«Карантин не значит, что можно есть булки, шоколадки и заказывать еду из McDonald’s»

Так как в ближайшее время COVID-19 не планирует сдавать своих позиций, в Москве официально запретили собираться в группы более 50 человек в закрытых помещениях. Фактически это означает отмену большинства мероприятий вроде концертов и театральных представлений. Пришлось закрыть свои двери и музеям. В относительно штатном режиме функционируют бары, кафе и рестораны, хотя им также пришлось усилить профилактические меры. В «опасную зону» попали и фитнес-клубы, где в пиковые часы посещаемости вполне может быть и больше 50 человек. Daily Storm рассказывает, как фитнес-центры планируют работать в новых условиях и что делать тем, кто оказался отлучен от спорта.





Большой спорт ушел на длительный карантин, но его младший брат — фитнес — пока еще туда не собирается, хотя и попал в зону риска. В Москве, где введены самые жесткие в России ограничения на количество людей на мероприятиях, любители здорового образа жизни всерьез опасаются, что у них отнимут их последнюю радость.





Конечно, заниматься можно дома или во дворе, но погода в столице пока не позволяет полностью перейти к занятиям на свежем воздухе. К тому же не все умеют упражняться без строгого тренерского надзора. Да и где взять тот инвентарь, который доступен только в фитнес-клубах?





Но опасения пока еще напрасны: власти не требуют закрыть спортивные залы, тренировки продолжаются. Тем не менее отдельные процедуры в индустрии все же изменились из-за распространения коронавируса.





В пресс-службе сети World Class рассказали Daily Storm, что фитнес-клубы по-прежнему работают, хотя и с некоторыми ограничениями. В первую очередь они касаются групповых программ, в которых теперь не могут участвовать одновременно более 50 человек. При этом в World Class отмечают, что таких больших групп в рамках одного занятия и так никогда не бывает. Кроме того, регулярно проводится дополнительная уборка помещений и чистка инвентаря. Персонал и гости обеспечены антисептическими средствами, не так давно в клубах сети внепланово очистили системы вентиляции.





Но если так случится, что фитнес-центрам придется временно прекратить свою работу из-за эпидемии, то, скорее всего, абонементы посетителей будут заморожены, сообщили в World Class.





В популярной сети X-Fit тоже не исключают, что в России дела пойдут по европейскому сценарию, где фитнес-клубам пришлось закрыться. В этом случае X-Fit готова гарантировать клиентам дополнительную заморозку абонементов.

«В связи с тем, что с 21 марта школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение и должны избегать мест скопления народа, посещение фитнес-клубов им тоже противопоказано. Поэтому мы обеспечиваем возможность родителям приостановить действие детских карт на период карантина», — добавляют в пресс-службе.





Пока фитнес-клубы X-Fit работают по обычному расписанию, но все оборудование, помещения и предметы общего пользования подвергаются частой санобработке. Кроме того, к работе допускаются только сотрудники, прошедшие осмотр и измерение температуры тела.





Руководитель сети и директор по развитию фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева отмечает, что в сложившейся ситуации «указы мэра вряд ли обсуждаются», тем более что они направлены на ограничение рисков для жителей Москвы. По ее словам, в зонах фитнес-клубов, где доступ осуществляется по специальному чипу (например, бассейн или тренажерный зал), ограничить количество занимающихся несложно — достаточно задать соответствующую верхнюю границу.





«В тех фитнес-клубах, где нет такой системы контроля, просто будут находиться дополнительные сотрудники, контролирующие количество людей и ограничивающие посещение, если потребуется», — говорит Киселева.





Правда, по мнению директора по развитию, эта мера сложна для экономики фитнес-клуба, потому что она ограничивает людей, которые уже купили абонементы и имеют полное право их использовать. Может сложиться такая ситуация, когда 51-й человек не попадет в тренажерный зал.





Тем не менее, по словам Ольги Киселевой, проблему можно решить: «Мы постараемся сделать это максимально безболезненным для наших клиентов. Может быть, поставим больше программ в непиковые часы, чтобы могли прийти те, кто не попадет вечером. Это поможет рассредоточить поток, чтобы услуги получили в итоге все».





Впрочем, часть людей уже добровольно отказались от походов в фитнес-центры, перейдя в режим самоизоляции, а некоторые и вовсе вынуждены сидеть дома на карантине. Но коронавирус — не повод забрасывать спорт. Держать себя в форме можно и не посещая зал. Достаточно соблюдать простые рекомендации.





«В первую очередь — сбалансированное питание, которое составляет 70% успеха, — говорит тренер по фитнесу одного из столичных клубов Анастасия Котова. — Карантин не значит, что можно есть булки, шоколадки и заказывать еду из McDonald’s. Что касается упражнений, то вариантов того, что можно сделать с собственным весом, огромное количество: начиная от базовых приседаний и заканчивая планкой, сгибанием корпуса на пресс и так далее. Вместо гантелей можно использовать бутылки воды, но главное, чтобы они были одинаковыми по объему, а то один бицепс будет больше другого».





Тренер рекомендует всем, кто занимается самостоятельно, делать это перед зеркалом. Без инструктора это сложно, но есть нюансы, про которые любители фитнеса знают, и зеркало помогает им себя скорректировать.





Десятью минутами упражнений отделаться не получится: «Идеальная тренировка длится порядка полутора часов. Она включает в себя 15-20 минут разминки, 45-60 минут основной части и те же 15-20 минут заминки». Но все зависит от интенсивности. В среднем, советует тренер, часа в день будет вполне достаточно.





Говоря о питании, Котова отметила, что обязательность сочетания «вареная куриная грудка + гречка» — всего лишь миф. В связи с ажиотажем вокруг гречки, которую сейчас довольно сложно купить, ее вполне можно заменить на любую другую крупу.