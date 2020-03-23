Осужденный в США за харассмент кинопродюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

11 марта Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, к 23 годам тюрьмы. В феврале суд присяжных признал его виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Кинопродюсер прибыл в зал заседания в наручниках и инвалидном кресле, ранее он перенес операцию по стентированию сосудов сердца.





Харви Вайнштейн и его брат Боб до зарождения движения #MeToo являлись одними из самых влиятельных продюсеров в кинобизнесе. В частности, при их участии вышли почти все фильмы режиссера Квентина Тарантино, а также «Крик», «Английский пациент», франшиза «Властелин колец», «Авиатор», «Чтец» и другие картины.





В октябре 2017 года на продюсера подали в суд более 80 женщин, которые обвинили его в приставаниях и изнасиловании. В их числе были актрисы Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кара Делевинь. Вскоре Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании, которая позже была продана.