отправились в Лужники, чтобы проверить уровень спортивной активности и заодно потренироваться.
На выходе из метро меня подрезает бегун — по всей видимости, стартовал он еще где-то на эскалаторе. Нетерпеливый какой. У нас все по порядку: переодеться, размяться, бежать. Но это только часть нашего хитрого плана. По дороге мы планируем приставать к любителям фитнеса с вопросами вроде «А тренер что? А вы что? А диван дома что?» Заодно проверим, для кого занятия на свежем воздухе — норма, а кто вышел на улицу совсем недавно.
Несмотря на будний день и обеденное время, на Лужнецкой набережной полным-полно занимающихся: одни бегают, другие упражняются на воркаут-площадках, третьи крутят педали. Время от времени мимо нас проносятся даже на роликовых коньках. О коронавирусе здесь напоминают только те, кто бегает в масках, и персонал, заботливо дезинфицирующий лавочки.
На ближайшей воркаут-площадке девушка по имени Анна рассказывает нам, что, на ее опытный взгляд, спортсменов-любителей в Лужниках стало в разы больше: «Все площадки заняты — никогда такого не видела».
Здесь же тренер Денис, который до этого трудился сразу в двух фитнес-клубах, рассказывает, что хоть и попал под волну защитных мер от коронавируса, оптимизма не теряет: «Я сам из тех, кто вышел из клубов на улицу — с большим удовольствием причем! И мои воспитанники в целом позитивно смотрят на такую возможность. Да, большинство привыкли тренироваться в комфортных условиях, но в этом тоже что-то есть».
Тем, кто делает первые шаги в уличных занятиях, Денис советует начинать с малого и открыть для себя кардиотренировки, такие как ходьба или легкий бег, и обязательно работать над осанкой. Работа дома на диване, часто в неестественных положениях, не делает спину здоровее.
На другой воркаут-площадке Дмитрий переживает, что совсем скоро запретят тренироваться и в этих зонах, а значит, круг фитнес-возможностей сузится еще сильнее. Тренер добавляет, что, несмотря на увеличение активности на улице, большинство все же предпочитает не рисковать: «Процентов 80 остались дома, остальные 20 — вышли на улицы. Но тут же разные возрастные категории, а кто-то просто боится».
Но даже если всем обязательно придется уйти на карантин, вариантов поддерживать себя в форме — масса: «Мы не в каменном веке. В интернете полно видеоблогов от инструкторов — все эти программы вы можете посмотреть и выбрать для себя подходящие. К тому же у 30-40% дома есть какое-то оборудование: гантели, гирьки. Поэтому все в наших руках».
Непосредственно возле стадиона мы встретили очень яркую группу в оранжевой форме и кучей всякого спортивного оборудования. Оказалось, это ребята из клуба Corsac, которые специализируются на лыжных тренировках, плавании и ОФП. По их словам, их клуб и так редко проводил время в помещениях, поэтому проблем с занятиями на свежем воздухе у них нет. Но численность групп все же сократили в целях безопасности.
Даже при том, что бассейны закрыты, из ситуации нашелся выход — так называемое сухое плавание. Это имитационные, силовые и функциональные упражнения, которые помогают улучшить технику плавания. То есть когда пловцы вернутся на воду, они будут очень даже неплохо подготовлены.
У всех собеседников мы спросили, что они думают по поводу возвращения людей в залы и в спорт в целом после коронавируса. Тут мнения разделились: одни считают, что понадобится целый год, чтобы восстановить число занимающихся. Другие — что как только все снова заработает, люди массово побегут тренироваться.
На обратном пути в бесконечной веренице бегунов наблюдаем милейшую картину, как молодая семейная пара бежит вместе с коляской. Кто там говорил, что сейчас самое время укреплять семейные узы? Чем не опция!
***
Президент России Владимир Путин отправил почти всех на выходные длиной в неделю и еще раз призвал оставаться дома. Но хотя бы иногда выходить на улицу, дышать воздухом и разминать затекшие мышцы никто не запрещал. Чтобы заниматься спортом — не обязательно сбиваться в толпы и трогать оборудование.
Лето ведь все равно придет, а мы не готовы.