Антисептик от коронавируса: делаем эффективное средство на кухне по рецепту ВОЗ

Ажиотажный спрос на покупку медицинских масок распространился и на антисептики. В связи с этим ВОЗ опубликовала инструкцию, как приготовить противобактериальное средство своими руками. Daily Storm протестировал рецепт, чтобы узнать, каким получится самодельный раствор. Пока мы подбирали ингредиенты, выяснилось, что из аптек пропали не только антисептики, но и компоненты, из которых их производят. Их поиск оказался целым квестом, если честно, даже более интересным, чем химия в «домашних условиях».





Всемирная организация здравоохранения предложила две рецептуры, которые отличаются только первым ингредиентом и его объемом:





1) Этанол 96%: 833,3 мл

Перекись водорода 3%: 41,7 мл

Глицерин 98%: 14,5 мл





2) Изопропиловый спирт 99,8%: 751,5 мл

Перекись водорода 3%: 41,7 мл

Глицерин 98%: 14,5 мл





Помимо жидкостей понадобятся мерные емкости и прибор для контроля итогового средства. Мы старались сделать антисептик, максимально экономя на компонентах, но не потеряв при этом в качестве.





Этиловый спирт в России запретили продавать в розницу в 2017 году. Зато он оказался в личном запасе у нескольких коллег в редакции. Однако для чистоты эксперимента мы решили добыть основной компонент сами.





Куда проще найти изопропанол, или «технический» спирт. На «Авито» попалось предложение купить литр спирта всего за 50 рублей. На удивление первый же продавец, которому мы позвонили, оказался знатоком рынка:





— Боюсь, ничем не могу помочь, я сегодня последний день работаю по изопропанолу, отгружаю тем, кто заказывал вчера. Спрос — резко ажиотажный на фоне истерии по коронавирусу. Конкурирующие организации уже задрали цены.





Мы попросили поподробнее рассказать о торговле спиртом в условиях пандемии коронавируса.





— Одна недобросовестная компания, базирующаяся в Южном Бутове, примерно неделю назад выкупила весь объем изопропанола у фирмы-поставщика, которая возит спирт из Кореи в Россию. Тем самым она сформировала искусственный дефицит на рынке изопропанола. А других продавцов особо и нет. Орский завод синтетического спирта, крупнейший российский производитель, остановил свою работу из-за демпинговых цен в Китае. У завода в Новочебоксарске продукция раскуплена на недели вперед. Был еще один завод в Дзержинске, но он полег в 2014 году, — поделился сведениями собеседник.





Узнав, что мы хотим сами приготовить антисептик, мужчина поспешил дать пару наставлений:





— Имейте в виду, чистый спирт обладает худшей проникающей способностью, чем его азеотропная смесь. В чистом виде он просто соскальзывает с кожи, но с водой и глицерином проникает в поры. При этом у изопропанола чуть получше с дезинфицирующей способностью, чем у этанола.





Искать изопропанол мы продолжили на «Авито». Цены в обычных интернет-магазинах действительно оказались сильно завышены. В некоторых из них стоимость за литр достигала 2000 рублей. В итоге мы подобрали спирт за 330 рублей в магазине запчастей для техники Apple. С остальными компонентами тоже более-менее определились.