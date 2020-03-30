Льготы на карантине: отсрочки по кредитам, больничные, продуктовая помощь, выплаты на детей

Карантинные меры в России стремительно ужесточаются. Кинотеатры и развлекательные центры закрываются, санатории и дома отдыха перестают принимать постояльцев, а все предприятия и организации, если только это не производство непрерывного цикла и не службы жизнеобеспечения, на неделю прекращают работать. Рассказываем, что нужно делать, чтобы на время самоизоляции оформить больничный, как полгода не платить за кредиты и ипотеку, к кому обращаться за помощью с покупкой продуктов и на какую еще поддержку со стороны государства сегодня можно рассчитывать.
Для начала — об актуальном. Эпидемия коронавируса уже сказалась на доходах многих россиян, и, к сожалению, ситуация пока будет только усугубляться. Социологические исследования показывают, что каждая пятая компания готовится урезать зарплаты сотрудникам, а многим небольшим бизнесам придется закрыться. В такой ситуации кредиты быстро превращаются в непосильное бремя.
В своем обращении к нации Владимир Путин, перечисляя меры по борьбе с коронавирусом, упомянул и каникулы по ипотечным и потребительским кредитам. Предполагается, что воспользоваться отсрочкой смогут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.
«Если человек попал в сложную жизненную ситуацию — а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций», — приводит слова президента сайт Кремля.
Пока механизм подтверждения потери доходов не разработан, однако в некоторых случаях за отсрочкой можно обратиться прямо сейчас. Так, например, в Москве Сергей Собянин подписал указ, который устанавливает, что распространение COVID-19 подпадает под определение чрезвычайного и непреодолимого обстоятельства. А значит, плательщики ипотечных кредитов уже вправе обратиться в банк, ссылаясь на вступивший в июле прошлого года закон об ипотечных каникулах.
Ряд крупных банков уже предложили своим клиентам обращаться за отсрочками. Так, например, Сбербанк обещает без всяких штрафов дать отсрочку тем, кто пострадал от коронавируса, заболел или находится на вынужденном карантине. Заявку можно подать через личный кабинет, решение будет приниматься в индивидуальном порядке.
Альфа-Банк обещает запустить в середине апреля программу «Кредитный карантин». По ней смогут получить бесплатную отсрочку по кредитам все те, кто из-за коронавируса потерял работу или дополнительный заработок, оказался в неоплачиваемом отпуске или на карантине.
Райффайзенбанк обещает дождаться выхода нормативных актов и централизованных инструкций и неукоснительно их исполнять, в Россельхозбанке пока готовят собственные предложения для заемщиков, а Росбанк готов рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке.
Возможность оформить больничный лист дистанционно появилась в России с 20 марта. Изначально эта мера была предложена для тех, кто прилетел в России из-за границы и оказался на обязательном двухнедельном карантине. Сегодня возможность получить больничный лист и на законном основании не ходить на работу появилась и у находящихся в группе риска по коронавирусу. Порядок оформления документов в этих двух случаях различается.
Для людей, вернувшихся из-за границы, и тех, кто проживает вместе с недавними путешественниками, налажен прием заявок через региональные отделения Фонда социального страхования. С ведомством можно связаться на сайте fss.ru. Если билеты или посадочные талоны не сохранились, в качестве подтверждения примут скан загранпаспорта с отметкой о пересечении границы. Больничный лист открывается по коду 03. После оформления заявки с гражданином свяжутся и объяснят, в какое медучреждение нужно обращаться для закрытия больничного (данная процедура тоже выполняется дистанционно). Это не обязательно будет поликлиника по месту жительства — во многих городах работу с карантинниками поручают специальным подразделениям.
В самоизоляции тоже можно получить больничный лист, не выходя из дома. Такая возможность предоставляется гражданам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни органов дыхания, хронические болезни почек, онкологические заболевания, недавние инфаркты и инсульты). В этом случае заявку нужно подавать через специально организованные горячие линии региональных министерств здравоохранения.
