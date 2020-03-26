Как COVID-19 перекроил рынок авиаперелетов: скидки, отпуска и субсидии

Финансовый кризис 2014 года унес с собой вторую по размеру авиакомпанию России — «Трансаэро». В 2020-м у перевозчиков две беды: не только слабый рубль, но и пандемия коронавируса, из-за которой компании лишились самого прибыльного сегмента — международных авиаперевозок. «Аэрофлот», S7, «ЮТэйр» и другие пытаются выжить, перекраивая сетку полетов, оптимизируя расходы на персонал и предлагая небывалые скидки в надежде заполнить самолеты. По данным Aviasales, в начале этой недели москвичи покупали билеты со скидкой в 28,35%, а жители Петербурга — в 19% (по сравнению с ценами, которые были за неделю до этого).
Глобальная ситуация
Коронавирус серьезно ударил по рынку авиаперевозок. Количество рейсов за последние 10 дней во всем мире сократилось со 172 тысяч до 95 тысячи. Этому способствовало закрытие границ и, как следствие, ограничение авиасообщения. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потенциальные убытки авиакомпаний могут составить 113 миллиардов долларов.
Россия с нуля часов 27 марта ограничила международное авиасообщение. Пока действовали прежние правила с менее жесткими ограничениями на рейсы за пределы РФ, в наиболее привилегированном положении находился «Аэрофлот». Компания смогла сохранить самое большое количество международных перелетов. Остальные крупные игроки (S7 Airlines, «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и другие) пострадали значительно больше. Им пришлось либо приостановить полеты за границу, а свободные экипажи направить на внутренние рейсы, либо практически закрыть все направления. Сейчас условия выравнялись.
Ситуация усугубляется еще и тем, что доля иностранных перевозок, по оценкам РБК, у крупнейших компаний выше 35%. Так, у «Аэрофлота» выручка от международных рейсов за 2019 год составила 57,87%, а у S7 — 35%.
Согласно письму Российской ассоциации эксплуатации воздушного транспорта (АЭВТ) в адрес министра транспорта Евгения Дитриха, примерно 45-50% ежемесячного бюджета шести крупнейших авиакомпаний (за исключением «Аэрофлота») составляют постоянные расходы: зарплаты, лизинг, обслуживание самолетов и так далее. То есть, проще говоря, независимо от частоты и направления полетов сократить эти расходы возможности нет.
В этом же документе говорится и о том, что подавляющее большинство компаний взяли воздушные суда в лизинг в иностранной валюте. А неустойчивый курс рубля и высокие, практически неснижающиеся цены на авиатопливо (за прошлый месяц среднее снижение цен в рублях, по данным Росавиации, составило лишь 1,32%) еще больше вгоняют отрасль в проблемы.
По выбору кризисной стратегии до 27 марта авиакомпании можно было разделить на три группы:
Первая — группа «Аэрофлота». Стратегия крупнейшей российской авиакомпании заключалась в сохранении значительного числа международных рейсов (ограничения от 23 марта предусматривали сохранение полетов в 146 городов мира) и перенаправлении освободившихся самолетов на внутренний рынок. Внутри страны дочерняя компания перевозчика — «Победа» — за счет снижения тарифов пыталась получить преимущество перед конкурентами и обеспечить заполняемость судов. После объявления о новых ограничениях «Аэрофлоту» придется перекраивать стратегию с упором на внутренний рынок.
Во вторую группу входят S7, «Уральские авиалинии», «Ямал» и «ЮТэйр». После начала пандемии компании практически отказались от международных рейсов, сохранив и даже расширив внутреннюю сетку. Однако, по прогнозам Профсоюза летного состава России (ПЛС), авиакомпании все-таки будут вынуждены отправить в отпуска до 50% летного состава.
Частично нечто подобное сделал и «Аэрофлот»: компания предложила всем сотрудникам, у кого есть «неотгуленные» дни, воспользоваться ими, а «Уральские авиалинии» перевели на сокращенную рабочую неделю весь наземный персонал и закрыли набор в штат.
Довольно радикальные по российским меркам меры ввели «Уральские авиалинии». 23 марта они сообщили об отмене питания на борту. Это делается ради сдерживания стоимости билетов.
