В Москве от коронавируса вылечили шестнадцатилетнюю девушку

В Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечили шестнадцатилетнюю девушку. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, москвичка выписана из больницы после прохождения специализированного курса лечения. Болезнь у нее протекала в легкой форме.





«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — отметила Ракова.





По словам вице-мэра, девушка недавно вернулась из Италии, где отдыхала со своей семьей. В инфекционную больницу вместе с ней была помещена ее мать. Врачи диагностировали у девушки коронавирус, однако у матери диагноз не подтвердился и после пребывания на карантине женщину выписали.





Заболевание у девушки протекало в легкой форме, отметила Ракова. По ее словам, москвичка прошла специализированный курс лечения и провела 14 дней в изолированном боксе. После выписки состояние пациентки удовлетворительное, результаты тестов показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в ее организме.





В настоящее время под наблюдением медиков центра в Коммунарке находится отец девушки. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.