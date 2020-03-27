«Неясно, куда вешать замок». Бизнес временно «уходит» в интернет из лофтов

Крупные российские города уже привыкли к тому, что старые промзоны трансформируют в общественные пространства или так называемые креативные кластеры. Как правило, там сконцентрированы магазины, коворкинги, точки питания и так далее. А все это в сочетании с особенной архитектурой и атмосферой ежедневно привлекает множество посетителей. Сейчас жизнь таких пространств серьезно изменилась. Daily Storm пообщался с представителями Хлебозавода №9 и «Красной стрелы» о трудностях и вынужденных решениях в условиях пандемии коронавируса.





В советское время промзоны занимали около ⅕ площади всей Москвы. С наступлением рыночной эпохи многие из этих огромных территорий перестали использоваться: предприятия прекращали производство, и за заборами стали появляться хаотичные склады и просто свалки.





Одним из первых распоряжений Сергея Собянина после утверждения на посту мэра в 2010 году стало ограничение на строительство офисных зданий в центре Москвы. С этого момента реновация промзон стала практически единственной возможностью для бизнеса создавать крупные деловые и торговые пространства в наиболее дорогой части столицы.





В 2017 году вступил в силу закон «О комплексном развитии территорий», который позволил отбирать участки у владельцев промзон, если они не занимаются их развитием. В том же году Собянин объявил о необходимости сноса нескольких тысяч пятиэтажек. В рамках этой городской реновации используются в первую очередь промышленные зоны. Сейчас в Москве более 30 промышленных зон, которые находятся в статусе обновления. Большинство из них планируются к вводу к 2022 году.





В 2019 году мэрия рассматривала возможность дать креативным кластерам особый экономический статус с налоговыми льготами. Пока окончательного решения по этому вопросу нет. Сейчас дальнейшее рассмотрение любых подобных инициатив придется отложить. Причина — коронавирус. Так как общественные пространства — это в первую очередь скопление людей, их режим работы, и функционал почти сразу «пошел под нож».