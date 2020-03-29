В Италии за день скончались 756 больных коронавирусом

В Италии за 29 марта скончались 756 человек с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты республики Анджело Боррелли. Таким образом, число умерших с этим заболеванием достигло 10 799 человек. Всего в стране заразились 97 689 человек, что ставит Италию на второе место в мире по числу заболевших после США.





«На сегодня инфицированы 73 880 итальянцев, за сутки случаи выросли на 3815. Мы зарегистрируем 756 смертельных исходов. Число выздоровевших стало 13 030 и возросло на 646 человек», — сказал Боррелли во время брифинга.





Италия находится на втором месте в мире по числу заболевших (97 689 человек) и на первом — по числу погибших с диагнозом «коронавирус» (10 799 случаев). Больше инфицированных зафиксировано только в США: по последним данным, в стране 122 666 случаев заболевания.





Россия ранее предоставила свою поддержку Италии — в страну вылетели 15 (девять 23 марта, еще шесть 24 марта) самолетов, на борту которых находились около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.