Кроме того, у этих компаний есть небольшой бонус в виде полетов по «социально значимым направлениям», затраты на которые частично компенсирует государство. У «ЮТэйр» 35 таких направлений, «Сибирь» (S7) обеспечивает 23, «Ямал» — 27, у «Аэрофлота» такими являются Крым и Севастополь. Поэтому полностью прекратить летать авиаперевозчики не смогут.
Но наиболее пострадавшей группой среди авиакомпаний является третья. Это чартерные игроки — Azur, Royal Flight, IFly и другие. Им пришлось фактически полностью остановить полеты, сообщает «Коммерсантъ». Главная надежда, хватило бы денег, чтобы пережить месяцы «на земле».
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал Daily Storm, что, по его мнению, самая рациональная стратегия принадлежит третьей группе. Это связано с тем, что так расходов гораздо меньше. Не надо платить экипажу за налет часов, не надо тратить деньги на логистику и так далее.
Компании vs кризис
После первого частичного ограничения международного сообщения подавляющее большинство перевозчиков ввели специальные акции на обмен билетов.
При возврате билета все изученные Daily Storm российские авиакомпании обязались компенсировать полную стоимость, за исключением тысячи рублей сервисного сбора. Обмен билета можно произвести вообще без финансовых потерь. На данный момент все авиаперевозчики производят обмен по единой схеме: в течение ближайших двух месяцев (пока действует карантин) можно выбрать любое направление и улететь без доплат за обмен.
Одновременно с внедрением подобных условий с целью сохранить деньги за уже проданные билеты и не допустить их возврата, авиакомпании пытаются поднять спрос на свои услуги и заинтересовать клиентов снижением цен. У «Аэрофлота», Nordwind, S7 скидки на некоторые направления доходят до 50%.
Остальные же авиаигроки, по нашим подсчетам, в среднем опустили цены на 20-25%. Так, например, из Москвы до Краснодара Utair сейчас летает за полторы тысячи рублей — вместо двух с половиной. А в Санкт-Петербург можно долететь за две с небольшим тысячи рублей.
По информации, предоставленной Aviasales, на текущей неделе значительно снизился средний чек на перелеты из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Красноярска.
«Так, по сравнению с периодом 16-17 марта в начале этой недели москвичи покупали авиабилеты со скидкой в 28,35%, а средний чек составил 4191 рубль. Жители Петербурга сэкономили в начале этой недели 19% и покупали билеты по средней цене в 4815 рублей. На столько же произошло снижение среднего чека и для вылетов из Новосибирска — средний чек на этой неделе равен 7460 рублям. А средний чек на вылеты из Красноярска уменьшился на 14% — до 8438 рублей», — сообщили Daily Storm.
Отметим, что по нашей просьбе сравнивались периоды 16-17 марта и 23-24 марта без уточнения дат вылета и конкретных направлений.
Государство приходит всех спасать
В начале недели РБК сообщил о том, что «Аэрофлоту» предоставили лизинговые каникулы. Также имеется информация, что подавляющее большинство авиакомпаний ведут аналогичные переговоры со своими лизинг-партнерами, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Но, несмотря на все меры, без помощи государства авиационной отрасли не обойтись. Об этом говорилось в письме АЭВТ министру транспорта Евгению Дитриху.
Крупнейшие авиакомпании страны (за исключением «Аэрофлота», который не входит в Ассоциацию эксплуатации воздушного транспорта) попросили правительство установить нулевую ставку НДС (то есть фактически освободить перевозчиков от уплаты налогов), увеличить финансирование субсидируемых региональных перевозок, запретить аэропортам повышать ставки за свои услуги.
19 марта государство предоставило налоговую отсрочку всем туристическим и авиакомпаниям, а также снизило тарифы за аэронавигацию и пользование аэродромами. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать более конкретные меры вывода отрасли из кризиса.
Кроме того, власти пообещали, что временно не будут инициировать процедуру банкротства из-за возникающих перед бюджетом задолженностей. Эту информацию подтвердил Владимир Путин в своем обращении к нации.