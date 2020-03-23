Кандидат от оппозиции лидирует на выборах президента Абхазии

Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания набирает 56,5% голосов избирателей на повторных выборах президента республики после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК. После публикации предварительных результатов голосования занявший второе место вице-премьер Адгур Ардзинба поздравил своего конкурента с победой. Официально Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики объявит до 11:00 мск 23 марта.





По предварительным данным ЦИК, вице-премьер Абхазии Адгур Ардзинба набрал 35,42%, экс-глава МВД республики Леонид Дзапшба — 2,22%. Против всех кандидатов проголосовали 1,75% избирателей. Явка на повторных выборах президента Абхазии превысила 71% при минимальном пороге 50%. Центризбирком признал выборы состоявшимися. Согласно законодательству республики, выборы признаются несостоявшимися, если в голосовании приняли участие менее половины избирателей, внесенных в списки. Победителем считается кандидат, получивший поддержку более половины избирателей от принявших участие в голосовании.





После публикации ЦИК предварительных данных о результатах голосования занявший на выборах второе место вице-премьер Адгур Ардзинба приехал в штаб своего соперника Аслана Бжании и поздравил его с победой. «Это хороший результат. Аслан Георгиевич опытный политик. Надеюсь, что [Бжании] будет выполнять свою предвыборную программу. Мы ему будем в этом помогать», — сказал Ардзинба и добавил, что без консолидации политических сил в республике нельзя решить накопившиеся проблемы.





Аслан Бжания отметил, что впервые в истории Абхазии кандидат лично приехал поздравить своего политического конкурента с победой на выборах. Лидер оппозиции также поблагодарил всех избирателей за то, что они пришли на избирательные участки. «Я не хочу употреблять термин победители и проигравшие. У нас никогда не будет проигравших, потому что у нас серьезные проблемы, которые мы должны решить вместе», — сказал он.