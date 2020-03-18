Антисептик от коронавируса: делаем эффективное средство на кухне по рецепту ВОЗ

Ажиотажный спрос на покупку медицинских масок распространился и на антисептики. В связи с этим ВОЗ опубликовала инструкцию, как приготовить противобактериальное средство своими руками. Daily Storm протестировал рецепт, чтобы узнать, каким получится самодельный раствор. Пока мы подбирали ингредиенты, выяснилось, что из аптек пропали не только антисептики, но и компоненты, из которых их производят. Их поиск оказался целым квестом, если честно, даже более интересным, чем химия в «домашних условиях».
Всемирная организация здравоохранения предложила две рецептуры, которые отличаются только первым ингредиентом и его объемом:
1) Этанол 96%: 833,3 мл
Перекись водорода 3%: 41,7 мл
Глицерин 98%: 14,5 мл
2) Изопропиловый спирт 99,8%: 751,5 мл
Перекись водорода 3%: 41,7 мл
Глицерин 98%: 14,5 мл
Помимо жидкостей понадобятся мерные емкости и прибор для контроля итогового средства. Мы старались сделать антисептик, максимально экономя на компонентах, но не потеряв при этом в качестве.
Этиловый спирт в России запретили продавать в розницу в 2017 году. Зато он оказался в личном запасе у нескольких коллег в редакции. Однако для чистоты эксперимента мы решили добыть основной компонент сами.
Куда проще найти изопропанол, или «технический» спирт. На «Авито» попалось предложение купить литр спирта всего за 50 рублей. На удивление первый же продавец, которому мы позвонили, оказался знатоком рынка:
— Боюсь, ничем не могу помочь, я сегодня последний день работаю по изопропанолу, отгружаю тем, кто заказывал вчера. Спрос — резко ажиотажный на фоне истерии по коронавирусу. Конкурирующие организации уже задрали цены.
Мы попросили поподробнее рассказать о торговле спиртом в условиях пандемии коронавируса.
— Одна недобросовестная компания, базирующаяся в Южном Бутове, примерно неделю назад выкупила весь объем изопропанола у фирмы-поставщика, которая возит спирт из Кореи в Россию. Тем самым она сформировала искусственный дефицит на рынке изопропанола. А других продавцов особо и нет. Орский завод синтетического спирта, крупнейший российский производитель, остановил свою работу из-за демпинговых цен в Китае. У завода в Новочебоксарске продукция раскуплена на недели вперед. Был еще один завод в Дзержинске, но он полег в 2014 году, — поделился сведениями собеседник.
Узнав, что мы хотим сами приготовить антисептик, мужчина поспешил дать пару наставлений:
— Имейте в виду, чистый спирт обладает худшей проникающей способностью, чем его азеотропная смесь. В чистом виде он просто соскальзывает с кожи, но с водой и глицерином проникает в поры. При этом у изопропанола чуть получше с дезинфицирующей способностью, чем у этанола.
Искать изопропанол мы продолжили на «Авито». Цены в обычных интернет-магазинах действительно оказались сильно завышены. В некоторых из них стоимость за литр достигала 2000 рублей. В итоге мы подобрали спирт за 330 рублей в магазине запчастей для техники Apple. С остальными компонентами тоже более-менее определились.
Антисепт-квест
За мерными емкостями я отправилась в магазин «Самогонов», где продается все для самогоноварения. Это было ближайшее место, где можно купить сразу несколько приборов из списка. В «Самогонове» пахло процессом брожения, а на стене висела холщевка с трафаретной надписью: то ли «пейте», то ли «лейте на здоровье».
На полках магазина нашлись все нужные мне предметы: воронка, спиртомер и цилиндр на 25 миллилитров. Приборы хоть и были новыми, но отдавали какой-то ветхостью, как те, что выдавали нам для опытов на уроках химии.
За литровой тарой я решила доехать до Hoff. Там были скидки, плюс хотелось подобрать сосуд поэстетичнее. Емкость обошлась в 119 рублей.
Потом — за изопропанолом. Все это время я перемещалась на метро и услышала в вагоне пречудеснейший разговор. Рядом сидела женщина и болтала со своей подругой по телефону. Обсуждали нечто ужасное, творящееся в Китае. Что именно — непонятно, но вариантов не так уж много. Беседа закончилась моралью, с которой не поспоришь:
— Это все кармическое следствие, Ларис. Кармическое следствие.
