«Кража туалетной бумаги»: что ищут в мире по запросу coronavirus

Похоже, что все словари мира уже заранее определились со словом года. Каждый день в строки поисковых систем во всем мире пользователи тысячами забивают «коронавирус» в различных сочетаниях со «страной», «городом», «новостями», «симптомами» и так далее. Встречаются и более любопытные вариации, но их не так много: все максимально серьезно. Daily Storm проанализировал поисковые запросы 20 стран, где выявлено наибольшее число заболевших, и выяснил, что чаще всего ищет население.
Для анализа запросов мы воспользовались браузером Bing (благодаря удобному переключателю стран) и выборкой из 20 государств (однако по факту пришлось анализировать 22 региона, чтобы учесть двуязычное население Канады и Бельгии). В поисковую строку на национальном языке мы ввели слово «коронавирус» и посмотрели, какие словосочетания выпадают вместе с этим запросом.
Как выяснилось, активнее всего пользователи ищут по схеме «коронавирус + страна проживания», а также по запросу «симптомы». Кроме этого, в топ поиска вошли понятия «карта» (распространения заболевания), «маски», «последние новости», то есть весьма предсказуемые запросы «первой необходимости».
Также большинство пользователей интересует судьба Италии и Китая. Причем первая куда чаще, чем КНР, забирается теперь на верхние строчки поискового списка. Франция, единственная из стран, и вовсе «отдала» Италии первое место в своем листе запросов. Отдаленно это напоминают распределение баллов на конкурсе «Евровидение», где 12 points go to Italy. Схожим образом Португалия интересуется обстановкой в Бразилии, а франкоговорящие канадцы переживают за ситуацию в Мексике.
Кроме Китая и Италии пользователей также волнует положение дел в Таиланде. Тут как и с Мексикой — юзеры не теряют надежд на отпуск. Для справки, сейчас Таиланд находится на 31-м месте по числу зараженных: 721 случай заболевания.
Кстати, россияне также переживают за указанные страны, но к основной тройке — Китай, Италия, Таиланд — добавляется еще и Вьетнам, ни разу не мелькавший в запросах других государств.
Помимо браузера Bing мы воспользовались информацией, собранной Google Trends. Согласно данным агрегата, в странах Европы резкий рост количества запросов «коронавирус» пришелся на один и тот же промежуток времени — 16-22 февраля. Именно в этот период с субботы по субботу случился «переход» коронавируса из Китая в Европу. 17 февраля китайские власти ввели тотальный карантин в провинции Хубэй, а 23 февраля уже Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки COVID-19.
В Азии (не считая Китай) запросы стало больше месяцем ранее.
Стоит отметить, что семантически поисковая система пока не подстроилась под режим пандемии и некоторые запросы распознает не вполне корректно.
Так, на Западе слово coronavirus в разговорной речи часто сокращают до corona, и именно в таком виде оно отправляется в поисковик. По привычке Google все еще относит его к разделу «Пиво», ссылаясь на известный бренд. То же самое со словом covid, которое поисковик заносит в категорию «Производитель электроники в Темпе, Аризона».
Trump coronavirus
Статистика показывает, что вне зависимости от страны люди очень серьезно относятся к теме коронавируса, поэтому какие-то необычные или тем более забавные запросы встречаются довольно редко. Тем не менее отдельные сочетания, которые выбиваются из общей массы, обнаружить все же удалось.
В США, помимо прочего, выпадает и coronavirus snakes («коронавирус змеи»). Связано это, вероятнее всего, с сообщениями о том, что змеи и летучие мыши являются первичными носителями коронавируса нового типа. А по одной из версий, вспышка COVID-19 случилась из-за того, что в провинции Хубэй местные вполне спокойно употребляют в пищу как первых, так и вторых.
Кстати, в китайских запросах на Google Trends обнаружилась своеобразная «ответочка» американцам в виде сочетания trump coronavirus. Хотя, может, граждане Поднебесной просто хотели узнать, что президент США думает насчет пандемии, а не заразился ли он часом.
У французов в топ-запросов попало выражение coronavirus vol papier toilette, что переводится как «коронавирус кража туалетной бумаги». Речь идет об инциденте, случившемся 17 марта в Гонконге. Трое мужчин ограбили водителя грузовика, доставлявшего провизию в супермаркет. Грабители вынесли туалетную бумагу на сумму более 1000 гонконгских долларов (119 евро). Средство гигиены является одним из самых дефицитных товаров в городе, отчего поставка в магазины вызывает сильный ажиотаж.
В Германии в предложенных вариантах выпадает coronavirus klinikchef tot («коронавирус главврач мертв»). В этом случае речь идет о Лю Чжимине — главе уханьской больницы «Учан», который умер из-за COVID-19. Он был в числе первых жертв коронавируса нового типа среди медработников.
В поисковых запросах из Канады в топе находится и coronavirus youtube, чего не наблюдается в других странах. Возможно, канадцам больше нравится получать новостные сводки и прочий контент по COVID-19 именно в видеоформате.
В Израиле, судя по запросам, информацию о COVID-19 чаще ищут на «Википедии» (запрос «коронавирус Википедия»), что почти не встречается в статистических данных по другим государствам. В предложенных выпадает целых два таких запроса рядом, но это связано с лингвистическими особенностями. В иврите «коронавирус» — это целое словосочетание: «нэгиф корона» (נגיף קורונה), но некоторые пишут его с одной лишней буквой — отсюда и почти идентичные одинаково популярные запросы.