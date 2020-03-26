Как COVID-19 перекроил рынок авиаперелетов: скидки, отпуска и субсидии

Финансовый кризис 2014 года унес с собой вторую по размеру авиакомпанию России — «Трансаэро». В 2020-м у перевозчиков две беды: не только слабый рубль, но и пандемия коронавируса, из-за которой компании лишились самого прибыльного сегмента — международных авиаперевозок. «Аэрофлот», S7, «ЮТэйр» и другие пытаются выжить, перекраивая сетку полетов, оптимизируя расходы на персонал и предлагая небывалые скидки в надежде заполнить самолеты. По данным Aviasales, в начале этой недели москвичи покупали билеты со скидкой в 28,35%, а жители Петербурга — в 19% (по сравнению с ценами, которые были за неделю до этого).





Глобальная ситуация





Коронавирус серьезно ударил по рынку авиаперевозок. Количество рейсов за последние 10 дней во всем мире сократилось со 172 тысяч до 95 тысячи. Этому способствовало закрытие границ и, как следствие, ограничение авиасообщения. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потенциальные убытки авиакомпаний могут составить 113 миллиардов долларов.

Россия с нуля часов 27 марта ограничила международное авиасообщение. Пока действовали прежние правила с менее жесткими ограничениями на рейсы за пределы РФ, в наиболее привилегированном положении находился «Аэрофлот». Компания смогла сохранить самое большое количество международных перелетов. Остальные крупные игроки (S7 Airlines, «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и другие) пострадали значительно больше. Им пришлось либо приостановить полеты за границу, а свободные экипажи направить на внутренние рейсы, либо практически закрыть все направления. Сейчас условия выравнялись.

Ситуация усугубляется еще и тем, что доля иностранных перевозок, по оценкам РБК, у крупнейших компаний выше 35%. Так, у «Аэрофлота» выручка от международных рейсов за 2019 год составила 57,87%, а у S7 — 35%.