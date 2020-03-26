«Не менее 10 тысяч шагов в день». Звездные фитнес-тренеры посоветовали зависимым от спортзалов, что делать на карантине

Вот уже целую неделю 80% активных горожан предаются унынию: в Москве и ряде регионов до особого распоряжения с 21 марта прекратили доступ посетителей в фитнес-центры и бассейны. Все для того, чтобы исключить риск заражения коронавирусом. Казалось бы, идея благая. Только вот она не пришлась по вкусу тем, кто следит за своим здоровьем. Многие задались вопросом: что же теперь делать и как продолжать заниматься спортом? А если не заниматься, то как не потерять физическую форму в период, пока все тренажерные залы закрыты. Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили обратиться к мастодонтам отечественного фитнеса. И оказалось, что надо просто заниматься физкультурой (выполнять упражнения, известные со школьных времен) и питаться здоровыми продуктами. Те запасы гречки, которые вы приобрели, как раз войдут в рацион зожника.
Двукратный вице-чемпион России в соревнованиях по версии Федерации бодибилдинга и фитнеса России Андрей Скоромный в разговоре с Daily Storm отмечает, что на время затишья большинство фитнес-тренеров продолжат тренировки, правда, в онлайн-режиме. Тем не менее он советует поддерживать минимальную физическую активность: выбираться на улицу и проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Такие простые меры обезопасят многих от набора лишнего веса.
«Основная рекомендация — это, конечно же, следить за своим рационом. Дома гораздо меньше расходуется энергии, а значит, за рационом нужно следить тщательнее. Запомните основное правило: если мы будем расходовать энергию, которую потребили, то лишний вес мы набирать не будем», — добавляет Скоромный.
По словам спортсмена, худеющим необходимо придерживаться рациона с наименьшим количеством углеводов, а именно избегать потребления всевозможных сладостей, которые не способствуют похудению.
«Нужно держать достаточный уровень белков и жиров и, конечно же, не объедаться. Повторюсь, все очень просто. Физические упражнения делать дома с собственным весом, который является рабочим для каждого человека. Тем, кому тяжело набрать вес, не стоит злоупотреблять дефицитом в рационе», — говорит Андрей и добавляет, что самоизоляция дома — не лучший период для набора мышечной массы.
По его словам, большинство спортзалов, скорее всего, останутся закрытыми до 13 апреля. Но не исключено и продление данной меры. Бодибилдер говорит, что сейчас многие сервисы по доставке здорового питания для спортсменов теряют в доходах, потому что люди остались дома и стали сами готовить еду. Однако спрос на доставку продуктов продолжает набирать обороты.
Пищевой технолог и спортивный диетолог Зинаида Руденко (Instagram — @zinarudenko) также поделилась советами, как не потерять форму дома. Спортсменка рекомендует не пить напитки с сахаром, медом, вареньем. А также исключить сладкие напитки типа йогуртов и соков.
«Если в первый день вам покажется, что чай без сахара — это невкусно, то через три-четыре дня вы уже привыкнете и не сможете пить сладкий. Если вам совсем тяжело, то можете использовать любой сахарозаменитель на основе сукралозы, стевиозида и эритритола. Сахарозаменители на основе глюкозы, лактозы, фруктозы, инулина или экстрактов и сиропов разных фруктов нежелательны, так как все равно содержат сахара», — говорит Руденко.
Диетолог советует убрать все продукты, в которых сочетаются жир и сахар, поскольку благодаря такому сочетанию сильнее всего накапливается жир в организме. В комбинации с отсутствием движения это может «даже из девушки-стройняшки быстро сделать морскую коровку».
«Торты, пирожные, печенье, халва, козинаки, шоколад с сахаром, шоколадные конфеты, орехи с медом. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что происхождение сахара и жира может быть и натуральным, но это не отменяет их высокой калорийности. Помните, что только калории, полученные из белковых продуктов, организм не способен депонировать в жир!» — добавляет она.
Двукратный абсолютный чемпион России и Восточной Европы по бодибилдингу, чемпион «Арнольд классик»США 2016 Дмитрий Селиверстов в разговоре с Daily Storm успокаивает: существует масса упражнений с собственным весом. Причем они элементарны и знаем мы их со времен уроков физкультуры в школе.
«Они вполне подходят для того, чтобы из них составить более или менее подходящую программу для поддержания формы на каждый день. И необязательно заниматься спортом часами, достаточно по 20 минут с утра и вечером. Будет отличное подспорье!» — говорит Селиверстов.
Спортсмен считает, что хорошая физическая форма зависит от питания и диет.
Подводя итоги, напомним: не стоит забывать о том, что мышцы начинают атрофироваться, если две-три недели не заниматься спортом. Но это можно исправить несколькими неделями «втягивающего» тренинга. Поэтому без паники! Потерянные объемы и сила быстро возвращаются благодаря мышечной памяти.