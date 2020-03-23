Обследуем и лечим всю семью. Как экономить на лекарствах и анализах

Лихорадочные метания курса рубля и пандемия коронавируса заставили многих задуматься о закупке самых необходимых лекарств про запас и поддержании нервов и иммунитета с помощью витаминов и всяческих успокоительных капель. А частные лаборатории обещают вот-вот запустить тестирование на COVID-19 для всех желающих и ведут маркетинговые кампании, рассчитанные на граждан с повышенной тревожностью. Хорошая новость — государство всегда готово компенсировать часть затрат на лечение и профилактику заболеваний. Но чтобы получить деньги, придется приложить некоторые усилия.
Налоговые вычеты позволяют гражданам, которые официально платят налог на доходы (НДФЛ) вернуть часть уплаченных в казну средств. Индивидуальные предприниматели тоже могут воспользоваться таким правом, но только если работают по общей системе налогообложения.
Государство возвращает 13% от сумм, которые гражданин потратил на определенные цели, например, на покупку или строительство собственного жилья. Кроме этого, Налоговый кодекс освобождает от части налога тех, кто направил деньги на благотворительность, оплату обучения, добровольно застраховал жизнь, внес средства на накопительную часть трудовой пенсии, а также оплатил лечение и лекарства.
Максимальная сумма социального вычета по всем пяти основаниям составляет в общей сложности 120 тысяч рублей. Это значит, что ваши траты в пределах этой суммы нужно подтвердить чеками, тогда государство вернет 13%, то есть 15 600 рублей.
Это ограничение не действует только в отношении оговоренных постановлением правительства №201 от 19.13.2001 дорогостоящих медицинских услуг и видов лечения.
Еще пара важных уточнений. Медицинский вычет можно получить не только за собственное лечение, но и в том случае, если вы платили за детей до 19 лет, супругов и родителей. Обращаться за вычетом можно в течение трех лет. То есть за возмещением части медицинских расходов, понесенных, например, в январе 2020 года, можно обратиться до 31 декабря 2023 года.
Если вы обращались в частные медцентры, чтобы, допустим, сделать платный анализ крови или без очереди попасть к терапевту, подтвердить понесенные расходы будет достаточно просто. Собирайте в отдельную папку чеки и подписанные договоры с медучреждением. После Нового года с этими бумагами надо будет вернуться в клинику и попросить оформить справку для налоговых органов. Вам выдадут подтверждение, что вы действительно оплатили медуслуги на такую-то сумму, и копию медицинской лицензии учреждения.
Аналогичным образом следует действовать и в том случае, если вы оплачивали медицинские услуги в государственных клиниках. А с разного рода центрами народной медицины или практикующими частным образом гомеопатами, понятное дело, этот фокус провернуть не удастся.
В справку для оформления вычета включат только те медицинские услуги, которые входят в перечень, утвержденный все тем же постановлением правительства №201. Это диагностика, профилактика, лечение, медицинская реабилитация не только в поликлиниках и стационарах, но и, например, в санаторно-курортных учреждениях. Кроме того, вычет полагается за услуги по санитарному просвещению и
медицинскую экспертизу, если она проводилась платно.
Дальше нужно получить справку о доходах по форме 2НДФЛ и заняться оформлением декларации 3НДФЛ. Как мы уже уточняли, можно рассчитывать на возмещение части расходов за предыдущие три года.
Справки о доходах можно получить не только в родной бухгалтерии, но и скачать в личном кабинете на сайте налоговой или портале госуслуг. Там эти документы появляются в начале марта года, следующего за отчетным. Ставить печать на скачанные и распечатанные справки не обязательно.
Декларацию 3НДФЛ можно заполнить самостоятельно в личном кабинете налоговой. Или, если вам не очень удается перевод с канцелярского на русский и математические расчеты, обратиться в МФЦ (там есть такая платная услуга) или бухгалтерские фирмы. Расценки колеблются от 500 рублей до двух-трех тысяч.
Если вы оформляете декларацию онлайн, все подтверждающие документы нужно будет отсканировать и отправить в налоговую в электронном виде. С распечатанной декларацией и стопкой документов можно поступить двумя способами: сдать лично в ту налоговую инспекцию, к которой вы прикреплены по месту регистрации, или отправить налоговикам по почте.
