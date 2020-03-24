Возраст стриму не помеха. Пожилых людей в условиях самоизоляции научат зарабатывать на донатах

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных жителей старше 65 лет оставаться дома. Эта мера рекомендована москвичам в период с 26 марта по 14 апреля. Почти три недели людям преклонного возраста придется провести в четырех стенах и чем-то себя занимать. Телевизор и кроссворды — это хоть и понятная, но довольно устаревшая опция, тем более что старшее поколение в последние годы вполне успешно осваивает просторы интернета. Так почему бы не научиться чему-нибудь новому?! Например, стримить или вести блог о чем угодно. Помимо того что это может быть весело, такая активность станет и финансовым подспорьем за счет донатов от аудитории.
Принято считать, что блоги, стримы, видео в TikTok и прочая интернет-активность — это все только для молодых. Статистика, конечно же, расскажет, что все так и есть: львиная доля пользователей, создающих в Сети какой-либо контент, — это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Тем не менее категория блогеров от 45-60+ составляет целых 23%.
Эксперты говорят, что возрастные создатели онлайн-контента легко дадут фору молодым с точки зрения соотношения некоторых ресурсов: в распоряжении старших довольно много свободного времени и больше опыта в какой-то конкретной области. А это значит качественный контент, сделанный не на скорую руку, а чаще всего «с чувством, с толком, с расстановкой».
Поэтому многие блогеры «серебряного» возраста охотно делятся своими знаниями и умениями с аудиторией, причем им удается еще и монетизировать свой авторский контент: зрители и читатели донатят вполне охотно. При этом вряд ли можно выделить какую-то одну платформу, которую можно назвать самой популярной у возрастных авторов. Их можно встретить и на Twitch, и на YouTube, и на российском сервисе Boosty.to.
Например, на Twitch есть такой популярный аккаунт — pianoimproman, ведет его 75-летний Берни Кацман из Флориды. Он сам себя называет мастером импровизации во всех музыкальных жанрах, а также «диким и сумасшедшим парнем». Во время своих стримов он играет на фортепиано мелодии, которые ему предлагают зрители.
Помимо этого, его прямые эфиры — это просто весело, и пользователи часто пишут об этом в комментариях. Кстати, в модерации чата и прочих организационных мелочах Кацману помогает его жена. А его стримы собирают миллионы просмотров и приличные донаты.
Но не музыкой единой. Там же на Twitch можно встретить канал 70-летнего геймера под названием BruteForceOAP. BF, как его сокращенно называют на игровых форумах, переехал из США в Болгарию в 2017 году, где реставрирует свой дом и стримит. Причем увлекся он этим достаточно давно — еще в 2012 году, когда активно стал пробовать продукты гейм-индустрии. Игровые вкусы BF обширны, но в данный момент он предпочитает игры серии Call of Duty: Black Ops.
Есть на Twitch и более миролюбивые стримеры, такие как Светлана Алексеевна, — ее аккаунт называется zolushka_na_pensii. Светлана делится авторскими рецептами блюд и ведет «душевные добрые стримы». А зрители не забывают благодарить ее своими донатами.
Советами прикладного характера охотно делится и блогер Олена Козаченко, правда, уже на YouTube. Ее видео учат другому полезному навыку, который может пригодиться всегда. Речь о вязании, ведь никогда не знаешь, когда паникеры перестанут скупать гречку и начнут запасаться теплыми вещами.
Там же на YouTube можно насладиться блогом незабываемого Геннадия Малахова. Пусть его уже давно нет на главном федеральном канале, но «народный» доктор не теряется: в свои 65 он активно осваивает одну из самых популярных видеоплатформ, где рассказывает о питании, гимнастике и о том, как не поддаваться панике в сложные коронавирусные времена.
Не обошли вниманием авторы «серебряного» возраста и российскую платформу Boosty.to — там тоже можно почитать или посмотреть практически полезные блоги.
Например, Фатима Казначеевская учит строить выкройки на компьютере и шить, она же является создателем канала «Школа шитья «Белошвейка» на YouTube. В постах блога Казначеевская делится своим швейным и конструкторским опытом и помогает всем тем, у кого есть вопросы по теме кройки и шитья.
Создатель Boosty.to — крупнейший сервис по сбору донатов для стримеров DonationAlerts — решил помочь тем, кто заперт в четырех стенах, в частности людям почтенного возраста:
«DonationAlerts объединяет сотни тысяч стримеров со всего мира. И сейчас, столкнувшись с реальной угрозой, мы хотим объединить наши знания и опыт, чтобы вступить в борьбу с ней. Как мы знаем, особенно опасен вирус для старшего поколения, потому особенно важно создать для них комфортные условия дома и избавить от необходимости выходить на улицу. Возможно, самое время помочь им приобщиться к чему-то новому!»
Но как это сделать? Ведь, как правило, старшее поколение часто переживает из-за того, что не сможет обуздать современные технологии и научиться правильно пользоваться современными сервисами. Именно поэтому в DonationAlerts приняли решение создать простое руководство для начинающих стримеров всех возрастов:
«Это будет серия небольших видеоуроков, которые позволят разобраться с настройкой оборудования и ПО представителю любого поколения. Ведь сейчас стримы — самый безопасный формат общения».
Кстати, создатели конкретно видеоконтента и приверженцы отечественных платформ могут теперь воспользоваться и сервисом «Яндекс.Эфир», где теперь можно закинуть свое собственное видео. В компании отметили, что лучший контент будет показываться в тематических каналах «Эфира» и даже на главной странице «Яндекса». Заработать тоже реально — пусть и не на донатах, но, к примеру, на нативной интеграции брендов в контент.