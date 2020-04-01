Мой дом — моя самоизоляция: как обезопасить квартиру от коронавируса

Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, а за ними и большинство российских регионов ввели режим самоизоляции, а это значит, что у многих из нас остались лишь несколько уважительных поводов выйти из дома. Один из них — в ближайший магазин за продуктами. Рассказываем, как продезинфицировать покупки, а также одежду и себя самого после вылазки во внешний мир.
В официальных разъяснениях Всемирной организации здравоохранения по поводу эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 говорится, что, исходя из самых свежих данных, инфекция не распространяется по воздуху сама собой. Болезнь может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, которые выделяются при чихании и кашле. Заражение происходит, если здоровый человек вдыхает эти капли при слишком близком контакте или дотрагивается до поверхностей, на которые они упали, а затем прикасается к своему лицу, занося вирус на слизистые оболочки.
Это значит, что главными средствами профилактики остаются соблюдение социальной дистанции, применение антисептиков и частое мытье рук. Но как же быть с нашей одеждой, обувью, с продуктами, купленными в магазине и принесенными домой?
Эксперты журнала Sience Alert полагают, что риск заразиться через продукты очень низкий. Такое может произойти, например, если кто-то больной чихнул в ящик с яблоками, а вы купили их и съели немытыми. Но в условиях пандемии всем хочется свести риск к минимуму. Рассказываем, как это сделать.
Данные о способности SARS-CoV-2 выживать на различных поверхностях пока разнятся. По предварительным данным, на металле (скажем, дверных ручках в подъезде) и пластике вирус может оставаться опасным до трех суток, на бумаге — до трех часов, на картонных коробках — сутки.
В то же время тщательное исследование лайнера Diamond Princess спустя 17 дней после того, как его продезинфицировали, показало, что полностью справиться с заразой так и не удалось.
Для того чтобы получить более точные ответы, ученым потребуется время. Пока резонно ориентироваться на исследования, посвященные другим коронавирусам, в том числе тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2002 году и распространение ближневосточного респираторного синдрома в 2013 году.
По данным Journal of Hospital Infection, коронавирусы живут на металле до пяти дней, на стекле — до четырех дней, на пластике — до двух суток, но в отдельных случаях — до девяти дней, на ПВХ и силиконе — пять дней, на латексных перчатках — восемь часов, на керамике и тефлоне — до пяти дней. Вывод — дезинфекция, конечно, необходима. Однако единственного и наилучшего способа ее проведения не существует.
Нам не удалось найти информацию о том, сколько коронавирус может существовать на коже человека — на руках или лице. Но ВОЗ настойчиво рекомендует мыть руки с мылом после каждого потенциального опасного контакта. Мыло разрушает липидную оболочку вируса приблизительно за 30 секунд. Это самое быстрое и надежное средство. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, вернувшись из ставшего опасным внешнего мира, — принять душ. Выбирайте детское или простое хозяйственное мыло. Только не переусердствуйте с частым мытьем рук: пересушенная кожа начинает трескаться и микроповреждения становятся воротами для инфекции. Мыльным раствором также можно обрабатывать обувь, сумки, пластиковую и другую водостойкую упаковку.
SARS-CoV-2 погибает при температуре выше 56 градусов после получасовой обработки, при температуре выше 70 градусов достаточно пяти минут. Вернувшись домой, снимите с себя одежду и отправьте в стирку. Куртки и пальто можно запереть на несколько дней в шкафу — там вирус будет тихо умирать в одиночестве.
Оставлять одежду на карантине в гараже не всегда продуктивно: если в помещении влажно, коронавирус вполне может дождаться вас на вещах.
По данным ВОЗ, для дезинфекции больничных помещений и многоразовых медицинских инструментов при контакте с больными коронавирусом эффективны два средства — спирт этиловый крепостью выше 70% и натрия гипохлорит 0,5-процентный. Никаких комментариев по поводу возможности использовать эти средства в быту организация не приводит.
