Мой дом — моя самоизоляция: как обезопасить квартиру от коронавируса

Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, а за ними и большинство российских регионов ввели режим самоизоляции, а это значит, что у многих из нас остались лишь несколько уважительных поводов выйти из дома. Один из них — в ближайший магазин за продуктами. Рассказываем, как продезинфицировать покупки, а также одежду и себя самого после вылазки во внешний мир.





В официальных разъяснениях Всемирной организации здравоохранения по поводу эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 говорится, что, исходя из самых свежих данных, инфекция не распространяется по воздуху сама собой. Болезнь может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле. Заражение происходит, если здоровый человек вдыхает эти капли при слишком близком контакте или дотрагивается до поверхностей, на которые они упали, а затем прикасается к своему лицу, занося вирус на слизистые оболочки.





Это значит, что главными средствами профилактики остаются соблюдение социальной дистанции, применение антисептиков и частое мытье рук. Но как же быть с нашей одеждой, обувью, с продуктами, купленными в магазине и принесенными домой?





Эксперты журнала Sience Alert полагают, что риск заразиться через продукты очень низкий. Такое может произойти, например, если кто-то больной чихнул в ящик с яблоками, а вы купили их и съели немытыми. Но в условиях пандемии всем хочется свести риск к минимуму. Рассказываем, как это сделать.