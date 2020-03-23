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В Красноярском крае на берегу Енисея обнаружили тело новорожденного ребенка
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В Красноярском крае на берегу Енисея обнаружили тело новорожденного ребенка

Управление Следственного комитета России по региону организовало доследственную проверку для выяснения причины смерти младенца

Житель города Минусинск (Красноярский край) 21 марта обнаружил на берегу реки Енисей завернутый в пакет труп новорожденного ребенка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве также отметили, что для установления причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза и проведен подомовой обход местных жителей. На данный момент ведется поиск матери ребенка.


«21 марта в Минусинске местный житель обнаружил на берегу реки тело младенца мужского пола без признаков жизни, завернутое в пакет»,говорится в сообщении регионального управления СКР.  


В ведомстве добавили, что ведется поиск матери погибшего младенца. Для этого были опрошены местные жители и направлены запросы в медучреждения о роженицах. По результатам проверок будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.


В конце января 2020 года житель города Пушкино Московской области задержан по подозрению в отравлении четырехмесячного младенца. Как выяснили полицейские, ребенок плохо спал, и отец подмешал ему в питание снотворное. По данным следователей, трагедия случилась 20 июля 2019-го. Отмечается, что отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с женой ушел в другую комнату. Через некоторое время родители нашли малыша без признаков жизни.


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