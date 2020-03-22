В Абхазии завершилось голосование на повторных выборах президента

Избирательные участки для проведения повторных выборов президента Абхазии закрылись в 20:00 мск. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики приступает к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования будут оглашены утром 23 марта. Ожидается, что предстоящей ночью результаты своих подсчетов опубликуют предвыборные штабы кандидатов.
Голосование на повторных выборах президента Абхазии началось 22 марта в 8:00 мск на 154 участках, в том числе двух в России – Москве и Черкесске. По данным ЦИК республики на 18:00 мск, проголосовали 58,85% избирателей – более 77 тысяч человек из 131,8 тысяч, включенных в списки. Таким образом выборы признаны состоявшимися. Международные наблюдатели и представители ЦИК не зарегистрировали нарушений избирательного процесса.
Согласно законодательству Абхазии, выборы признаются несостоявшимися, если в голосовании приняли участие менее половины избирателей, внесенных в списки. Победителем считается кандидат, получивший поддержку более половины избирателей от принявших участие в голосовании.
Нарушений также не зафиксировали в Генпрокуратуре и МВД республики. По словам министра внутренних дел Абхазии Рауля Смыра, в ходе голосования обстановку на избирательных участках была спокойной. Безопасность выборов обеспечивали более 850 сотрудников милиции. Отвечая в ходе брифинга в Международном пресс-центре ЦИК на вопрос о мерах защиты правоохранителей от коронавируса, глава МВД отметил, что милиционеры масками не пользовались, поскольку об этом не позаботились ответственные инстанции.
На пост президента Абхазии претендуют три кандидата — вице-премьер Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента республики Аслан Бжания и бывший глава МВД Леонид Дзапшба.
В январе 2020 года кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала недействительными результаты состоявшихся впервые в два тура в августе и сентябре 2019-го выборов главы государства. По их итогам победил возглавлявший республику с 2014 года Рауль Хаджимба. За него было отдано чуть более 47% голосов, за кандидата от оппозиции Алхаса Квицинию — 46%. Победителем был признан Хаджимба, однако оппозиционер отказался принять итоги голосования и подал апелляцию о признании результатов второго тура недействительными. В начале января в Сухуме начались митинги, участники которых требовали отмены результатов голосования и назначении новых выборов. В результате Хаджимба подал в отставку, а ЦИК на основании решения суда назначила повторные выборы президента республики на 22 марта.