«Не менее 10 тысяч шагов в день». Звездные фитнес-тренеры посоветовали зависимым от спортзалов, что делать на карантине

Вот уже целую неделю 80% активных горожан предаются унынию: в Москве и ряде регионов до особого распоряжения с 21 марта прекратили доступ посетителей в фитнес-центры и бассейны. Все для того, чтобы исключить риск заражения коронавирусом. Казалось бы, идея благая. Только вот она не пришлась по вкусу тем, кто следит за своим здоровьем. Многие задались вопросом: что же теперь делать и как продолжать заниматься спортом? А если не заниматься, то как не потерять физическую форму в период, пока все тренажерные залы закрыты. Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили обратиться к мастодонтам отечественного фитнеса. И оказалось, что надо просто заниматься физкультурой (выполнять упражнения, известные со школьных времен) и питаться здоровыми продуктами. Те запасы гречки, которые вы приобрели, как раз войдут в рацион зожника.





Двукратный вице-чемпион России в соревнованиях по версии Федерации бодибилдинга и фитнеса России Андрей Скоромный в разговоре с Daily Storm отмечает, что на время затишья большинство фитнес-тренеров продолжат тренировки, правда, в онлайн-режиме. Тем не менее он советует поддерживать минимальную физическую активность: выбираться на улицу и проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Такие простые меры обезопасят многих от набора лишнего веса.





«Основная рекомендация — это, конечно же, следить за своим рационом. Дома гораздо меньше расходуется энергии, а значит, за рационом нужно следить тщательнее. Запомните основное правило: если мы будем расходовать энергию, которую потребили, то лишний вес мы набирать не будем», — добавляет Скоромный.