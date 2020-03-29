Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице всеобщего режима изоляции. Согласно указанию, покидать свой дом разрешается только в некоторых случаях, в том числе для обращения за медпомощью, покупки продуктов в ближайшем магазине, а также тем гражданам, кто обязан ходить на работу и не может работать удаленно. При этом позже в городе будут введены специальные пропуска. Отмечается, что больные коронавирусом москвичи будут получать лекарства от болезни бесплатно с доставкой на дом, а для потерявших работу будет введена особая стипендия.





«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — говорится на сайте мэра Москвы.





Допустимых причин выйти из дома указано пять: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; чтобы выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.





Градоначальник подчеркнул, что вводимые меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. «Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома», — отметил Собянин.





Также в столице будут приняты меры поддержки граждан, которые соблюдают режим изоляции. В частности, больные коронавирусом в легкой форме получат лекарство бесплатно с доставкой на дом. Также власти автоматически продлят на девять дней проездные для москвичей, которые не будут ими пользоваться с 28 марта по 5 апреля. Наконец, для потерявших работу из-за эпидемии будет введена стипендия в 19 500 рублей в месяц и другие меры, о которых будет объявлено позже.





Ранее в столице закрыли парки и по громкоговорителям призвали граждан оставаться дома. Городские службы оградили спортивные и детские площадки вблизи зеленых зон города, а также разослали москвичам оповещения с призывами не покидать жилищ и избегать лишних контактов.





26 марта Собянин ввел в столице дополнительные меры для борьбы с коронавирусом, действующие с 28 марта по 5 апреля. Они ограничивают работу кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. В Москве гражданам не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.