Обследуем и лечим всю семью. Как экономить на лекарствах и анализах

Социальный вычет — что это?





Налоговые вычеты позволяют гражданам, которые официально платят налог на доходы (НДФЛ) вернуть часть уплаченных в казну средств. Индивидуальные предприниматели тоже могут воспользоваться таким правом, но только если работают по общей системе налогообложения.





Государство возвращает 13% от сумм, которые гражданин потратил на определенные цели, например, на покупку или строительство собственного жилья. Кроме этого, Налоговый кодекс освобождает от части налога тех, кто направил деньги на благотворительность, оплату обучения, добровольно застраховал жизнь, внес средства на накопительную часть трудовой пенсии, а также оплатил лечение и лекарства.





Максимальная сумма социального вычета по всем пяти основаниям составляет в общей сложности 120 тысяч рублей. Это значит, что ваши траты в пределах этой суммы нужно подтвердить чеками, тогда государство вернет 13%, то есть 15 600 рублей.





Это ограничение не действует только в отношении оговоренных постановлением правительства №201 от 19.13.2001 дорогостоящих медицинских услуг и видов лечения.





Еще пара важных уточнений. Медицинский вычет можно получить не только за собственное лечение, но и в том случае, если вы платили за детей до 19 лет, супругов и родителей. Обращаться за вычетом можно в течение трех лет. То есть за возмещением части медицинских расходов, понесенных, например, в январе 2020 года, можно обратиться до 31 декабря 2023 года.





Как правильно подтвердить расходы?





Если вы обращались в частные медцентры, чтобы, допустим, сделать платный анализ крови или без очереди попасть к терапевту, подтвердить понесенные расходы будет достаточно просто. Собирайте в отдельную папку чеки и подписанные договоры с медучреждением. После Нового года с этими бумагами надо будет вернуться в клинику и попросить оформить справку для налоговых органов. Вам выдадут подтверждение, что вы действительно оплатили медуслуги на такую-то сумму, и копию медицинской лицензии учреждения.





Аналогичным образом следует действовать и в том случае, если вы оплачивали медицинские услуги в государственных клиниках. А с разного рода центрами народной медицины или практикующими частным образом гомеопатами, понятное дело, этот фокус провернуть не удастся.





В справку для оформления вычета включат только те медицинские услуги, которые входят в перечень, утвержденный все тем же постановлением правительства №201. Это диагностика, профилактика, лечение, медицинская реабилитация не только в поликлиниках и стационарах, но и, например, в санаторно-курортных учреждениях. Кроме того, вычет полагается за услуги по санитарному просвещению и

медицинскую экспертизу, если она проводилась платно.