Коронавирус «отменил» мировой спорт, но не спортивную журналистику

Большой футбол закончился, равно как и почти все остальные виды спорта. Последняя крепость, которая еще не пала, — Олимпийские игры в Токио. Игры — это лишь одна тема из сотен других, о которых можно было бы написать, но теперь их автоматически не стало. Однако спортивная журналистика на этом не заканчивается, ведь даже в мертвые дни найдется о чем рассказать, и коронавирус может этому поспособствовать.





Несмотря на некоторое ощущение пустоты, смешанное с долей недоумения, любители спорта пока еще не собираются отменять свои ежедневные ритуалы по серфингу электронных страниц спортивных изданий. Изменилась только специфика: вопросы вроде «А как вчера сыграли X с Y?» трансформировались в «А что там еще отменили?». Тем не менее большой спорт по-прежнему существует благодаря атлетам и командам, которые как-то себя развлекают и демонстрируют это в соцсетях. Помогают интервью, исторические сводки и даже грустные новости о том, что кто-то еще из знаменитостей заразился COVID-19.





Один из авторов Sports.ru Глеб Чернявский говорит, что на данном этапе трагедии точно никакой нет. При этом снизился ли интерес к тому, что пишут в спортивных изданиях, оценить пока сложно: свежи еще воспоминания о матчах РПЛ:





«Мы продолжаем двигаться по инерции. Еще в выходные был тур РПЛ и проводились все матчи. А самое популярное у наших пользователей — это как раз российский футбол. А где-то еще и продолжают играть. Плюс коронавирусная повестка бесконечна».





Чернявский отмечает, что на прошлой неделе практически все было завязано на COVID-19 и из этого вырастали порой совершенно неожиданные темы. И такая ситуация сохраняется до сих пор: «Турецкий футбольный чемпионат еще не завершен, но один из футболистов там расторг контракт и отказался играть. Так что актуальная повестка появляется, но вся она теперь связана с коронавирусом».