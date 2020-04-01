Роспотребнадзор дал советы по борьбе со стрессом в режиме самоизоляции

Роспотребнадзор призвал россиян меньше смотреть новостей про коронавирус, если эта тема вызывает дискомфорт и пугает. В ведомстве подчеркнули, что во время режима самоизоляции главное — поддержание физического и ментального здоровья. Для этого рекомендуется отказаться от вредных привычек, заниматься физическими упражнениями и чаще общаться со своими близкими по телефону или через интернет.





«Будьте информированы. Ознакомьтесь с информацией, которая поможет вам лучше определить риски и принять разумные меры предосторожности. Пользуйтесь компетентными источниками проверенной информации, например, веб-сайтом ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения. Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.





В ведомстве посоветовали не использовать алкоголь, сигареты или психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции во время изоляции. «Если вы испытываете чувство грусти, стресса, замешательства, страха или досады в кризисной ситуации — это нормально. Если они слишком сильны, обратитесь за медицинской или психологической помощью», — отметили в Роспотребнадзоре.





Во время эпидемии особенно важно помнить, что люди — социальные существа и нуждаются в общении, подчеркнули в ведомстве. «Теперь можно больше разговаривать друг с другом по телефону и по видеосвязи, проявлять больше заботы и чуткости к нашим близким, осознавая, что у каждого человека есть свои уникальные психологические потребности», — напомнили в рекомендациях.





В борьбе со стрессом могут помочь физические упражнения и правильное питание, а также опыт преодоления других тяжелых ситуаций, отмечается в тексте. «Возможно, некоторые навыки помогут вам совладать с эмоциями в нынешней обстановке вспышки инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.





25 марта президент РФ Владимир Путин для избежания распространения коронавируса объявил, что работающие россияне будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля включительно и при этом не потеряют в зарплате. Однако целая неделя выходных дана гражданам не для прогулок и тусовок, а чтобы «пересидеть» COVID-19. Самое безопасное сейчас — побыть дома, обратился Путин к россиянам. При этом власти приняли ряд ограничительных мер, призванных противостоять распространению эпидемии коронавируса. По мнению президента, чем жестче они будут — тем быстрее удастся победить в борьбе с COVID-19.





В Москве всеобщий режим самоизоляции был введен 30 марта. Выйти из дома теперь можно по следующим причинам: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и по причине иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан на нее ходить; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или расположенной рядом аптеке; для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.