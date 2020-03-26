80% — дома на диване, 20% — на улице. Как москвичи живут при закрытых фитнес-клубах

На календаре 25 марта — четыре дня как фитнес-центры временно приостановили свою работу. А власти Москвы прикрыли последние возможности собираться толпам где бы то ни было. Но столичные спортсмены не отчаиваются и выходят заниматься на улицу, тем более что московская погода сменила свой серый унылый гнев на солнце. Мы в Daily Storm тоже переживаем за любительский спорт и готовность нации к лету, которое все равно наступит — вопреки всяким коронавирусам. Поэтому мы отправились в Лужники, чтобы проверить уровень спортивной активности и заодно потренироваться.





На выходе из метро меня подрезает бегун — по всей видимости, стартовал он еще где-то на эскалаторе. Нетерпеливый какой. У нас все по порядку: переодеться, размяться, бежать. Но это только часть нашего хитрого плана. По дороге мы планируем приставать к любителям фитнеса с вопросами вроде «А тренер что? А вы что? А диван дома что?» Заодно проверим, для кого занятия на свежем воздухе — норма, а кто вышел на улицу совсем недавно.





Несмотря на будний день и обеденное время, на Лужнецкой набережной полным-полно занимающихся: одни бегают, другие упражняются на воркаут-площадках, третьи крутят педали. Время от времени мимо нас проносятся даже на роликовых коньках. О коронавирусе здесь напоминают только те, кто бегает в масках, и персонал, заботливо дезинфицирующий лавочки.