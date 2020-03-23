В России число заболевших коронавирусом выросло до 438

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки выросло на 71 и теперь составляет 438, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами. Все новые случаи заражения зафиксировали в Москве, сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.
«В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», — цитирует премьера ТАСС.
Граждане, у которых выявили коронавирус за последние сутки, в прошедшие две недели посещали страны, неблагополучные по инфекции, рассказал Мишустин, ссылаясь на эпидемиологическое расследование. «Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — добавил он, цитата по РИА Новости. Уже было выявлено, с кем контактировали заболевшие, их поместят под медицинское наблюдение.
Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относится к своем здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома. «Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч», — сказал он. Премьер также посоветовал пожилым россиянам обращаться к близким, знакомым соседям и волонтерам, если нужно купить лекарства или продукты.
Премьер поручил своим заместителям организовать возможность дистанционно выделять пособия и меры соцподдержки гражданам, которым это необходимо. «Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме, без личного посещения, в том числе организовать возможность подать заявление на получение пособия для тех, кто остался без работы, и, конечно, получить его в дистанционном режиме», — подчеркнул он.
Также Михаил Мишустин поручил к 25 марта подготовить предложения, чтобы не допустить необоснованных увольнений, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. К 30 марта Минтруд и Федеральная налоговая служба (ФНС) наладят усиленный контроль за обращениями россиян по конфликтным ситуациям на рынке труда из-за инфекции.
Пресс-служба правительства России сообщила, что премьер подписал постановление, по которому Минпромторгу выделят 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из резервного фонда кабмина выделят 10 миллиардов рублей на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний, а также на средства защиты.