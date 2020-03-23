«Ведомости»: голосование по Конституции перенесут на июнь

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, перенесут на июнь из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщили три источника «Ведомостей», близких к администрации президента. По их информации, окончательное решение по дате голосования объявят до 25 марта.





«Поскольку окончательное решение по дате пока не принято, официально о переносе не объявляют», — объяснил один из собеседников газеты. Выбор даты зависит в том числе от Единого госэкзамена (ЕГЭ), который пройдет как раз в июне. В школах находится много избирательных участков, поэтому голосование возможно после окончания ЕГЭ.





Президентский указ с новой датой будет обнародован до 25 марта, потому что в этот день начинается регистрация россиян, которые хотят голосовать по месту пребывания через механизм «Мобильный избиратель», пояснил один из источников. Собеседник издания в региональном правительстве подтвердил, что местные власти поручили приостановить подготовку к голосованию, в частности, печать агитационной продукции.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил газете, что «пока решений никаких не принималось».





Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 18 марта сообщила, что при негативном развитии ситуации по распространению коронавируса голосование по Конституции могут перенести на «более благополучное время».





14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции. Верхняя и нижняя палаты парламента России еще 11 марта проголосовали за законопроект. Парламенты всех российских регионов также поддержали закон о поправках. В конце января президент внес законопроект о внесении изменений в Основной закон страны на рассмотрение в Госдуму.





По состоянию на 22 марта в России общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляло 367 человек. Власти Москвы 21 марта в связи с угрозой распространения COVID-19 приняли решение закрыть бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты, связанные с физической культурой и массовым посещением людей. Ограничения будут действовать в столице до особого распоряжения Роспотребнадзора.