«Кража туалетной бумаги»: что ищут в мире по запросу coronavirus

Похоже, что все словари мира уже заранее определились со словом года. Каждый день в строки поисковых систем во всем мире пользователи тысячами забивают «коронавирус» в различных сочетаниях со «страной», «городом», «новостями», «симптомами» и так далее. Встречаются и более любопытные вариации, но их не так много: все максимально серьезно. Daily Storm проанализировал поисковые запросы 20 стран, где выявлено наибольшее число заболевших, и выяснил, что чаще всего ищет население.





Для анализа запросов мы воспользовались браузером Bing (благодаря удобному переключателю стран) и выборкой из 20 государств (однако по факту пришлось анализировать 22 региона, чтобы учесть двуязычное население Канады и Бельгии). В поисковую строку на национальном языке мы ввели слово «коронавирус» и посмотрели, какие словосочетания выпадают вместе с этим запросом.





Как выяснилось, активнее всего пользователи ищут по схеме «коронавирус + страна проживания», а также по запросу «симптомы». Кроме этого, в топ поиска вошли понятия «карта» (распространения заболевания), «маски», «последние новости», то есть весьма предсказуемые запросы «первой необходимости».