***
Я вышла на «Бауманской» и направилась в магазин запчастей. Через 10 минут продавец уже искал на складе мой изопропанол. Как бы между делом я поинтересовалась, не увеличился ли в последнее время спрос на спирт.
— Сегодня 80 литров привезли, 60 уже раскупили. Дядечка тут один пришел — 15 литров сразу взял. Обычно к нам за деталями для телефона приходят, а тут каждый второй: «Есть спирт? Есть спирт?»
Видимо, я была этим «каждым вторым». Кроме меня в салоне стоял парень, но он выбирал стекло для смартфона.
— Ваш спиртик! Литр!
Я немного засмущалась, представляя, что подумает этот самый парень, который не слышал нашей беседы с сотрудником. Он оторвался от своего стекла, поизучал бутылку и уткнулся обратно. Мы с продавцом пожелали друг другу не болеть, и забрав изопропанол, я вышла из подвала.
Не хватало еще одного компонента — глицерина. Его я оставила напоследок, рассчитывая купить где-нибудь по дороге. Возвращаясь на работу, я зашла во вторую попавшуюся аптеку (в первой я была утром, глицерина там не оказалось). В аптеке стояли две девочки и охранник, за кассой никого не было. Охранник занимался тем, что отфильтровал вошедших:
— Масок нет.
— Антисептиков тоже?
— Ни антисептиков, ни салфеток.
Девочки пошли посмотреть провизию, а я осталась у кассы: мне-то нужен глицерин, антисептик мы сами приготовим.
Скоро с перекура вернулся фармацевт, к этому времени подошли еще пару человек.
Выяснилось, что и тут глицерин закончился.
— В соседней аптеке наверняка есть, сходите туда.
— Нет, в соседней тоже нет.
Я отошла от кассы, и к ней подступила женщина позади меня:
— А маски?
В итоге глицерин я купила поздно вечером, в аптеке у дома.
На изготовку
Перед тем как описать процесс приготовления, напомним технику безопасности: нельзя готовить раствор, если вблизи — открытый огонь. Хранить средство положено вдали от источника тепла. Антисептик объемом свыше 50 литров не следует производить в помещениях, где отсутствует система вентиляции.
1. Итак, наливаем в литровую емкость спирт до отметки 750 мл.
2. Затем добавляем 41 мл перекиси. Перекись водорода нужна для дезактивации микробных спор, содержащихся в растворе, сама по себе она не является активным веществом для обеззараживания рук.
3. Далее вливаем 14,5 мл глицерина. Он используется как увлажнитель кожи.
4. Берем кипяченую или дистиллированную воду и доводим объем до одного литра. Перемешиваем смесь. Лучше делать это деревянной лопаткой, нечто подобное нашлось у нас на кухне (хотя можно перемешать и пластиковой вилкой).
5. Последний шаг — контроль качества. Помещаем в жидкость спиртомер (нам пришлось перелить часть раствора обратно в мензурку, поскольку у литровой тары была недостаточная глубина для замера). Концентрация изопропанола в итоговом продукте должна составить 75% (для этилового спирта — 80%). У нас вышло 78%, чуть-чуть выше нормы.
6. Из тары антисептик следует разлить по бутылочкам или плотно закрыть ее.
Раствор получился не густой, но неприятного ощущения сухости от средства нет. После нанесения на руки коллега отметил, что «спиртом не воняет». Салфетка, случайно упавшая в раствор, благодаря глицерину не разложилась и оказалась пригодна для протирания стола.
Теперь подсчитаем, во сколько обошелся DIY-антисептик:
— изопропанол, 1 л — 330 рублей;
— перекись водорода — 15 рублей;
— глицерин — 20 рублей;
— литровая тара — 119 рублей;
— цилиндр мерный, 25 мл — 70 рублей;
— воронка, 10 см — 150 рублей;
— спиртомер — 60 рублей.
Итого: 764 рубля. В пересчете на один бутылек объемом 50 мл получается 38,2 рубля.
Потрачено времени: полдня.
Впечатлений: на пару дней вперед.