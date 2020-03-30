Льготы на карантине: отсрочки по кредитам, больничные, продуктовая помощь, выплаты на детей

Карантинные меры в России стремительно ужесточаются. Кинотеатры и развлекательные центры закрываются, санатории и дома отдыха перестают принимать постояльцев, а все предприятия и организации, если только это не производство непрерывного цикла и не службы жизнеобеспечения, на неделю прекращают работать. Рассказываем, что нужно делать, чтобы на время самоизоляции оформить больничный, как полгода не платить за кредиты и ипотеку, к кому обращаться за помощью с покупкой продуктов и на какую еще поддержку со стороны государства сегодня можно рассчитывать.





Отсрочка по кредитам





Для начала — об актуальном. Эпидемия коронавируса уже сказалась на доходах многих россиян, и, к сожалению, ситуация пока будет только усугубляться. Социологические исследования показывают, что каждая пятая компания готовится урезать зарплаты сотрудникам, а многим небольшим бизнесам придется закрыться. В такой ситуации кредиты быстро превращаются в непосильное бремя.





В своем обращении к нации Владимир Путин, перечисляя меры по борьбе с коронавирусом, упомянул и каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Предполагается, что воспользоваться отсрочкой смогут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.





«Если человек попал в сложную жизненную ситуацию — а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — приводит слова президента сайт Кремля.





Пока механизм подтверждения потери доходов не разработан, однако в некоторых случаях за отсрочкой можно обратиться прямо сейчас. Так, например, в Москве Сергей Собянин подписал указ, который устанавливает, что распространение COVID-19 подпадает под определение чрезвычайного и непреодолимого обстоятельства. А значит, плательщики ипотечных кредитов уже вправе обратиться в банк, ссылаясь на вступивший в июле прошлого года закон об ипотечных каникулах.