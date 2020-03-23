В Красноярском крае на берегу Енисея обнаружили тело новорожденного ребенка

Житель города Минусинск (Красноярский край) 21 марта обнаружил на берегу реки Енисей завернутый в пакет труп новорожденного ребенка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве также отметили, что для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза и проведен подомовой обход местных жителей. На данный момент ведется поиск матери ребенка.





«21 марта в Минусинске местный житель обнаружил на берегу реки тело младенца мужского пола без признаков жизни, завернутое в пакет», — говорится в сообщении регионального управления СКР.





В ведомстве добавили, что ведется поиск матери погибшего младенца. Для этого были опрошены местные жители и направлены запросы в медучреждения о роженицах. По результатам проверок будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.





В конце января 2020 года житель города Пушкино Московской области задержан по подозрению в отравлении четырехмесячного младенца. Как выяснили полицейские, ребенок плохо спал, и отец подмешал ему в питание снотворное. По данным следователей, трагедия случилась 20 июля 2019-го. Отмечается, что отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с женой ушел в другую комнату. Через некоторое время родители нашли малыша без признаков жизни.