Рыцари, охотники, детективы. В какие настолки играет редакция Daily Storm на самоизоляции

На фоне сами знаете чего выросли продажи всего, что поможет скоротать время, займет детей и развлечет пожилых людей. Помимо всех виртуальных подписок и ресурсов, резко вверх в популярности устремились и вполне осязаемые вещи, например, настольные игры. Мы в Daily Storm тоже любим настолки, а потому с удовольствием проводим за ними время дома: кто вдвоем, кто с семьей, а кто и вовсе сам с собой. Придет время — мы все соберемся поиграть в редакции, а пока просто расскажем, какими настолками закупились в магазине GaGaGames и что из этого подойдет одиночкам, а во что веселее играть всей семьей.
Следствие вел
Не у всех полицейских обязательно есть напарники: иногда расследование приходится вести в одиночку. Но это не значит, что ничего не получится. Так же и с настольными играми: даже тот, кто живет один, может провести немало часов, шагая по игровому полю, разгадывая загадки и выполняя задания. А можно и почти настоящим расследованием заняться.
Для этого подойдет настолка «Детектив. Игра о современном расследовании». Будьте готовы потратить от двух до четырех часов на одно дело. Хотя кого это теперь пугает? Всего дел пять и каждое из них связано с основной сюжетной линией. Получается, что в среднем, чтобы распутать все загадочные происшествия, понадобится примерно 15 часов. Вот вам и минус один день в самоизоляции!
Здесь все почти по-настоящему: поиск улик, анализ данных, зацепок и догадок. Излишне подозрительным, дотошным и склонным к аналитике ― самое то. Подойдет и журналистам, и даже любителям российских сериалов про ментов. Ну или тем, кто возомнил себя таким же крутым, как лейтенант Коломбо.
Фишка игры еще и в том, что она частично проходит в виртуальном пространстве, так как протоколы допросов, результаты исследования улик и прочие вещи находятся в специальной интернет-базе. При этом в «Детективе» нет никакой строгой последовательности действий: каждый расследует как хочет, идет по собственному пути.
Эта настолка не обязательно для одного игрока. Скорее, возможность играть в нее одиночкам ― как приятная плюшка, потому что изначально «Детектив» предполагает больше участников.
Кстати, о плюшках. Вернее, о неожиданных фактах: в игре персонажи могут уставать. Все как в жизни: переработки ― стресс ― выгорание. Если «загнать» своего персонажа, то из-за этого расследование до конца можно и не довести.
Средневековая политика
Те, кто сильно скучает по большим политическим новостям, которых практически нет в эфире из-за коронавируса, могут и сами заняться делами государственной важности. Даже если это настольная игра. Да и любое политическое решение в пределах игровой доски не нанесет никакого вреда реальному миру. Хватит с нас коронавируса.
С этой задачей классно справляется настолка с простым названием «Орлеан», которая проходит в атмосферном сеттинге Средневековья. Главная фишка игры в том, что здесь понадобятся не только политические скилы, но и банальная удача. Если в какой-то момент она поворачивается спиной ― все, что нажито непосильным трудом, утечет сквозь пальцы. А на кону, между прочим, влияние во всей средневековой Франции, куча вассалов и денежек.
Что надо будет делать? Да самую малость: производить товары, строить фактории и «добрыми делами» располагать к себе горожан, чтобы они проголосовали за вас на следующих выборах во французскую Госдуму. Но штука в том, что сразу все построить и произвести не выйдет ― нужна продуманная стратегия. А еще нужно работать с населением: монахами, моряками, торговцами, рыцарями и прочими категориями граждан.
На один раунд игры уходит примерно два часа, но за этой настолкой можно легко провести целый день, так как сюжетных вариаций сколько угодно. Каждый раунд начинается с нового события, среди которых (спойлер), есть чума. Ну или COVID-19. Кому как больше нравится.
Как показала практика, веселее всего плести политические интриги вдвоем. Но придется потратить какое-то время на то, чтобы привыкнуть к игре, особенно неопытным игрокам, так как «Орлеан» ― это, скорее, продвинутая настолка.
