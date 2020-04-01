В России разработали идеальный дезинфектант

Ученые российского научного центра «Сколково» разработали препарат из обработанной холодной плазмой воды, который позволяет уничтожать бактерии, грибки и вирусы. По их мнению, получившее название «Магнарил» средство может быть крайне эффективным против коронавируса и заменить обычные дезинфектанты. Среди преимуществ новой разработки называется ее дешевизна и безопасность для человека. Ученые намерены в ближайшее время оформить патент и наладить серийное производство «Магнарила».





«При обработке воды плазмой соль распадается. Это приводит к образованию хлорноватистой кислоты. Науке уже известно, что одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген», — приводят «Известия» слова главы базирующейся в Сколково компании «Магнарил аква лаб» Дмитрия Балаболина.





Эффективность «Магнарила» против коронавируса еще предстоит проверить. В Сколково отметили, что проведут тесты в ближайшее время.





Ученые отметили, что в отличие от других известных дезинфектантов, в том числе перекиси водорода и смесей на основе спирта или хлорки, «Магнарил» безопасен для человека и после распыления быстро дезактивируется, распадаясь на соль и воду. По их словам, это позволит использовать жидкость для очищения медицинских масок, дезинфекции и увлажнения медицинских помещений.





На данный момент ученые занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийного производства. Отмечается, что «Магнарил» дешев в производстве — создание тысячи литров жидкости стоит порядка ста рублей.





Ранее Роспотребнадзор сообщил, что российские ученые создали высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. В ведомстве отметили, что новый набор реагентов для выявления COVID-19 успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России.