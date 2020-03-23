Все девять самолетов ВКС РФ с вирусологами прибыли в Италию

На авиабазе Практик де Маре, которая расположена в 30 километрах от Рима, 23 марта приземлились восьмой и девятый транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сообщили в Минобороны России. Российские воздушные транспортники доставили в Италию группу военных специалистов и оборудование для дезинфекции и диагностики. На аэродроме россиян встречал начальник Генштаба итальянских Вооруженных сил Энцо Вичерелли. Он поблагодарил Россию за оказываемую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.





«Восьмой и девятый борта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре», — сообщили в министерстве.