Есть два способа получения налогового вычета. Первый — приложить к 3НДФЛ заявление с просьбой вернуть вам часть налогов на банковский счёт. Налоговый кодекс оговаривает, что предоставленные вами документы и расчеты могут проверять в течение трех месяцев. Еще месяц налоговикам дается на то, чтобы поручить казначейству оформить перевод денег. Итого — четыре месяца. Второй способ более быстрый. Вы можете попросить налоговую не возвращать вам переплаченные налоги одним платежом, а разрешить вашему работодателю перестать удерживать с вас 13% НДФЛ до тех пор, пока не наберется нужная сумма. На рассмотрение этой заявки у ФНС есть 30 дней, после этого вам будет выдан документ, который нужно представить в бухгалтерию. После этого останется написать заявление своему работодателю и какое-то время можно будет получать повышенную зарплату.
Если налоговики нарушат сроки, можно потребовать от инспекции выплатить вам компенсацию. Заявление пишется в свободной форме со ссылкой на п. 5 ст. 79 НК РФ. Проценты по ставке, равной ставке рефинансирования Центробанка, начисляются на каждый день просрочки.
Есть, они касаются подтверждения расходов на покупку лекарств. В 2019 году был отменен пункт постановления №201 о перечне лекарств, за которые можно получать вычет. Минздрав письмом от 30 декабря 2019 г. №25-1/3144694-13771 разъяснил, что это не означает отмену вычета за покупку медикаментов. Наоборот, теперь сняты ограничения и можно собирать чеки за любые лекарства. Но, как обычно, есть одно «но».
Для обращения в налоговую по-прежнему требуются не только товарный и кассовый чеки из аптек, но и рецепт по форме 107-1/у. Теоретически врач не вправе отказаться выписывать рецепт, если его об этом просят, — даже если речь идет о банальных средствах вроде йода, парацетамола или мази от синяков. Но на практике медики зачастую совершенно не в курсе, о чем идет речь, и не имеют необходимых бланков. Если вы настроены решительно, очень помогает обращение в страховую компанию, в которой у вас оформлен полис ОМС.
Неопределенности добавляют и разночтения в инструкциях от налоговой службы и Минфина. Потому что налоговики настаивают на пометке «для налоговых органов» на рецепте и указании ИНН пациента, а медики полагают, что и без них рецепт является достаточным подтверждением того, что лекарства куплены по делу, а не из-за, например, паники или приступа ипохондрии.
Юристы считают, что правы все-таки специалисты Минфина, поскольку оговорка насчет пометки и ИНН содержалась в том самом пункте постановления №201, который утверждал перечень лекарств. Раз перечень официально отменен и упоминание о нем исчезло из Налогового кодекса, то и порядок оформления рецепта для вычета больше не действует. Ссылаться во время препирательств с налоговой, если вам по итогам проверки 3НДФЛ откажут в выплатах по таким основаниям, можно на письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 16 декабря 2019 г. №03-04-05/98226.
В отдельных случаях вычет можно получить вообще без рецепта — по выписке из истории болезни. Минфин и ФНС разрешили так поступать в том случае, если пациент находился в стационаре и некоторые лекарства ему приходилось докупать за свой счет. Подтверждение — письмо Минфина от 7 февраля 2007 г. №04-2-02/105.
А вот за купленные литры санитайзера (антисептика) и упаковки медицинских масок вычет получить не удастся — это все-таки не лекарства и не медуслуги.
Купить лекарства впрок и получить вычет за них вполне возможно, если речь идет про небольшие объемы. Вопрос только в том, удастся ли вам договориться с терапевтом и найдется ли у него достаточно времени, чтобы выписать рецепты. Напомним, в одном должно быть не более трех наименований.
Устроить себе обследование всего организма на всякий случай и вернуть часть потраченных денег тоже можно. Доказывать, что у вас было направление от врача или есть предрасположенности к каким-то заболеваниям в налоговой не придется. Главное, чтобы подтверждающие оплату медицинских услуг документы соответствовали всем формальным требованиям.
И последнее. Если у вас есть право на получение нескольких налоговых вычетов, и один из них — имущественный, то сначала лучше воспользоваться социальным. Дело в том, что имущественный вычет, если его размер превышает сумму налогов, уплаченных вами за год, можно разделить на несколько частей. А социальный вычет можно оформить только в счет тех налогов, которые уплачены в тот же год, когда понесены расходы. Совет особенно актуален для тех, у кого небольшая зарплата и поэтому невелики суммы уплаченного НДФЛ.