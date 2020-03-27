«Неясно, куда вешать замок». Бизнес временно «уходит» в интернет из лофтов

Крупные российские города уже привыкли к тому, что старые промзоны трансформируют в общественные пространства или так называемые креативные кластеры. Как правило, там сконцентрированы магазины, коворкинги, точки питания и так далее. А все это в сочетании с особенной архитектурой и атмосферой ежедневно привлекает множество посетителей. Сейчас жизнь таких пространств серьезно изменилась. Daily Storm пообщался с представителями Хлебозавода №9 и «Красной стрелы» о трудностях и вынужденных решениях в условиях пандемии коронавируса.
В советское время промзоны занимали около ⅕ площади всей Москвы. С наступлением рыночной эпохи многие из этих огромных территорий перестали использоваться: предприятия прекращали производство, и за заборами стали появляться хаотичные склады и просто свалки.
Одним из первых распоряжений Сергея Собянина после утверждения на посту мэра в 2010 году стало ограничение на строительство офисных зданий в центре Москвы. С этого момента реновация промзон стала практически единственной возможностью для бизнеса создавать крупные деловые и торговые пространства в наиболее дорогой части столицы.
В 2017 году вступил в силу закон «О комплексном развитии территорий», который позволил отбирать участки у владельцев промзон, если они не занимаются их развитием. В том же году Собянин объявил о необходимости сноса нескольких тысяч пятиэтажек. В рамках этой городской реновации используются в первую очередь промышленные зоны. Сейчас в Москве более 30 промышленных зон, которые находятся в статусе обновления. Большинство из них планируются к вводу к 2022 году.
В 2019 году мэрия рассматривала возможность дать креативным кластерам особый экономический статус с налоговыми льготами. Пока окончательного решения по этому вопросу нет. Сейчас дальнейшее рассмотрение любых подобных инициатив придется отложить. Причина — коронавирус. Так как общественные пространства — это в первую очередь скопление людей, их режим работы, и функционал почти сразу «пошел под нож».
«Само по себе общественное пространство закрыть нельзя из-за открытости территории: неясно, куда вешать замок. Например, через территорию хлебозавода проходит трафик из метро «Дмитровская» в сторону «Савеловской». Ситуацию может скорректировать правительство, если посчитает нужным ввести такие же меры, как во Франции и Италии: когда пребывание людей в публичных местах не предусмотрено в принципе, и точкой назначения может быть только магазин или аптека», — комментируют на хлебозаводе.
Еще до того, как вышел указ мэра Москвы о временном закрытии непродовольственных магазинов и точек общепита, арендаторы помещений креативных кластеров остро ощутили на себе последствия разгула коронавируса:
«Арендаторы корректировали график работы, оптимизировали расходы и старались увести свои продукты в онлайн, делая ставку на лояльность клиентов. При этом на хлебозавод приезжает сейчас больше людей, чем на точки тех же арендаторов в ТЦ: доверия к маленьким отдельным магазинам больше, и такой поход выглядит более безопасно, чем прогулка в огромном торговом центре. Появился заметный тренд на поддержку локального бизнеса в своем районе. Магазины и кафе на хлебозаводе и «Красной стреле» отчасти переориентировались на местных жителей, а они, в свою очередь, стали больше внимания обращать на проекты по соседству».
Несмотря на то что до 5 апреля московские бары, рестораны и магазины будут закрыты, по словам представителей пространств, «онлайн-доставка из любимых мест будет работать». А вот для менеджеров самих креативных кластеров онлайн-бизнес — дело сложное, поскольку все построено на аренде: «Теоретически это возможно для продаж апартаментов на «Красной стреле», но на практике немногие рискнут купить квартиру с онлайн-просмотром, не «пощупав» и не ощутив пространство».
Арендаторы в свою очередь пытаются найти нишу в сфере предоставления услуг через интернет, чтобы выстоять в это сложное время: «Очень многие ребята среагировали акциями и новыми возможностями: например, магазин «Меч» дает скидку в 30% по промокоду STAYHOME тем, кто пользуется доставкой. Ребята и их друзья развозят заказы на мопедах, мотоциклах и велосипедах, используя все меры санитарной предосторожности. У бренда «Волчок» работает бесплатная доставка во время карантина на любой заказ дороже 1000 рублей».
Другие поддерживают аудиторию и предлагают способы времяпрепровождения на карантине. Например, авторы фестиваля «Хлебокультура» выпускают обучающие видео с инструкциями о том, как выращивать закваску и печь хлеб, Scratch Dj School предлагает помощь в покупке оборудования для тех, кто опасается посещать общественные места, обещая беспроцентную рассрочку на шесть месяцев, а магазин продуктов без упаковки Zero Waste Shop рассказывает в соцсетях, как выбрасывать на помойку меньше пластика и эффективнее использовать холодильник.
Есть мнение, что многим потребителям может настолько понравиться онлайн, что они больше не пойдут в реальные пространства и магазины. Но в «Хлебозаводе» считают, что это вряд ли произойдет: «Людям нужны прогулки, воздух, живое общение. Покупки в общественных пространствах — это часть ритуала про времяпровождение, а не про удовлетворение какой-то рациональной необходимости. Но думаем, что привычка может укрепиться в части не самых «романтичных» покупок: бытовой химии, кормов для домашних животных, лекарств».
К слову, эксперты предполагают, что после победы над коронавирусом многие сотрудники офисов так и останутся на удаленке. Это возможно потому, что для части работодателей дистанционная работа коллектива окажется столь же эффективной, а на обеспечении офиса можно будет сэкономить. Впрочем работать исключительно дома людям скоро наскучит и, выйдя за пределы квартиры, они начнут искать, куда бы переместиться с ноутбуком. И креативные кластеры тут окажутся очень кстати с их набором всевозможных пространств — от бесплатных коворкингов до кафе и зеленых зон.