Рыцари, охотники, детективы. В какие настолки играет редакция Daily Storm на самоизоляции

На фоне сами знаете чего выросли продажи всего, что поможет скоротать время, займет детей и развлечет пожилых людей. Помимо всех виртуальных подписок и ресурсов, резко вверх в популярности устремились и вполне осязаемые вещи, например, настольные игры. Мы в Daily Storm тоже любим настолки, а потому с удовольствием проводим за ними время дома: кто вдвоем, кто с семьей, а кто и вовсе сам с собой. Придет время — мы все соберемся поиграть в редакции, а пока просто расскажем, какими настолками закупились в магазине GaGaGames и что из этого подойдет одиночкам, а во что веселее играть всей семьей.





Следствие вел





Не у всех полицейских обязательно есть напарники: иногда расследование приходится вести в одиночку. Но это не значит, что ничего не получится. Так же и с настольными играми: даже тот, кто живет один, может провести немало часов, шагая по игровому полю, разгадывая загадки и выполняя задания. А можно и почти настоящим расследованием заняться.





Для этого подойдет настолка «Детектив. Игра о современном расследовании». Будьте готовы потратить от двух до четырех часов на одно дело. Хотя кого это теперь пугает? Всего дел пять и каждое из них связано с основной сюжетной линией. Получается, что в среднем, чтобы распутать все загадочные происшествия, понадобится примерно 15 часов. Вот вам и минус один день в самоизоляции!





Здесь все почти по-настоящему: поиск улик, анализ данных, зацепок и догадок. Излишне подозрительным, дотошным и склонным к аналитике ― самое то. Подойдет и журналистам, и даже любителям российских сериалов про ментов. Ну или тем, кто возомнил себя таким же крутым, как лейтенант Коломбо.