Размер больничного пособия будет зависеть от среднего заработка. Максимум в 2020 году составляет 2301,37 рубля в день, а вот минимальный порог власти решили изменить, взяв за расчет МРОТ. Таким образом, граждане, чей заработок меньше минимального, будут получать не менее 398,79 рубля в день.
На больничный лист вправе рассчитывать и индивидуальные предприниматели, но только в том случае, если в прошлом году они в добровольном порядке зарегистрировались в ФСС и заплатили страховые взносы. Напомним, минимальный размер взноса составляет около 4000 рублей в год, в этом случае больничный рассчитывается исходя из МРОТ.
Для поддержания семей с маленькими детьми Путин предложил в течение трех месяцев выплачивать по 5000 рублей тем, кто имеет право на получение материнского капитала. На выплату могут претендовать даже те семьи, которые уже полностью распорядились маткапиталом. Единственное условие — ребенок должен быть не старше трех лет.
Что касается уже утвержденных выплат на детей от трех до семи лет для семей с низкими доходами, их решено начать выплачивать на месяц раньше — не в июле, а в июне.
И то, и другое пособие можно оформить дистанционно. На детей до трех лет заявление следует адресовать Пенсионному фонду, на детей до семи лет — региональному министерству социальной защиты. Никаких справок и подтверждающих документов не нужно.
Начиная с апреля пособия по безработице будут выплачиваться в новом, увеличенном размере. Вместо прежнего максимума в 8000 рублей они будут соответствовать уровню МРОТ — 12 130 рублей.
Право на увеличенное пособие имеют только те, кто уже зарегистрирован в центре занятости в программе содействия в поиске работы, а также в качестве безработного (эти два статуса оформляются не одновременно, а последовательно).
При этом обращение в службу занятости в ближайшие недели будет осложнено из-за карантинных мер. Прием документов в электронном виде предлагают далеко не все региональные ведомства, а работа МФЦ, через которые удобнее всего обращаться в личном порядке, сильно затруднена. На этой неделе многофункциональные центры принимали граждан только по предварительной записи, при этом количество посетителей было ограничено, а работа центра регулярно прерывалась ради санобработки. На следующей неделе МФЦ могут оказаться закрыты из-за объявленной выходной недели.
Редакции The Daily Storm не удалось дозвониться на горячую линию Роструда, чтобы узнать, не собирается ли ведомство из-за эпидемии коронавируса начать регистрировать безработных через портал «Госуслуги».
Напомним, с января 2019 года срок выплаты пособия по безработице сокращен вдвое: до шести месяцев суммарно в течение года.
В Москве и Подмосковье учащимся из льготных категорий, которым полагается бесплатное горячее питание, обеспечат продуктовыми наборами. Заявки на получение продуктов составляют централизованно — через классных руководителей и администрацию школ. В других регионах инициативу пока не поддержали, однако генсовет «Единой России» уже обратился к Минпросвещения с призывом поддержать продуктами детей-льготников по всей стране. Эта мера, говорится в обращении, особенно важна для школьников из малоимущих и многодетных семей.
Для пожилых граждан, людей из группы риска, а также всех, кто соблюдает карантин по требованию медиков, появилась возможность обратиться за содействием в приобретении лекарств и медикаментов. Заявки собирают на федеральной горячей линии Общероссийского народного фронта — 8-800-200-34-11. Выполняют их социальные работники и специально подготовленные волонтеры.
Что особенно важно, волонтеров снабжают средствами защиты и обучают тому, как обезопасить подопечных во время передачи купленных продуктов и лекарств. Стать добровольцем и участвовать в работе кол-центра либо в качестве курьера можно через региональные подразделения ОНФ, а также на сайте Добровольцыроссии.рф.
Предпринимателям, которые взяли кредиты, но из-за эпидемии больше не могут их выплачивать, также будут предложены отсрочки. Малые и средние предприятия получат отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода, для микропредприятий она будет действовать по страховым взносам в социальный фонд.
Указ президента, утверждающий все эти меры поддержки, уже вступил в силу, теперь профильным ведомствам следует составить инструкции по порядку их предоставления.