В России число заболевших коронавирусом выросло до 438

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 71 и теперь составляет 438, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Все новые случаи заражения зафиксировали в Москве, сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.





«В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», — цитирует премьера ТАСС.





Граждане, у которых выявили коронавирус за последние сутки, в прошедшие две недели посещали страны, неблагополучные по инфекции, рассказал Мишустин, ссылаясь на эпидемиологическое расследование. «Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — добавил он, цитата по РИА Новости. Уже было выявлено, с кем контактировали заболевшие, их поместят под медицинское наблюдение.





Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относится к своем здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома. «Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч», — сказал он. Премьер также посоветовал пожилым россиянам обращаться к близким, знакомым соседям и волонтерам, если нужно купить лекарства или продукты.