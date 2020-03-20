По мотивам хоррор-фильмов — 2: что приготовить поесть, если из-за коронавируса паникеры скупят все продукты

Daily Storm продолжает свой квест по вкусной и здоровой пище в условиях коронавируса. Мы уже рассказывали о том, чем можно закупиться в супермаркетах, и узнавали у шеф-поваров столичных ресторанов рецепты попроще из «карантинных» ингредиентов. Однако за последнюю неделю паникеры так плотно осадили все российские магазины, что купить продукты не про запас, а просто для готовки здесь и сейчас, стало очень сложно.





По этой причине мы обратили внимание на другие опции, которые вполне смогут заменить стрессовый поход в магазин с пустыми полками и толпами. Самое логичное решение — доставка уже готовой еды. Тут не то, что ходить никуда не надо, — даже делать ничего не придется. Распаковал — съел. Но не все выбирают простые дорожки: кому-то важно есть приготовленное собственными руками, кто-то не доверяет ресторанным поварам, а другие придерживаются специальных диет.





Как же тогда быть? Оказалось, что в России уже несколько лет работают доставки так называемых конструкторов еды. Смысл в том, что тебе домой привозят не просто готовые блюда, а еще сами ингредиенты плюс пошаговые инструкции, как из этого всего собрать, скажем, стейк с овощным гарниром и замысловатым соусом. Как правило, варианты складываются из нескольких критериев: небольшое время приготовления (в среднем 30 минут), сбалансированность и вариативность. Последнее особенно касается тех, у кого имеются специальные запросы с точки зрения питания: вечно худеющие, вегетарианцы и так далее.





Самое удобное в таких сервисах то, что элементы будущего блюда приезжают домой уже подготовленными и расфасованными по отдельным емкостям: овощи чаще всего уже нарезаны, соусы полностью готовы, количество специй отмерено. Это, однако, не означает, что больше совсем ничего не понадобится. Как минимум необходимо располагать базовой кухонной утварью и такими понятными вещами, как соль, сахар, перец и растительное масло. Если, конечно, сможете их сейчас купить. Получается вкусная домашняя еда, только проще и без долгих медитаций над картофельной кожурой.





Но мы подумали, что теории будет вряд ли достаточно, и поэтому решили протестировать один из таких конструкторов еды от Elementaree. Причем сделали это в условиях самой обычной кухни одной из столичных квартир.





Maestra de la lasagna





Свой кулинарный выбор мы сделали в пользу лазаньи — не только, чтобы морально поддержать сидящих на всеобщем карантине итальянцев, но и проверить, получится ли быстро приготовить блюдо, которое в обычной жизни требует определенных временных затрат. Согласно инструкции, на все про все у нас должно было уйти не больше получаса. Забегая вперед, скажу, что с точки зрения чистого времени приготовления так и получилось, но к этому еще можно добавить несколько минут, которые уходят на подготовку утвари, духовки и прочие мелочи.