Возраст стриму не помеха. Пожилых людей в условиях самоизоляции научат зарабатывать на донатах

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных жителей старше 65 лет оставаться дома. Эта мера рекомендована москвичам в период с 26 марта по 14 апреля. Почти три недели людям преклонного возраста придется провести в четырех стенах и чем-то себя занимать. Телевизор и кроссворды — это хоть и понятная, но довольно устаревшая опция, тем более что старшее поколение в последние годы вполне успешно осваивает просторы интернета. Так почему бы не научиться чему-нибудь новому?! Например, стримить или вести блог о чем угодно. Помимо того что это может быть весело, такая активность станет и финансовым подспорьем за счет донатов от аудитории.









Принято считать, что блоги, стримы, видео в TikTok и прочая интернет-активность — это все только для молодых. Статистика, конечно же, расскажет, что все так и есть: львиная доля пользователей, создающих в Сети какой-либо контент, — это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Тем не менее категория блогеров от 45-60+ составляет целых 23%.





Эксперты говорят, что возрастные создатели онлайн-контента легко дадут фору молодым с точки зрения соотношения некоторых ресурсов: в распоряжении старших довольно много свободного времени и больше опыта в какой-то конкретной области. А это значит качественный контент, сделанный не на скорую руку, а чаще всего «с чувством, с толком, с расстановкой».