Что связывает танец, самолет и тарелку?
Есть такая нестареющая классика, как Code Names или «Кодовые имена», которая входит в категорию party-игр. Но так как сейчас в стране режим «никаких больше вечеринок», ее вполне можно рассмотреть в рамках большой семьи, так как здесь понадобится от четырех человек и больше.
Правила настолько просты, что их можно быстро объяснить хоть детям, хоть бабушкам. Домашним всего лишь надо будет разделиться на две команды: синюю и красную, попутно выбрав капитана. Он нужен не только для того, чтобы было на кого потом свалить вину за проигрыш. На основе подсказок капитанов остальные игроки по очереди пытаются отгадать «выпавшие» им слова на игровом поле. Количество подсказок строго ограничено — помочь своей команде можно только одним-единственным словом. Вот теперь сиди и думай, как подобрать нужную ассоциацию, связывающую танец, самолет и тарелку.
Традиционный спойлер: в «Кодовых именах» есть карточки-убийцы. Из-за них любой ход может стать проигрышным, даже если вашей команде для победы осталось отгадать всего одно слово.
Но виноват все равно капитан.
На прогулку
Есть у нас кое-что, что понравится тем, у кого есть дети. «Большая бродилка» уже одним названием намекает, что дома воцарится подобие покоя на достаточно долгое время. Может, даже подремать успеете.
И снова все просто: кидаем кубик ― передвигаем фишку. И вот таким образом ходим-бродим себе по воображаемому миру. Кстати: никаких QR-кодов или спецпропусков. Также нет и строгих правил — только одна памятка со сводом «местных» законов.
На самом игровом поле спрятано много интересных штук: сундуки с сокровищами, телепорты, смерчи. Финансовая сторона тоже имеется: свои кровные можно обменять в специальной лавке на гречку (шутка), ракеты, гарпуны и прочие вещи, которые помогут немного схитрить и получить преимущество. Но даже если вы закупитесь вспомогательными девайсами на все ― это не гарантирует успеха в итоге. Игра отличается большой долей непредсказуемости, поэтому, даже если вы половину партии топтались где-то в районе старта, не стоит сразу расстраиваться.
Дети, может быть, и вряд ли оценят, но «Большая бродилка» проиллюстрирована самым настоящим художником комиксов из Петербурга Владимиром Лопатиным, который известен своими интеллигентными и честными картинками про жизнь.
Охота на хамелеонов
В какой-то момент мы поняли, что упустили момент с физическими упражнениями. А ведь это не менее актуально, чем утихомирить детей. Конечно, настольные игры ― это не совсем про физкультуру, но подвижные опции все же нашлись.
«Гоббит» среди них ― одна из самых веселых и универсальных настолок на реакцию, потому что тут можно задействовать вообще всех, кроме домашних животных. Правда, одному тоже в нее сыграть не выйдет. Ведь суть в том, что игроки делятся на две категории: хищники и жертвы. Происходит это случайным образом: нужно только перевернуть карту и узнать, кем ты будешь в этом раунде.
Пищевая цепочка состоит всего из трех участников: кобры охотятся на хамелеонов, а те, в свою очередь, пытаются полакомиться безобидными до поры до времени мухами. Последние опасны тем, что могут выйти на несогласованный митинг, если выложены на столе во всех трех цветах. Его можно возглавить, первым хлопнув по стопке сброса с криком «Гоббит!», и забрать карты, лежащие перед любым из игроков. Главное ― не напугать соседей криками и не отбить руки. Кстати, в этой настолке можно пользоваться сразу обеими ладонями.
Механика игры хороша и тем, что выбывшие игроки не сидят обиженные в углу и не слоняются без дела по квартире, потому что становятся «призраками», которые могут «нападать» на парные карты и прикарманивать их себе. Победить не победят, зато при деле.
Еще один спойлер: в «Гоббите» есть совсем безумные режимы игры, где хамелеоны восстают против змей, а мухи входят в режим берсерка и начинают взрываться.
А еще там есть горилла.