Тем не менее, мы можем воспользоваться этими данными. Имейте в виду, что крепости выше 70% достигают очень немногие алкогольные напитки, это абсент, крепкий ром и некоторые сорта самогона. Антибактериальные салфетки и спреи на основе этилового или изопропилового спирта менее эффективны, тем не менее, лаборатория Касперского предлагает именно их использовать для дезинфекции телефонов.
Важно! Изопропиловый спирт ядовит, его пары могут быть смертельно опасны. Ни в коем случае не используйте его для обработки медицинских масок, посуды и продуктов питания. В России уже зафиксированы случаи тяжелых отравлений, в числе пострадавших — маленькие дети.
Что касается гипохлорита натрия, то он часто содержится в бытовой химии, например, отбеливателях и средствах для обработки сантехники. Все эти средства — довольно ядреные, они требуют особой осторожности в применении. Если вы собираетесь протереть пол с «Белизной», наденьте латексные перчатки, хорошенько проветривайте помещение и убедитесь, что животные и дети ничего не слижут с обработанных поверхностей до того, как вы смоете средство чистой водой.
Соблюдайте рекомендации производителя по поводу предельно допустимой концентрации и протестируйте средство перед применением — оно может повреждать паркет и ламинат и почти всегда вредит обуви.
Эти популярные антисептики сметают в аптеках так же активно, как и спиртовые санитайзеры для рук. Тем не менее, и хлоргексидин, и мирамистин отсутствуют в рекомендациях ВОЗ по борьбе с COVID-19.
В научных журналах появлялись данные об испытаниях с применением этих средств. В частности, итальянские исследования показали, что однопроцентный хлоргексидин повреждает внешнюю оболочку вируса. Но это лишь предварительные данные, которых пока недостаточно для однозначных выводов.
Поэтому мы можем посоветовать использовать хлоргексидин и мирамистин для обработки упаковок продуктов только в качестве средства самоуспокоения. И не забывайте мыть руки с мылом после того, как вы разобрали сумки, в процессе приготовления еды и перед тем, как садиться за стол. Судя по сегодняшним данным, это все-таки надежнее.
Данные об эффективности перекиси водорода против коронавируса остаются противоречивыми.
ВОЗ признает, что ультрафиолетовые излучатели полезны для обработки помещений, но только в тех случаях, когда люди их покинули. Прежде чем вернуться в комнату, ее нужно хорошо проветрить. Кварцевые лампы могут вызывать ожоги глаз и кожного покрова, так что покупать устройство для обеззараживания квартиры-студии не стоит. И вешать постоянно включенный излучатель в подъезде — тоже.
Роспотребнадзор рекомендует для борьбы с COVID-19 использовать излучатели закрытого типа, но оговаривает, что для удаления вируса с поверхностей они могут быть не эффективны.
ВОЗ, Роспотребнадзор и ученые всего мира единодушно призывают не использовать одноразовые медицинские маски повторно. Даже при пропаривании масок утюгом велика вероятность того, что вирус погибнет полностью, но фильтры будут повреждены и не будут работать так, как должны.
Закладка активированного угля в фильтрующий слой медицинских масок бесполезна, а использование в этих же целях любых химических веществ, включая любые виды спиртов и средства на основе хлора, опасно для жизни.
Что касается респираторов, главным ориентиром должны служить рекомендации производителя. Во многих случаях стерилизация может повредить материал и свести на нет защитные свойства.
Многоразовые тканевые маски стираются при температуре выше 70 градусов не менее пяти минут. Их стоит тщательно высушить перед повторным применением.
И одноразовые, и многоразовые маски следует менять каждые два часа. При попадании влаги срок использования должен быть сокращен. Маску можно снимать, когда вы идете по улице, если рядом с вами нет других людей. И даже в маске стоит соблюдать дистанцию.
Безусловно, перчатки способны защитить вас от вируса. Но важно помнить, что даже рукой в перчатке нельзя прикасаться к лицу, а это, к сожалению, происходит неосознанно и очень часто. Снимать такие перчатки нужно не как кожаные или шерстяные, за пальцы, а выворачивая наизнанку.