Все девять самолетов ВКС РФ с вирусологами прибыли в Италию

На авиабазе Практик де Маре, которая расположена в 30 километрах от Рима, 23 марта приземлились восьмой и девятый транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сообщили в Минобороны России. Российские воздушные транспортники доставили в Италию группу военных специалистов и оборудование для дезинфекции и диагностики. На аэродроме россиян встречал начальник Генштаба итальянских Вооруженных сил Энцо Вичерелли. Он поблагодарил Россию за оказываемую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Восьмой и девятый борта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре», — сообщили в министерстве.
Первые транспортные самолеты ВКС РФ с военными специалистами и оборудованием на борту вылетели с аэродрома Чкаловский в Италию днем 22 марта. Как заявляли в Минобороны России, всего на Апеннинский полуостров будет отправлено девять бортов военно-транспортной авиации. Самолеты доставят восемь российских врачебных бригад, в которые входит около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.
При встрече первого самолета ВКС РФ с вирусологами и оборудованием для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции на авиабазе Практик де Маре начальник Генштаба ВС Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь. «Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской Республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь», — сказал он.
21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конти пообещал помочь в борьбе с COVID-19. Сообщалось, что российская сторона поставит итальянской республике мобильные комплексы для дезинфекции, медицинское оборудование и направит бригады специалистов.
Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна Европы. По состоянию на вечер 22 марта общее число заболевших COVID-19 в республике составляло 59 183 человека (второе место в мире после Китая). За истекшие сутки в стране умер 651 инфицированный. Общее число жертв — 5475. Выздоровели более семи тысяч человек.