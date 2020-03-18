Коронавирус «отменил» мировой спорт, но не спортивную журналистику

Большой футбол закончился, равно как и почти все остальные виды спорта. Последняя крепость, которая еще не пала, — Олимпийские игры в Токио. Игры — это лишь одна тема из сотен других, о которых можно было бы написать, но теперь их автоматически не стало. Однако спортивная журналистика на этом не заканчивается, ведь даже в мертвые дни найдется о чем рассказать, и коронавирус может этому поспособствовать.
Несмотря на некоторое ощущение пустоты, смешанное с долей недоумения, любители спорта пока еще не собираются отменять свои ежедневные ритуалы по серфингу электронных страниц спортивных изданий. Изменилась только специфика: вопросы вроде «А как вчера сыграли X с Y?» трансформировались в «А что там еще отменили?». Тем не менее большой спорт по-прежнему существует благодаря атлетам и командам, которые как-то себя развлекают и демонстрируют это в соцсетях. Помогают интервью, исторические сводки и даже грустные новости о том, что кто-то еще из знаменитостей заразился COVID-19.
Один из авторов Sports.ru Глеб Чернявский говорит, что на данном этапе трагедии точно никакой нет. При этом снизился ли интерес к тому, что пишут в спортивных изданиях, оценить пока сложно: свежи еще воспоминания о матчах РПЛ:
«Мы продолжаем двигаться по инерции. Еще в выходные был тур РПЛ и проводились все матчи. А самое популярное у наших пользователей — это как раз российский футбол. А где-то еще и продолжают играть. Плюс коронавирусная повестка бесконечна».
Чернявский отмечает, что на прошлой неделе практически все было завязано на COVID-19 и из этого вырастали порой совершенно неожиданные темы. И такая ситуация сохраняется до сих пор: «Турецкий футбольный чемпионат еще не завершен, но один из футболистов там расторг контракт и отказался играть. Так что актуальная повестка появляется, но вся она теперь связана с коронавирусом».
Журналист добавляет, что в Sports.ru стали внимательно анализировать любой инфоповод и стараться из него выжимать максимум. Так, например, случилось с темой отмены чемпионата Европы, под которую был уже заготовлен контент-план. Обратились в редакции издания и к «вневременным» материалам.
«У нас такая аудитория, которой заходит ностальжи, причем такого уровня: «Спартак» в 1997 году играл со швейцарским клубом «Сьон» и там меряли ворота рулеткой — беспрецедентный случай. Мы об этом делали пост, просто ни к чему не привязанный. Позвонили футболистам, которые тогда играли, набрали кучу интересной информации из архива «Спорт-Экспресса», красиво это «упаковали», подали и собрали тысяч 150 просмотров — и это хорошие цифры, которые не всегда собирает даже актуальный материал», — рассказывает Чернявский.
Журналист также придерживается мнения: сидя дома, люди не начинают потреблять больше развлекательного контента, тем более в период всеобщей паники. По его словам, существует даже теория, что львиная доля медиаконтента «поглощается», как ни странно, в рабочее время, а на оставшуюся часть дня почти ничего не приходится. Соответственно, из-за того, что люди сейчас уходят на вынужденные каникулы, они, вероятно, будут меньше интересоваться тем, что пишут в СМИ, если не будет больших поводов.
«Как-раз таки из-за нашего уклона в рассказывание историй и наличия материалов вне времени наша жизнь на Sports.ru сильно не меняется. Но другим медиа — взять хотя бы и «Спорт-Экспресс» — им сложнее, так как они больше завязаны на актуальном», — предполагает Чернявский.
Шеф-редактор Eurosport Михаил Бирюков в свою очередь отмечает, что интерес аудитории к новостям спорта все же упал, пусть и не катастрофически: «Тенденция такая: чем дольше карантин, тем хуже будет с кликами. Сейчас интерес на уровне летнего сезона отпусков, когда в спорте ничего глобального не происходит, а у читателей другие приоритеты».
Для Eurosport тема коронавируса и его печального влияния на спорт тоже стала одной из основных, особенно на первом этапе. Однако Бирюков достаточно осторожно относится к тому, чтобы уделять COVID-19 слишком много внимания:
«Сначала было: кто заболел, что отменили, когда возобновят, цитаты и реакции спортсменов. Постепенно минимизируем это направление, потому что превращаться в сайт о происшествиях — не вариант, ну и сами новости про вирус в спорте уже не вызывают ажиотажа».
Кстати, Михаил Бирюков сходится во мнении с Глебом Чернявским по поводу историй и долгоиграющих материалов: сейчас самое подходящее время для того, чтобы авторы достали это все из загашников и разбавили негативную повестку. Тем более что за последние десятилетия в спорте накопилось достаточно красивых сюжетов: малоизвестных, нерассказанных, забытых или ностальгических.
«Плюс мы и раньше любили рассказывать истории на границе спорта и поп-культуры или спорта и светской жизни спортсменов. Видимо, сейчас этого тоже станет больше, но рассчитывать на мощный приток интереса наивно», — отмечает шеф-редактор Eurosport.
Но даже в таких условиях у спортивных изданий есть и другие опции. Пусть их не так уж и много, однако это тот строительный материал, с которым можно и нужно работать.
«Поскольку спортивный карантин затянется минимум на месяц, мы еще будем смотреть на аналитику и делать выводы. В тех же единоборствах отменили далеко не все ивенты, а интерес к ММА в последние годы стабильно высокий. И, конечно, поработаем с видео и подкастами. Очевидно, что самоизоляция спровоцирует золотое время для видеосервисов», — заключает Бирюков.