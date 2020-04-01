США планируют подключиться к переговорам России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о планах включиться в переговоры о ценах на нефть между Россией и Саудовской Аравией. Он отметил, что уже обсуждал падение цен с российским лидером Владимиром Путиным и саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом. Позиция Трампа стала известна после переговоров министра энергетики РФ Александра Новака со своим американским коллегой Дэном Бруйеттом, в ходе которых главы ведомств обсудили ситуацию на рынках.





«Они [Путин и бен Салман] соберутся, мы все соберемся вместе и посмотрим, что можно сделать [с ситуацией на рынке]. Две страны это обсуждают, и в нужный момент, когда понадобится, я присоединюсь», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме (цитата по Bloomberg).





Вечером 31 марта Новак и Бруйетт по телефону обсудили ситуацию на нефтяных рынках. «Договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике», — сообщили в Минэнерго США.





В ведомстве добавили, что «с нетерпением» ожидают продолжения диалога со сторонами по всему миру. Переговоры Новака и Бруйетта американская сторона назвала продуктивными.





30 марта Путин и Трамп обсудили состояние мирового рынка нефти. Стороны пришли к согласию, что сложившаяся на мировом рынке нефти ситуация с ценами не в интересах России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что российский лидер не просил американского об отмене санкций.





Обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта из-за развала сделки ОПЕК+ с РФ и не входящими в организацию странами, а также в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции. После объявления Саудовской Аравией о снижении цен на свои фьючерсы, стоимость фьючерсов на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель. На азиатских торгах 30 марта цена техасской нефти WTI впервые с февраля 2002 года опускалась ниже 20 долларов за баррель, сформировав в моменте минимум на уровне 19,92 доллара. Североморский сорт Brent достигал минимальной отметки на уровне 23,06 доллара за баррель.